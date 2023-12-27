西子灣打卡新地標！全台離海最近的雕塑「海洋之舞」三鯨舞動日夜皆美

「海洋之舞」作品由三隻鯨魚組成「人」字形，象徵以人為本；從海面上往陸地觀看，則會呈現「入」字，作為高雄擁抱各地旅客的迎賓入口。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】近日不少造訪高雄景區的市民和遊客發現，西子灣除了遼闊的美麗海景和往來的船隻，更增添一座長達8公尺多、3公尺寬、高超過四公尺的大型公共藝術「海洋之舞（C'est assez）」。而這座呼籲世人關注海洋生態與環境保護的美麗作品，以及藏家慷慨捐贈藝術藏品、回饋社會的美意，更成為西子灣最美的風景；發表活動現場更邀請「新古典室內樂團」等多位音樂家與舞蹈家一同於西子灣岸邊演奏，在悠揚的樂聲中，為濱海城市的美麗新景觀揭幕。

▲「海洋之舞」坐落在西子灣，隨著時間不同有不一樣的風貌，是靠海最近的浪漫公共藝術作品。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府表示，聯合國於2015年宣布「2030永續發展目標（Sustainable Development Goals）」共計有17個永續發展目標，涵蓋169項細項和230個參考指標；其中的第14項目標，就是保育海洋生態系統。高雄是台灣的海洋首都，更是一座美麗的港灣城市，這座公共藝術作品「海洋之舞」的創作理念，也呼應了市府積極推動永續發展、淨零碳排的市政願景與政策目標，非常感謝史丹富投資顧問有限公司翁榮仁董事長慷慨捐贈，除了讓民眾在西子灣觀光風景區能夠欣賞到美麗的公共藝術，更能從藝術家的創作理念，反思全球暖化、海洋污染、工業發展以及人類過度捕魚等對於鯨豚的生存威脅，以及對海洋資源的破壞與影響。這座大型的青銅雕塑「海洋之舞」位於西子灣觀景台，每日迎接進出高雄港的國際貨輪、郵輪和往來的船隻，周圍更環繞著中山大學、打狗英國領事館、哈瑪星在地社區，與周邊人文薈萃的地景環境也有著巧妙的聯繫。

▲夜晚燈光投射之下的「海洋之舞」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，高雄女婿、法國藝術家皮耶．薩維提（Pierre Cerviotti）年輕時於世界各地漂旅，數次觀賞到鯨魚浮出海面、大自然奇蹟般的美景，因此產生創作「海洋之舞」的靈感，而作品更彷彿由鯨魚、海洋之水與空氣，共同組成了天地間優美的芭蕾；而這件作品的法文名稱「C'est assez」，中文的意思為「夠了」，是藝術家透過創作傳達人類過度濫捕、環境污染等造成大自然環境的破壞與海洋生態浩劫等警訊，應積極正視海洋與地球自然環境的保護與生態保育的理念。「海洋之舞」由三隻飛躍的鯨魚組成「人」字形，也象徵「以人為本」，若從不同角度和在不同的時間觀看，會有不同的風景和趣味，例如面海觀賞時鯨魚像是在海上舞動，若搭乘船隻、從海面上往陸地觀看，「海洋之舞」則會呈現「入」字，象徵大船入港，更作為高雄擁抱各地旅客的迎賓入口；在夕陽西下時觀看作品，則如三鯨拱日，站在適當角度還可看到夕陽逐漸落入鯨魚鏤空的位置，形成鯨魚吞日的奇觀，並與海平面上緩緩移動的輪船相襯，更象徵高雄海港的繁榮。

▲「海洋之舞」彷彿由鯨魚、海洋之水與空氣，共同組成天地間優美的芭蕾。 圖：高雄市政府觀光局／提供

西子灣除了廣闊的美麗海景，更具有豐富的海洋文化和豐厚的人文歷史底蘊，周邊的打狗英國領事館、哨船頭的「雄鎮北門」砲臺、哨船頭山碉堡、哨船頭遊艇碼頭、海濱公園和西子灣海水浴場、十八王公廟等，值得漫步遊玩與一一造訪；而哈瑪星更曾是高雄最繁華的地方，乘載著日本時期南台灣現代化發展的歷史，更具有漁村海港特殊而熱情的人文風情，遊客可遠眺海洋美景、漫步哈瑪星，更前來欣賞這座離海最近的公共藝術「海洋之舞」。

▲舞蹈家高辛毓與團隊演出作品《漣響》，呼應「海洋之舞」雕塑主題博得滿堂彩。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局在「海洋之舞」正式亮相的發表會，也特別舉辦「海洋之舞」音樂會，演出舞蹈作品《漣響》，更以朗誦榮獲厄瓜多國際詩人獎的醫師詩人曾貴海的詩文創作，劉聖賢作曲、舞蹈家高辛毓與「新古典室內樂團」多位藝術家共同演出「妳深情的擁抱夜晚的海峽」作為序幕。遊客可逛遊高雄西子灣欣賞藝術作品「海洋之舞」、漫遊西子灣與哈瑪星街廓老建築與古蹟，探尋高雄的人文風景和歷史發展，也可造訪中央公園，欣賞近25公尺高的星空之樹，度過歡樂聖誕及跨年，更多訊息可上高雄旅遊網查詢。

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