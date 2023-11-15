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高雄海線美食餐盤計畫徵選倒數 力邀在地店家加入美食藏寶圖

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海線地區有許多青年返鄉打拼創業的咖啡廳。　圖：高雄市政府觀光局／提供
海線地區有許多青年返鄉打拼創業的咖啡廳。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋冬是高雄漁獲豐收期，高雄市政府觀光局於10至12月推出「海線潮旅行」，以「深度遊程」、「團體旅遊補助」及「音樂市集」來推廣海線觀光。今年更加碼「海線美食餐盤計畫」，號召梓官、彌陀、永安、茄萣四區的餐飲業者加入美食餐桌行列，徵選報名至11/17止，有興趣的業者請加緊報名，後續將邀請秘密客評選出10間最道地、具創意之料理，讓遊客以美食探索高雄海線文化與魅力。

▲海線美食餐盤計畫徵選倒數中。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲海線美食餐盤計畫徵選倒數中。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲海線食材新鮮，簡單料理也可呈現食材的鮮甜美味。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲海線食材新鮮，簡單料理也可呈現食材的鮮甜美味。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，高雄是依海而生、因港而興的城市，在地的漁村聚落及自然景觀資源相當豐富，新鮮的海味食材更是美味。「高雄海線美食餐盤計畫」不僅要推廣美食，還要挖掘在地特色店家，本次徵選分為「海線推薦組」和「新菜店家組」兩個組別，「海線推薦組」以店家現有的料理或美食來做推薦，將選出7間優質店家給予3千元獎勵金；而「新菜店家組」則要為海線潮旅行設計專屬菜色，選出3間具創意特色店家頒發1萬元獎勵金。

▲選用無刺虱目魚製成虱目魚排餐，既創意又美味。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲選用無刺虱目魚製成虱目魚排餐，既創意又美味。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高閔琳補充，入選的店家除獲得獎金外，觀光局也會安排美食部落客訪店試吃，以圖文短影音、部落格文章在網路社群為店家宣傳。此外，12/8將邀請入選店家參加「海線美食餐盤發表會」，現場分享料理創作與漁村故事。

徵選報名至11/17止，歡迎梓官、彌陀、永安、茄萣四區的餐廳、小吃、伴手禮、咖啡廳或甜點店等業者踴躍加入「海線美食餐盤計劃」，為高雄海線美食藏寶圖畫上璀璨的一筆。

▲觀光局辦理8條低碳永續深度遊程，帶領遊客探索漁村風貌。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲觀光局辦理8條低碳永續深度遊程，帶領遊客探索漁村風貌。　圖：高雄市政府觀光局／提供

為積極拓展北高雄海岸線旅遊，觀光局今年規劃8條低碳永續的深度旅遊路線，帶領遊客探索漁村聚落人文風貌。去年廣受好評的「High 趴音樂市集」將於11/26於梓官赤崁海堤擴大辦理。

此外，「2023海線潮旅行團體補助計畫」推出後，即吸引全台旅行社組團來高雄海線旅遊，觀光局提醒，符合條件者每團補助車資4,500元，最後出團日至11/30止，額度如用完即停止補助，請旅行社即早辦理補助申請，先搶先贏，更多資訊請上觀光局「高雄旅遊網」 (khh.travel) 、FB粉專 、IG查詢。

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觀光 漁村 市集

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