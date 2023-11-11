超炫砲！ 7座210公分鋼鐵人站崗 高雄新堀江「鋼鐵星球餐酒館」聚餐餐廳推薦

最炫砲高雄餐酒館推薦！！

位在高雄新堀江一帶，室內擁有7座210公分高鋼鐵人模型的餐酒館～鋼鐵星球餐酒館！到了晚間特定時間還會有燈光秀！整排鋼鐵人站出來太有氣勢了啊～

老闆是鋼鐵人迷，將自己的收藏帶到店裡跟客人們一起分享。不僅如此，還有大型投影可看電影、或甚至轉換歡唱模式！氣氛嗨，餐點、調酒、飲料選項也多，超級適合一群朋友來聚餐嗨翻天！

10月中在ig滑到一間超酷的鋼鐵星球餐酒館，以為在國外，結果一查～居然在高雄！！立刻約了姐妹們週末聚會，直接動身前往這間高雄餐酒館！

超炫砲高雄餐酒館：鋼鐵星球餐酒館

沒錯，這間超酷的鋼鐵星球餐酒館，位在高雄新堀江一帶。光是一樓入口就是藍色通道，非常有科技感啊～

走上鋼鐵星球餐酒館二樓，整個很現代科技感欸！尤其喜歡吧台的火焰燈光，很像在歐美影集裡看到的場景～

鋼鐵星球餐酒館用餐空間頗大的，而且都是舒服的沙發座位！牆上還有大螢幕，播放漫威電影，像我們那天就看到鋼鐵人和復仇者2。

不僅只是看電影，一群朋友來想要唱歌，隨時可以點歌，店員會切到卡拉ok模式，讓大家盡情飆歌，嗨翻～～

▼開幕慶贈送shot杯

（可做酒精或無酒精）

每一桌都有贈送shot迎賓飲料！這天我們四人來鋼鐵星球餐酒館，有兩人騎車、開車，外場服務人員還貼心幫我們做成兩杯無酒精～

週末跟朋友歡聚最開心！乾杯～

鋼鐵星球餐酒館菜單（2023年10月）

鋼鐵星球餐酒館餐點選項超多樣，有西式套餐、西式餐點或中式，我覺得算是大家來聚餐時怎麼點都不會踩雷的選項啦！

可愛的造型調酒也很多！！店員推薦像是小鹿斑比、阿姆斯壯和美人魚都不錯～

高雄餐酒館推薦：鋼鐵星球餐酒館

這天我們傍晚才吃過小吃，結果來這太嗨，也點了一桌。分享這天點的餐點給大家！

▼美人魚 $350（未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車）

這杯是比較少女系的調酒，酸甜帶點氣泡感，我朋友喜歡但我覺得酒感太低了哈哈哈，比較適合平常很少喝調酒的人。

▼阿姆斯壯 $350 （未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車）

這杯是我的，木質調氣泡感調酒，尾韻酸甜清爽，是女生會喜歡的好喝木質調酒，造型也超加分！！

▼美美的漸層特調（無酒精） $250

不喝酒精飲品的兩位朋友，點了氣泡飲品！吧台人超好，還幫我們做了不一樣顏色的～

▼松露生煎干貝 $380

這是用日本生食級的干貝來煎，上頭放上鮭魚卵、魚子醬、超級鮮嫩好吃！！但就是～～這份只有三個，像我們四人來就要猜拳決定誰吃。

▼炸物拼盤 $380

喝調酒就是要配炸物啊！！雞塊、松露薯條、微笑薯餅、炸魚……很適合配酒的療癒食物！！超推薯條，我們一分鐘掃光～～

接下來這兩道，聽店員說是店內超熱銷的兩樣單點！

▼超好吃炸雞翅 $260

這道我真的要給雙手大姆哥滿分！雞皮炸得恰到好處，香酥不刮嘴，醃料好吃不死鹹，但吃完還會想立刻吃下一隻！！這道好吃到我們幾個朋友吃完立刻續點～

▼起司奶油焗烤生蠔 $100/1顆

這是最近鋼鐵星球餐酒館的期間限定，點餐率超高，這天來幾乎每桌都有點。

我吃生蠔不太喜歡加起司，但其他三位同行朋友對這道都非常讚賞，說生蠔本身鮮嫩，搭配鹹香焗烤起司也非常對味～～

▼海陸蛋炒飯 $320

▼美國prime蒜香無骨牛小排

這份prime無骨牛小排沒話說，超嫩口且油脂香氣很棒！蒜香調味很不錯，但就是好希望份量可以多一點喔～不知道是不是太涮嘴，覺得每人吃一兩塊一下子就掃盤。

終於！到了鋼鐵星球餐酒館重頭戲！店員會停下音樂，宣布鋼鐵人秀登場～這時全場（不誇張）每人拿出手機，播放一小段影片後，布簾拉開，七座鋼鐵人閃亮登場啊啊啊！

客人來店裡慶生的，甚至圍到鋼鐵人前面拍照，整個超級有feel～

這七座鋼鐵人是鋼鐵星球餐酒館主理人向漫威原廠代理購買，遠從國外運回台灣的收藏品！這天碰到他，他說他是鋼鐵人迷（看鋼鐵人電影可以立刻說出是哪一集、哪個情節），自己收藏了10座，拿出7座在店內展示。

原廠鋼鐵人模型很、驚、人細緻，包含最後戴上的寶石手套，或胸前的方舟反應爐都栩栩如生！

只能說這個真的很威，我跟朋友們跟鋼鐵人不知道拍了幾百張合照。這一生可能無法遇到Tony Stark本人，但跟他的盔甲拍照不用出國，在台灣，應該說，在高雄就可以做到！！

鋼鐵星球餐酒館評價/用餐心得

以吃過那麼多間高雄餐酒館裡，鋼鐵星球餐酒館可以說是最有噱頭、最有主題與話題的一間！光是那七座鋼鐵人模型收藏排場就超級炫砲～超適合一群漫威迷來同樂！或是一群人來這聚餐，也會氣氛嗨翻～想唱歌時可以隨時切換唱歌模式！蠻推薦大家想找高雄新堀江餐廳、高雄聚餐餐酒館等，都可以試試！

Iron Planet Dining ＆Bar鋼鐵星球餐酒館 | FB

地址：高雄市新興區新田路112號2樓

電話：0908 591 858

營業時間：18:00-凌晨2:00

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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