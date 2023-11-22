三地門景觀餐廳！在視野絕佳的崖上餐廳裡 品嘗排灣族特色美食超Chill
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「風刮地秋月的店」位於屏東三地門的懸崖上，獨特的餐廳建築、絕佳的崖邊視野以及美味的排灣族料理，在我第一次看到「風刮地秋月的店」食記時就一見鍾情呀~
屏東三地門距離屏東市區大約 30-45 分鐘車程，因為坐擁山林美景，這裡有許多環境幽美的景觀餐廳，所以知道要來屏東三日遊的時候，立刻上網查起屏東三地門的人氣景觀餐廳，其中最吸引我的莫過於「風刮地秋月的店」了！
風刮地秋月的店 地址位置
「風刮地秋月的店」地址是「屏東縣三地門鄉中正路二段150號」，開車過來跟著 Google 導航前進即可到達。餐廳門口有少數車位，停滿時可找附近路邊空車位停放。
風刮地秋月的店 餐廳地圖
風刮地秋月的店餐廳地圖如下，其中的「舞台」在五、六、日假日晚上餐廳會有現場「駐唱表演」喔～
風刮地秋月的店 用餐環境
餐廳是半開放式的，有屋頂、自然涼風但沒冷氣。我們到訪這天剛好是陰雨天氣，有風蠻涼的，不知道夏天來會不會很熱～
我們這次被安排在視野最好的崖邊座位，據說天氣好的時候，連高雄的85大樓都能隱約看見，可惜我們到訪的天氣陰雨綿綿，不過雲霧飄渺的翠綠山嵐也是療癒的夢幻美景呀～
趁著紅豆薏仁兩個小妮子去觀察生態池時，我趁機自己一個人看著這片美景放空，很喜歡旅途中這種難得的悠閒自在，感覺什麼煩惱都可以煙消雲散。
用餐期間不時會有貓咪過來賣萌超級可愛～
風刮地秋月的店 菜單
風刮地秋月的店菜單如下，每人最低消費為一道餐點或飲料，身高100cm以下兒童不在此限。套餐價格在350-580元之間。客滿時用餐限時2小時。
風刮地秋月的店 餐點菜色
番茄肉醬小披薩，一份150元。披薩餅皮是厚實底層微脆的類型，味道是濃郁蕃茄起司肉醬，帶點淡淡香料香氣。
排灣族風格饗宴，一份580元。一份包含「時令鮮蔬沙拉、野地食房窯烤麵包、柴烤豬肉、柴烤芋粉香腸、祈納福粽、南瓜甜糕、樹豆排骨湯、原味小米酒」8種料理。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
窯烤麵包口感Q彈有咬勁，麵香十足，帶點淡淡香料香氣，我喜歡。
柴烤豬肉是「風刮地秋月的店」的必點料理，一入口就有迷人柴烤香氣，微脆紮實有嚼勁，愈咀嚼油脂甜味與柴烤香氣愈濃厚，好吃！
柴烤芋粉香腸除了豬肉外還加了芋粉，口感比一般香腸鬆軟、多了淡淡芋香，小有特色～
香氣十足、濃厚甘甜，小小一杯剛剛好呀～
（喝酒不開車．飲酒勿過量）
柴烤豬肉套餐，一份460元。除了主餐柴烤豬肉外，還有手工麵包、時令沙拉、主廚例湯及甜點。
沙拉醬我選了「風刮地櫻桃莎莎醬」，酸酸甜甜的清爽開胃。
甜點是軟彈的茶凍。
鮮果汁，一杯180元，套餐折價50元。這杯是點給小孩喝的，喝得到真材實料的果香，冰涼酸甜還不賴。
風刮地秋月的店 舞台區
下次有機會可以試試假日晚上來用餐，多了駐唱一定更有氣氛。
風刮地秋月的店 藝文小舖
喜歡文青小物或是特色飾品的人一定要逛逛它們家「藝文小舖」，這裡有很多原住民風格的飾品文具都好好看。
風刮地秋月的店 生態池
剛開始還沒上菜的時候，VC就帶小孩來這邊看魚兒走走，這邊也是很多人會拍照打卡的地方喔～
它們家廁所也很有特色，每間都有觀景窗可以看到戶外風光。
風刮地秋月的店 評價
在去風刮地秋月的店之前我就蠻期待的，實際到訪風刮地秋月的店也完全沒讓我失望，不但風景幽美、原住民餐點也都很有特色，可惜這次天氣不夠好，下次想要黃昏時間再訪一次，應該會很有氣氛呀～
風刮地秋月的店 常見問題
Q1. 風刮地秋月的店可以預約嗎？
A1. 風刮地秋月的店為預約制，用餐一定要提前預約，預約需上臉書私訊。
Q2. 風刮地秋月的店在哪裡？
A2. 風刮地秋月的店為屏東三地門餐廳，地址是屏東縣三地門鄉中正路二段150號。
Q3. 風刮地秋月的店菜單？
A3. 風刮地秋月的店菜單文章內有，可以點這裡查看。
【消費資訊】
到訪時間：2023年9月
風刮地秋月的店｜FB
電話：08 799 1524
地址：901屏東縣三地門鄉中正路二段150號
營業時間：週一-週三 中午11:00-晚上18:30 ／ 週五-週日 中午11:00-晚上23:00
公休日：週四
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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