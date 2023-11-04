高雄一日遊路線！ 「果貿」人情眷美味 走進高雄左營舊城眷村 網美景點打卡夯點

果貿人情眷美味

時代的演進讓許多都市充滿了各種高樓大廈林立，卻也失去了一些人情味，而位在高雄左營的果貿社區，則有著凍結時間的感覺，當時由海軍眷村果貿三村改建而成，提供榮民、海軍軍眷居住於此，也讓聚落的組成有了很大的共通性，在前些日子更因為國旗旗海飄揚景象而上了新聞版面，而這裡則要帶大家一起來深入社區，品嘗眷村美味的同時，更要了解當地的歷史文化脈絡。

鳳山縣舊城東門（鳳儀門）集合>1.嚴記燒餅舖>2.果峰晨廚早餐店>果貿社區活動中心>果貿網美景點>3.劉家桂花燒雞店>果貿公有市場>夏全開甜點>私心珈啡>高雄美國學校>舊左營國中>4.法堡>5.涼倆商行>6.綠極鍋燒食堂>回到東儀門結束。

鳳山縣舊城東門（鳳儀門）

鳳山縣舊城，又稱左營舊城，是台灣少數還保留完整的城池，包含東門、北門、西門、南門及城內空間五大部分，而鳳儀門則是往東南方鳳山丘陵看，宛如飛鳳，祈盼「有鳳來儀」的意思而有此稱號，東門的護城河也是曹公圳的灌溉溝渠，稱為「龜頭涵圳」，近年來透過高雄市文化局的見城計畫，讓這裡更被大家看見。

嚴記燒餅舖

果貿社區早餐就要吃燒餅，甜燒餅、鹹燒餅、芝麻燒餅、紅豆燒餅、長燒餅在嚴記燒餅舖通通一應具全，從左營第二公有市場遷移過來之後，深受大家的喜愛，早上5點半一開門就有好多人等著排隊購賣。

果貿社區活動中心

在社區之中有著許多的壁畫跟編號，象徵著在當時的生活方式，每一棟大樓外面都有屬於自己的編號，而每棟大樓的商店也都有編號，而且適當的運用建築缺口讓陽光能灑進來，讓每一戶都能夠照到太陽。

果貿網美景點

第八、九棟因為有著彎曲的設計，讓許多攝影愛好者及網美都爭相造訪來拍照，搭配上公園裡的樹木植栽，形成了一幅美麗的風景，早上來、下午來都可以拍到不同的光影，更是一個可以散散步的好去處。

劉家桂花燒雞店

超過30年歷史的劉家桂花燒雞，在高雄有著三家店，位於果貿社區的是正宗本店，將山東的名菜燒雞於此飄香，不同於烤雞直接用火烤製，老滷配方來自山東老家，將雞肉浸泡滷汁後油炸，油炸完再浸泡與燉煮，焦黃軟香富有彈性，咬下去一股濃郁的桂花香氣，另外也有利用滷汁來製成的多種滷味，淋上他們的特製辣椒跟酸菜，非常的帶勁開胃啊！

果貿公有市場

要了解一個地方的風土民情，來到他們的菜市場準沒錯，不過有趣的地方是這裡都賣著蔬菜、水果及生活用品居多，因為當地人說熟食的話，自己家煮的最好吃了，讓這裡的樣態跟許多市場都不太一樣，就算是連鎖超市進駐，也不容易打動整個居民的生活型態。

涼倆商行

走讀之中也要有咖啡廳作為歇腳處才行，外頭兩三個位置很容易就客滿，現在裡面也有設置內用區，讓你更舒服一些，最特別的莫過於添加了旗山常美冰店的香蕉清冰檸檬美式，喝起來在高雄這種隨時都很熱的天氣裡有夠爽快，不喝咖啡的朋友，小農蜂蜜檸檬也很好喝耶。

綠極鍋燒食堂

喝完了咖啡，也到了中午吃飯時間，涼倆商行老闆跟我們推薦隔壁的綠極鍋燒食堂用餐，我們也就直接步行過去，外頭雖然沒有華麗的招牌，裏頭卻是舒適又溫馨，鍋燒麵的選擇很多，海鮮、泡菜、咖哩、牛奶都有，要吃原味也很可以，搭配上紮實的花枝排及炸雞翅等豪邁炸物，輕輕鬆鬆就可以吃好飽。

蓮池潭觀光商圈

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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