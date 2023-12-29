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超人氣日料夯店！多款美味丼飯超滿足 和風雞排咖哩來店必嘗

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於高雄市鳳山區青年路二段的丼不丼日式食堂，老闆專研日料已近30年，近年來決定自己創業，並發展成充滿特色的日式料理品牌，以其豐富多樣的餐點和親民的價格，在鳳山當地掀起一股熱潮。

店家不僅提供多樣化的丼飯選擇，另外超人氣的日式咖哩更是聞名遐邇，秉持著對餐點美味的堅持，成為鳳山美食的熱門選項。

店內改建自家一樓的用餐空間，呈現簡單樸素的居家風格，牆上擺有日式掛件以及公仔，增添趣味性。

菜單

丼不丼日式食堂主要分為丼飯、讚岐烏龍麵、咖哩等三種主食，另外也有單品炸物、小菜、湯品的選擇，主食也能升級為優惠套餐，價格會更加實惠。

熟成板腱牛肉

將熟成後的原塊板腱牛，以低溫烹調的方式入烤台烘烤，讓牛肉身上筋膜軟化後更好入口，將溫泉蛋戳破後，牛肉沾著蛋液一起品嘗，濃郁蛋香與牛肉鹹香在口腔釋放，牛肉軟嫩鮮甜盡情發揮，喜歡大口吃肉的你絕對不能錯過！

起司泡菜豬肉丼

使用韓式泡菜拌炒豬肉而成，最後再將起司片透過炙燒融入主食裡，每一口都能酸甜香辣的濃郁滋味，起司的鹹味中和泡菜的辣勁，使得口味更為溫和，獨特風味令人充滿幸福感！喜歡吃微辣帶點重口味的朋友們，這份肯定能夠滿足你挑剔的味蕾！

味噌松阪豬肉丼

Q脆彈嫩的松阪豬肉加入味噌醃製入味，丼飯佐以鰻魚醬汁調味，豬肉口感厚實Q彈配上甜甜的白飯，截然不同的味道卻是意外地合搭，讓人不禁大口扒飯很有飽足感！

壽喜燒牛肉丼

壽喜燒醬汁香鹹中帶著蔬菜、洋蔥的清甜，燉煮過後的牛肉風味更加鮮嫩香甜，將蛋液與食材均勻攪拌再品嘗，讓原本鹹甜的壽喜燒醬汁增添濃郁蛋香，吃起來更加順口，口味也更有層次感。

和風雞排咖哩飯

店內另一道主打商品日式咖哩系列，咖哩口味偏向甘甜濃郁，不會有辣度，充滿蔬果的甘甜與香料的芬芳，搭配上厚切雞排一同品嘗更有滿足感，香濃順口的滋味，無論是大人小孩都能輕鬆享用。

丼不丼日式食堂主打價格親民、CP值高，百元價格就能品嘗到風味滿分的日式餐點，希望每一位消費者都能吃得好又能吃得飽，下次若來到鳳山遊玩，一定不要錯過這份在地美食新亮點！


丼不丼日式食堂

店家地址:高雄市鳳山區青年路二段106號

營業時間:11:00-14:00 16:30-20:00 周日公休

店家電話:0908497158

粉絲專頁:https://bit.ly/3tr65gQ


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