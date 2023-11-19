一生必訪！聆聽有故事的國之北疆　透過舌尖探查馬祖在地味

【圖／文：行遍天下】

馬祖因其特殊的地理位置與信仰中心，造就獨一無二的人文風景，想更深入了解這塊土地，可從幾個特別的地方始遊逛。例如金板境天后宮主祀奉的媽祖神像塑像保有清秀神韻，被當地人譽為「少女媽祖」，建築更還保有閩東封火山牆的雕梁畫棟，角落掛有象徵著討海人家的漁籃。同時也是每年中秋節時仁愛村百年活動「燒塔」的活動位置，藉以除舊送厄。

▲少女媽祖的姿態、容貌極為細緻。





戰線前哨的「軍中樂園」

過往國軍駐守列島時，專門供軍官、國軍休閒的「文康中心」就設置在梅石，當時電影院、商店街、特約茶室等活動是馬祖戰地前線時的療癒之地。始建於民國46年的梅石軍官特約茶室正式於民國80年結束短暫荒廢。隨著戰地文化保存意識以及藝術家策展的進駐，將舊茶室空間保留下來，透過圖片、彩色色塊與當時孩童們童言童語的訴說牌，重現過往茶室相關生活風貌。更有茶室售票口、茶室房間等情境，還原當時樣貌。

▲已經廢棄的茶室空間在藝術家的改造下，用藝術柔軟的訴說過往不被理解的辛苦。

▲茶室空間更有一系列展覽的文字與歷史圖。





一生必訪國境之北

東湧燈塔被稱為北疆燈塔，沿著峭壁，穿過擂鼓石、太白天聲等大石頭再往上爬才能抵達。純白色磚造塔身高13公尺，站在懸崖峭壁上至今都還在夜晚時為船隻點亮回家的路。另外，台灣領土最北的人居島嶼就在東引鄉的西引島，以大橋串連東引與西引，需要走上長長的步道，穿過國軍鎮守的營區上方才能抵達。最北極點其實在羅漢坪岬角外海中的小礁石，取名為「北固礁」，會隨著潮水漲退而隱沒或出現。馬管處於最靠近北固礁的后澳岬角建置可以讓民眾抵達最北端的觀景台，並設置座標位置N26°22'58.8" E120°28'34.0"，立有「國之北疆」的大石。

▲東湧燈塔是全台最北的國定古蹟。

▲站在國之北疆定位上，感受大海壯闊。





景點資訊

金板境天后宮（鐵板天后宮）

地址：連江縣南竿鄉仁愛村14號

電話：0836-22336





地址：連江縣南竿鄉86號

時間：10:00-16:00





地址：連江縣東引鄉樂華村169號

時間：09:00-17:00，週一休

馬祖的好味道不是只有酒糟和海鮮，也有人情味的私房推薦。例如返鄉青年蔡沛原回到東引，與夥伴共同改造舊魚露工寮，白天提供著輕食、鹹食的鹹味島合作社，晚上則變身小酒館，是東引夜晚裡唯一營業的熱門地。坐在石牆前喝著一口老酒奶茶、海味奶蓋茶，搭配馬祖珍貴的植物麥蔥奶油為餡的改良版繼光餅，吃來滑嫩中帶有鹹香。映襯東引港閃閃發光的水波、有著軍事風城垛與軍人雕像，國之北疆的海角有這樣空間，讓人很驚喜。

▲在鹹味島合作社的窗邊，除了有貓咪相伴、更能眺望著軍事雕像與大海。

▲鹹味島合作社除了是咖啡酒館之外，也販售著具有東引意象的文創商品。

▲海味奶蓋茶用蝶豆花創造出藍色大海意象。而麥蔥內餡的繼光餅更是好吃極了。





傳奇人物造就經典料理

也不錯過穿過充滿迷彩風格的隧道才能抵達位於地下室的泰利食堂。強調「魚自己釣、豬自己養、菜自己種」的特性，所以一定要事先預約，且提供無菜單料理（因為每天會釣到什麼不一定）。店內陳列著老闆的賽車服代表著喜愛釣魚的老闆過往的興趣。可愛的老闆娘不斷上菜與如數家珍地解說著他們一天的生活，忙碌之餘卻還是感受得到滿滿的心滿意足。

▲東引無菜單料理店「泰利」強調一切食材幾乎都「自己來」。

▲穿過迷彩地下坑道才能進到泰利。

此外，更可走入馬祖傳奇歷史人物林義和古宅，早年他組成自衛隊保衛家鄉，並帶隊興建發電廠、碾米廠，現在後代則將當年指揮中心改建成工坊與食堂。在石牆結構的兩層樓馬祖傳統民居建築內，以發揚馬祖老酒、紅糟文化為主體，販售著代表性馬祖老酒、也提供最純正的馬祖道地料理。讓人大驚艷的「一品鍋與麵線」，整整一缸有整隻雞在裡頭，以干貝、全雞、豬腳與多種配料熬煮出的湯頭，散發淡淡老酒香。

▲林義和的「一品鍋與麵線」整缸上桌超滿足。





景點資訊

連鹹味島合作社

地址：連江縣東引鄉樂華村4號

FB：鹹味島合作社 Salty Island Studio

時間：14:00-22:00（不定休）





地址：連江縣東引鄉135號

電話：0986-803363

FB：泰利食堂—東引

時間：週二至五與週日12:00-14:00、18:00-21:00，週六凌晨1:00-21:30、週一18:00-21:00





地址：連江縣南竿鄉四維村72號

電話：0836-23093

網址：linyihe-matsu.com

備註：請事先預約





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