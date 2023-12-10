高雄夜生活！屬於港都的浪漫夜生活，眺望城市燈火、欣賞夜空滿天星斗

美麗的高雄景點多、美食多，不只白天的行程豐富，港都的熱情直到夜晚仍未消退。徐徐海風搭配港灣迷人的海景、眺望城市燈火浪漫的約會勝地，愜意地欣賞夜空中的滿天星斗，繁華都市中尋找美味的深夜食堂，忙碌的工作後來點微醺感似乎也不錯。那麼多好吃好玩的好去處，和我們一起去探索吧！總之高雄的夜實在太美～

高雄夜生活推薦

壽山Love情人觀景台

「壽山情人觀景台」位於壽山忠烈祠旁，LOVE傳聲筒的裝置藝術最為知名，每當夜幕低垂華燈初上，搭配美麗的燈光造景，浪滿指數直接破表！站在觀景台上俯瞰繁華城市高樓燈火，眺望遠處船舶港口的美景，你可以一一細數港都風貌。85大樓、西子灣、高雄港、旗津都盡收眼底，是觀賞港都高雄璀璨百萬夜景的絕佳景點。

圖片來源 / IG@tw.traveler.eason

圖片來源 / IG@lolos_o753

地 址：高雄市鼓山區忠義路30號

電 話：07-799-5678

開放時間：全天開放

高雄燈塔

首座開放夜間參觀的「高雄燈塔」，白色的八角形燈塔主體，頂部燈室設計成圓筒狀，讓這座百年古蹟燈塔，散發出如希臘般的異國風情，內部還進駐了咖啡輕食與文創展覽。最佳賞景時間是黃昏時分，可以欣賞燦爛的彩霞，若是遇上一輪圓月，映襯一望無際的港口海岸線景致，美景更是分外迷人，真的是高雄最新必訪景點。

圖片來源 / IG@eye___capture

圖片來源 / IG@bebebe9533

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地 址：高雄市旗津區旗下巷34號

電 話：07-571-5021

開放時間：10：00-21：00

光榮碼頭

「光榮碼頭」位於愛河出海口及高雄港的交界處，搭乘輕軌就可以直接到達。對於想欣賞開闊夜景的人可說是非常方便，不用上山就能看到美麗夜景。五百公尺長的景觀綠廊道與對岸的真愛碼頭串聯成美麗的弧線，夜晚船隻燈火亮起時，高雄港美景盡收眼底。感受徐徐海風輕撫，很適合來這裡散步，放慢腳步享受生活。

圖片來源 / IG@duanewu0515

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地 址：高雄市苓雅區海邊路31號

電 話：07-799-5678

開放時間：全天開放

大岡山超峰寺

百年歷史二級古蹟的「大岡山超峰寺」，寺前觀景台沒有遮蔽物視野遼闊。白天可以俯瞰整個大崗山的自然景色和高雄市區，吸引眾多遊客來健行賞景。夜晚遠眺高雄景色遼闊，還能看見高鐵呼嘯而過，伴著山頂涼風徐徐吹來，萬家燈火如點點繁星，特別多了一種寧靜之美。

圖片來源 / IG@jyun_0424

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地 址：高雄市阿蓮區崗山里5號

電 話：07-633 2754

開放時間：04:00–20:30

坐看雲起時人文空間

「坐看雲起時人文空間」是高雄知名的景觀餐廳，鄰近大崗山超峰寺，擁有絕佳觀景視野，日夜晨昏皆有不同風光。以木頭建材裝潢的餐廳空間散發日式氛圍，山中清淨遠離塵囂，品茶的同時還可一邊欣賞壯麗的城市風景。提供鍋物、簡餐、小點心及咖啡茶飲等，是夜晚無聊談心放鬆的好去處。

圖片來源 / IG@rex__319

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地 址：高雄市阿蓮區崗山里1號

電 話：07-633-1187

營業時間：11:00–00:00(週日～五)、11:00–01:00(週六)

烏龍食堂

日本人開的「烏龍食堂」，店內位置不算多，全是塌塌米座位，入內要記得脫鞋。裝潢擺設都是正宗日式居酒屋風格，宵夜想嚐道地日本風味來這裡就對了！從前菜、烤物、炸物到主食，餐點種類豐富，推薦必點明太子烏龍麵和唐揚雞。這裡氛圍感很好，非常適合與三五好友下班後聊天喝酒，要去的朋友建議先訂位喔！

圖片來源 / IG@steven.aka.ythuang

圖片來源 / IG@steven.aka.ythuang

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地 址：高雄市苓雅區苓雅一路408號

電 話：0968-736-089

營業時間：18:00–00:00(週一～四)、18:00–01:00(週五～六)

柶築 晚酌の店

想來點超新鮮超澎湃的海鮮大餐「柶築 晚酌の店」絕對能滿足你的需求，不只新鮮美味，店內的裝潢陳設也很讓人放鬆。菜單上的選擇很豐富，握壽司、串燒、燒烤、揚物、創意料理，每道份量都剛剛好。調味的恰到好處，襯托出原食材的鮮，再點杯生啤或日本sake，享受一下微醺的感覺更滿足，絕對是你宵夜聚會的好選擇！

圖片來源 / IG@grace.cookingtw

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖片來源 / IG@grace.cookingtw

地 址：高雄市左營區重清路31號

電 話：0930-733-808

營業時間：17：30-01：00(週一公休)

武夜鹿鳴

3月1日正式開幕的超隱密好吃居酒屋「武夜鹿鳴」，屬於中日菜系混搭的居酒屋。菜色有水準，口味偏重，超級配酒下飯，適合特別愛吃辣的朋友。必點的有辣子乾烹肥腸、 麻香雞軟骨、老皮辣妹、主廚混蛋，以及十三香烤雞翅都是絕不可錯過的美味！順帶一提，這裡還是寵物友善餐廳，帶毛小孩來還免費招待寵物餐點喔～

圖片來源 / IG@angelalatw

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖片來源 / IG@angelalatw

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地 址：高雄市三民區應昇路20號

電 話：0958-326-048

營業時間：17：00-24：00(週三公休)

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