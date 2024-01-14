幫你找回原有體態！ 5間「高雄無痛整復」推薦 需要紓解筋骨看過來

現代人經常坐在電腦前用辦公、寫作業，因為長時間的久坐或平時姿勢不良，各種痠痛開始出現。今天七分之二的探索就要來幫大家解痛啦！我們將分享 5 間超熱門的高雄整復中心，讓專業的師傅幫你紓解筋骨，一起恢復原有的體態吧！





1. 陽昇運動整復中心

圖 / 陽昇運動整復中心

🏠地址：高雄市左營區文上路58號

☎️電話：0986-830-801

🕰營業時間：09:00-21:00，採預約制

相比於一般傳統整復推拿店，陽昇很有現代感，內部裝潢簡潔明亮，目前店內有一位整復師、多位推拿師。陽昇的整復師非常年輕，年紀不到40歲就已經有20年傳統整復的經驗。完整的整復推包含30分鐘的推拿按摩，且整復師也會特別加強客人覺得不舒服的地方。

整體來說，陽昇的室內環境非常舒服，店內有獨立的沙發等待區、整復診間及3張附拉簾的獨立推拿按摩床，非常注重隱私。另外，陽昇的方案也有包含筋膜放鬆，以提高整復調理的效果。店內另有按摩服務，適合平時身體經常酸痛的朋友前來體驗，享受專業師傅的舒壓按摩！





2. 多加傳統整復推拿

圖 / 多加傳統整復推拿

🏠地址：高雄市新興區尚仁街1號

☎️電話：0905-859-180

🕰營業時間：週五至週三 14:00-22:00，週四公休，採預約制

多加傳統整復推拿距離捷運橘線文化中心站步行約 8 分鐘，主要提供全身經絡、筋肌調理，以及SPA服務。店內共有 4 位老師，提供全身經絡、美式及傳統整復、美顏美體等專業服務，每位老師各有專攻。

老師會針對顧客的身體的狀況客製化調理方式，為了降低徒手推動的酸痛感，在暖開背部調理，並針對筋膜放鬆肌群，讓身體在放鬆的狀態下進行整復。整體來說，店內小細節十分貼心，官方LINE建置完善，預約資訊完整、價格也很透明，推薦給有長期需求的人。





3. 可愛喬骨島

圖 / 可愛喬骨島

🏠地址：高雄市三民區澄照街35號

☎️電話：07-351-3033

🕰營業時間：週二至週六 12:00-22:00，週一日公休，全預約制

可愛喬骨島在高雄整骨推薦中算是小有知名度，最重要的是，店內提供各種整復推拿服務，但是不論幾個部位，40 分鐘內皆為均一價，價錢非常親民！可愛喬骨島位於傳統透天厝的一樓，服務環境和氣氛都很居家，但因為只有一位師傅和一張整復床，一次只能服務一位課程，因此採全預約制，而且經常預約爆滿，需提前預約。

儘管可愛喬骨島的價格便宜，但是整復師一點都不馬虎。另外，也有許多有運動傷害的朋友們推薦可愛喬骨島，整復師除了針對當天不舒服的部位調整，每個動作結束也會說明是針對哪個部位、可以如何自己透過拉筋等動作改善，讓顧客回家之後也可以持續維持正確體態，非常貼心。





4. 林峰瑋正骨

圖 / 林峰瑋正骨

🏠地址：高雄市前鎮區二聖二路236號

☎️電話：07-332-4667

🕰營業時間：週一至週六 08:30-12:00，13:30-18:00，週日公休，全預約制

林峰瑋正骨店設有三張整復床，儘管室內空間不大，但環境開放、整潔且明亮。最特別的是，每位客人都會由一位整復師和兩位學徒一同處理！整復師詢問身體哪裡不舒服的同時，一旁學徒也會拿著假人骨骼邊介紹身體構造，並會針對指定的部位，以壓推喬拉和轉等不同手法重複做調整，最後也會稍微調整頭和臉部的骨骼。

一開始會由拉開全身筋骨開始，由兩位學徒一左一右反方向將手臂拉開；接著在趴上整復床後，整復師會先施力拉住頭部，再由兩位學徒抓住腳部，從三個方向拉開全身筋骨，一次享受三人同時服務。另外，林峰瑋正骨強調長期的回診而非單次見效，因此手法上偏溫和，沒有太多開背、喀拉喀拉喬骨的動作，尤其適合想要進行長期調理的人。





5. 濱本整復中心

圖 / 濱本整復中心

🏠地址：高雄市楠梓區清豐路608號

☎️電話：07-351-3033

🕰營業時間：平日 13:30-18:00，19:00-21:30，週末公休，全預約制

濱本整復中心非常特別，主打日式和美式整復，店內的整復師除了創辦人濱本真一，也有幾位由濱本親自訓練的師傅。另外，濱本整復中心的日式整脊也非常有名，運用類似柔術的手法，輔以不同施力方式均勻疏通各部位。整復過程約40到50分鐘，但整復師也會根據每個人狀況不同調整。

整復師會先針對局部以轉推等偏美式手法快速處理，並佐以巧妙的推拿方式在肌肉跟關節接觸點施力，讓骨頭歸位。後再以正宗日式手法做大範圍調整，透過大開大闔的開背和扭轉。最棒的是，兩種手法都不會痛！非常推薦給想要體驗多重技法的人。





以上七分之二的探索神秘客親自踩點並介紹了 5 間高雄整復館。每間都各有不同專業特色，從放鬆肌肉到直接扭轉外擴。推薦身體有整復需求、平時因久坐而肌肉僵硬，或是家裡長輩有需求的朋友參考，不要忽視自己身體調理的需求喔！

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