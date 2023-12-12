強烈建議先訂位！高雄饕客推薦必訪「溫體牛肉火鍋」真材實料、湯頭鮮甜 「蝦仁漿、鴨肉丸」涮嘴必點

近期最愛的溫體牛肉涮涮鍋

以前想吃溫體牛肉火鍋時，每次都吃天天或是牛老大，但～無奈天天電話超難打，當天要打不是打不進去，不然就是一定沒位置。牛老大可能還好一點，因為有2間店面，但⋯⋯也能免要花時間排隊。

大爺溫體牛肉涮涮鍋～吃過一次就愛上！不止湯頭鮮甜、溫體牛、牛楠或是其他周邊食材～都很推。非常推薦大家事先訂位來品嘗看看唷！

大爺溫體牛肉涮涮鍋位於前鎮區和平二路177號，這邊真的是很少會到訪～沒想到這邊隱藏了一間美食名店。

我先說，建議一定要先訂位～當天詢問也好，有問有機會。我們就是當天預定，座位保留10分鐘，逾時不保留，而且這邊因為不是在太過於熱鬧的區域，所以周邊停車很方便⋯⋯路邊停車格很多。

看看我們訂位5:45，用餐人潮還不多，但才坐下沒多久⋯⋯客人就陸陸續續到了。

要離開時的人潮~超滿呀！用餐中途還有好幾組客人進來詢問～但沒訂位撲空了。

菜單

老闆娘很親切~因為是初次到訪，很用心做介紹。老闆娘很推薦第一次到訪的朋友可以選擇套餐~與一般單點便宜了100多元～滿划算的。除了牛肉鍋之外，如果同行有朋友不吃牛，店內也有豬肉火鍋唷！想要2種鍋都吃，可以直接點鴛鴦鍋。

照不同的用餐人數，有4款超值套餐可以選擇。而且～套餐的份量跟單點是一樣的喔！不會因為是點套餐而減少了份量。

我們今天點的是雙人套餐 $999，內含1份小的鍋底、2份牛肉、可以選1分漿類 (花枝漿或蝦仁漿)，還有3款60元的食材、2碗白飯。60元的品項滿多的，有蔬菜也有豆皮等等的，不吃白飯也可以換成雞蛋。

佐料區

配料很多耶，給得很大器！很推薦可以用特製醬油+蒜頭+洋蔥~最後再配點薑絲，超讚。

餐點上桌速度很快，原本的鍋底內就有好多蔬菜了～1人1盤牛肉，不用擔心吃不夠。

本土牛肉真材實料，而且強調不灌水去增加牛肉的重量。1份牛肉裡面有3種不同的部位～雖然不知道是哪邊的部位，但是～都很嫩、口感好吃最重要。用餐之際～因為有多人要用餐，所以老闆娘詢問是否可以幫忙換位置，順便招待我們一份牛楠～開心呀！

餐桌旁有牛肉小教學～教你涮出最好吃的牛肉。大約在熱湯內涮個10秒鐘，牛肉像這樣帶粉色就可以吃囉！

老闆娘招待的牛楠~每塊肉中會帶一點牛筋，軟Q軟Q的很好吃。

蝦仁漿也很推～真的可以吃的到一整隻的蝦子。

鴨肉丸

平常不是常常會吃丸子，但大爺的鴨肉丸好吃耶，吃的到淡淡的麻油香～超愛的，真的是讓我一連吃了3-4顆。

超飽呀！吃不完還打包呢！下次想要吃單點～這樣還有多餘的肚子可以點炒牛肉來吃。大爺溫體牛肉涮涮鍋，湯頭鮮甜、牛肉也很新鮮嫩口，服務態度更是一級棒！絕對是下次想吃牛肉涮涮鍋的首選！

大爺溫體牛肉涮涮鍋

地址：高雄市前鎮區和平二路177號

電話：(07)761-6678

營業時間：11:00~14:00、17:00~23:00 (周一公休)

文章來源：Miss V FB：Miss V

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