一大碗只有一條皮帶麵？左營人氣必吃平價美食「西安麵食館」經典外省味好吃又親民

以「高雄皮帶麵」、「一碗只有一條麵」紅遍全台灣美食節目的西安麵食館，是高雄蓮池潭周邊人氣美食。開店以來以經典的外省口味麵食、小菜，陪不少在地人走過20幾年。這次跟家人一起點了必吃的皮帶麵，麵的咬勁讓人印象深刻，加上方便停車，價格不貴，吃下來真心覺得難怪不管平假日生意都很好！

蓮池潭周邊人氣美食：西安麵食館

只要搜尋「高雄蓮池潭周邊美食」，勝利路上的這間西安麵食館，絕對是前幾筆跑出來的資料！沒錯，因為離蓮池潭近、好停車，重點是麵食類有特色價格又親民！

西安麵食館室內用餐空間算大，而且早上10:30就開門了！！有四人雅座、六人桌或大圓桌，不管幾個人來用餐都很彈性啦～

左營西安麵食館菜單價目表

西安麵食館主打各種麵食，最出名的絕對是「皮帶麵」。但不是所有的菜單上的麵都可以做皮帶麵，只有這幾個：牛肉乾拌麵、紅燒牛肉麵、紅燒雞肉麵和蓋澆麵這四款唷！

西安麵食館也有許多冰櫃小菜，這天本來問老店員有什麼推薦的，想不到他說一輪，感覺全部小菜都是他們西安麵食館的招牌，哈哈哈。

超特別高雄皮帶麵：西安麵食館

這天我和爸媽三人一起來，點了兩碗皮帶麵，一道熱炒、三樣涼拌小菜一起吃。

▼牛肉乾拌麵 $ 160

每次來西安麵食館，我們家都會點乾拌麵，好一陣子沒來，這次來還是點了一碗。

說是一條麵，就真的測試給大家看，拉起來就是完整一條，可以拉超高～

想當天我還臨時興起挑戰，把麵拉起看能拉到什麼長度，並且跳舞。幸好當時滿早去的，老闆看我眼神有一種驚呆＋這女的在幹嘛的傻眼感～

牛肉乾拌麵欸味道很簡單，喜歡醬汁不會過於死鹹，還蠻左營眷村早年吃到的熟悉感。加上皮帶麵咬感很棒，很推薦唷！

▼蓋澆皮帶麵 $80

蓋澆麵是將煮熟的麵條或麵皮澆上炒菜（一般是番茄炒蛋、韭菜、豆芽等，依據個人喜好或口味選擇）再淋上熱湯。西安麵食館的是番茄炒蛋淋上。

麵條Ｑ度即使放在熱湯是沒話說，但這個番茄炒蛋對我們家來說太甜，整個湯頭甜到有點喝不習慣。不過，這個不習慣是個人口味，我身邊也有蠻多朋友來這必點澆蓋麵。

這天我們也有點幾道小菜和一道熱炒。

▼青椒肥腸 $150

本來只是想吃肥腸而點，結果！這青椒肥腸比想像中還好吃！肥腸處理得很好，沒有腥味，口感入味且ＱＱ彈牙，青椒也有炒出些許的焦香味。

▼涼拌雞胗 $40 ▼涼拌青苦瓜 $40 ▼茴香豆腐 $40

這三道小菜如同資深店員介紹，三樣都在水準之上！要說最推薦是涼拌雞胗，那個酸辣味很正點～綠苦瓜也好吃，但是比較家常的味道；茴香豆腐我很愛香氣，但以鹹度來說它偏蠻清淡的口味。

左營西安麵食館評價 用餐心得

西安麵食館在高雄蓮池潭這附近已經開了20幾年，算是在地老字號。以「一碗麵只有一條麵」的皮帶麵做出口碑，價位平實，不管麵食或小菜都還蠻左營眷村外省口味。也因為如此，只要用餐時間生意都好，特別是假日或蓮池潭觀光客滿滿時，西安麵食館也一定用餐人潮滿滿，推薦給大家啦！！

西安麵食館

地址：高雄市左營區勝利路115巷6號（店門口有停車位）

電話：07 588 1517

營業時間：10:30-20:00

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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