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在夜店內吃蔬食！創意餐點顛覆你對素食的想像 非素食者也會愛上的蔬食餐廳

Miss V／ 文、圖／V 寶

udn走跳美食／Miss V

長得不像素食的素食義大利麵

第一次聽到店名～覺得也太可愛了，名字逗趣又直接點出就是【吃菜】的，收入口袋名單許久，一直想吃，但一直不是公休就是客滿，終於⋯⋯我吃的到！直接跟你說，絕對會在二訪，大推！

小孩吃素在高雄有3間店、台南有2間 (新美店、崇仁店)、屏東勝利店、高雄文化店、至聖店，我們今天到訪的是文化店，雖說是常常在走的路，但～常常一不小心騎快點就錯過了。

戶外等候用餐區～充滿著花花草草，適合秋冬的時候坐在戶外用餐。

分成1-2樓的用餐空間，照片是從2樓往1樓拍～直接從1F拍會太過直接拍到其他客人。1F與2F室內氛圍大不同，1F有一種夜店風的FU，1F主要是高腳雙人座椅。

2F是比較清新的森林系綠植風格，座位數比較多～空間也比較寬敞。

通往化妝室的區域～還有一桌是人數比較多的小空間，很適合10人內的聚餐。

小孩吃素的菜單超可愛，不同店的菜色顏色都不ㄧ樣，小點款式也滿多元化的，可以單點也可以加價變套餐。

套餐在這邊，喜歡甜點的可以選甜心套餐，我們最近吃得健康～選擇小孩套餐 (有濃湯及沙拉)。

最特別的是小孩吃素苓雅店還有未來肉～有興趣的朋友可以嘗試看看。

另外還有炸物及飲品，沒想到素食也可以這麼多元化。

小孩套餐內的附餐沙拉及濃湯，飲品是額外加購的喔。

搖搖沙拉，開吃前記得要上下左右均勻搖一搖喔，讓裡面的醬汁均勻沾滿沙拉。

濃湯大推，滿滿的料～而且熱騰騰的超好喝，上面的酥皮也很脆～沾熱湯很好吃。

我們今天點的是小孩清炒義大利麵 (有香菜)+炒俗辣義大利麵 (中辣)

小孩清炒義大利麵 (有香菜)，不得不說～香菜味超濃郁的，愛香菜的朋友必點。整體而言，是比較清爽的口感，雖然有著滿滿的香菜味～但，連我不愛吃香菜，吃過後覺得也不錯⋯⋯不會過重讓人排斥。

看看愛香菜人笑得如此燦爛，而且義大利麵的份量也很足～2人加一份套餐也很飽。

炒俗辣義大利麵 （中辣）

別看中辣就不感嘗試，我平常吃小辣～這倒也可以駕馭不會辣過頭，而且這道是屬於比較重口味的，如果同時也有點香菜那款，建議先吃香菜在吃炒俗辣這道唷！

小孩吃素為五辛素料理，部分餐點可做蛋奶素或全素，非常有特色的素食餐廳，富有創意的餐點名稱會讓你想要每一道都試試看。餐點調理的方式會讓你完全感受不到這是一間素食料理餐廳，非素食者也會喜歡的一間素食餐廳。

孩吃素 苓雅店

地址：高雄市苓雅區福建街342號

電話：(07)222-6187

營業時間：11:00~16:00、17:00~21:00

文章來源：Miss V FB：Miss V

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義大利麵 香菜 素食 沙拉 炸物 高雄美食

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