高雄早午餐推薦！實惠經濟多種套餐　給你最美好早晨食光

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

生活中最幸福的一件事，就是從一頓豐富美好的早餐開始。座落在鼓山區濱海一路上的弘爺漢堡-渡船頭店，是廣受民眾青睞的早午餐店，品牌提供份量十足的餐點、實惠豐盛的套餐，讓每位消費者都能品嘗到營養且有飽足感的料理，開啟美好的一天，是當地許多上班族與師生用餐的首選！

店內用餐空間小巧而輕便，採光明亮、乾淨整潔，座椅都以4人桌為主，尤其是店面鄰近中山大學，所以在早餐、午餐的高峰時間，常常座無虛席，喜歡弘爺漢堡的您，也可以先致電訂購，節省等待時間。

品牌設計了數種套餐的組合搭配，經濟實惠的價格且澎派份量，深受學生、小資族的喜愛，另有美味小點以及飲品咖啡，對於小鳥胃的消費者，也有更多元的選擇。

弘爺漢堡-渡船頭店每周會有不同的特餐，給予當地消費者更多實惠的選擇，並且老闆娘希望學生們每天都能吃得健康又能吃飽，而中山大學的學生只要秀出學生證，餐點一律有9折的優惠。

嫩煎里肌鐵板麵套餐

鐵板麵搭配經典的黑胡椒醬，是店裡最受歡迎的餐點，辛香嗆辣的醬汁充分吸附在麵條上，鹹中帶辣的滋味令人食慾大振，並且搭配柔軟鮮嫩的里肌豬肉跟荷包蛋，吃起來口感更為豐富，整體份量感十足，絕對能讓消費者有飽足感的料理。

香蔥吉拿套餐

若是喜歡中式餐點的消費者，非常推薦香蔥吉拿套餐，香蔥吉拿棒口感酥脆，入口散發出明顯的蔥香味，推薦蘿蔔糕加荷包蛋一起吃，外酥內Q的糕體增添濃郁蛋香，大口品嘗令人好滿足！

招牌總匯套餐

經典白吐司帶點焦香的風味，再夾上一層漢堡肉，放入煎蛋以及生菜，營養滿分的總匯三明治，口感豐富又美味，一口咬下超滿足，帶給消費者一整天滿滿的能量！

美味小點-煎餃、果醬厚片、薯餅塔

表皮酥黄、口感香脆的煎餃，也是許多饕客早餐的最愛，皮Q餡料飽滿的煎餃，簡單沾點醬油膏就很美味。

雙色厚片採用藍莓跟草莓果醬製作，烤至酥脆的厚片抹上香甜果醬無疑是最佳搭配，一口咬下滿滿幸福，對於趕時間的客人，也是一個很棒的選擇。

近年風靡早餐文化的薯餅蛋塔在這裡也能吃到，酥脆的薯餅包覆著香醇起司，再捲入蛋皮裡，每口都能吃到起司誘人的香氣，讓薯餅吃起來不會太過油膩，也可以依造個人口味，搭配醬油膏、番茄醬增添不同風味。

【弘爺漢堡渡船頭店】的老闆娘曾經是銀行職員，忙碌繁瑣的工作生涯，無法兼顧到生活的品質，因此興起創業的想法。創業初期在許多知名品牌上挑選，最後選定加盟弘爺漢堡的原因，是因為弘爺更注重食材的品質、品牌形象好，對於加盟主自己的想法也不會有過多干涉，至今開店已經6年的老闆娘，不但有一群如家人般的工作夥伴，更是讓當地學生親暱稱呼為:【中山姊姊】，老闆娘也因此在弘爺漢堡實現自己生涯規畫裡的成就感。

全台【弘爺漢堡】與白爛貓合作聯名的優惠活動正式打響！2023年10/15-12/15只要到【弘爺漢堡】消費每滿70元即贈刮刮卡一張，贈品有白爛貓聯名的獨家商品、汽車、家電等，吃越多中獎機會越高，在享受美味早餐之餘，等待與幸運女神來場浪漫的早餐約會吧！


弘爺漢堡渡船頭店

店家地址：高雄市鼓山區維生里濱海一路53號

營業時間：06:30-13:30

店家電話：075310887

粉絲專頁：https://bit.ly/3tHgsNf


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漢堡 早餐 果醬

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