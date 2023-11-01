墾丁大街女神冰果室 必點「招牌果汁」超好喝 鮮果挫冰更消暑

位於墾丁大街人氣飲品店波莫娜POMONE冰果室，剛開幕沒多久便深受許多遊客們的青睞，在網路上也斬獲了極高的評分，新鮮水果製作的果汁美味又可口，讓客人自己封罐的體驗非常有趣，並且提供一個清爽明亮的內用空間，讓顧客可以在店內放鬆享用飲品。

店面裝潢設計採用全白明亮的歐式清新風格，搭配上木質調的餐桌椅，營造出整潔清雅又精緻的用餐氛圍，讓人進到店裡就感到心曠神怡，能夠輕鬆自在地享用餐點。

店內在擺設用上一些永生花以及綠植增加美感，非常適合在這邊拍張美美的網美照，讓每位遊客都能記錄下一段最棒的墾丁回憶。

店家為了提供果汁最好的口感以及品質，水果都是現切現做。

半開放式的工作環境，可以讓客人清楚看到製作過程，衛生方面店家非常嚴謹絕對不馬虎。

飲品製作完畢後，可以在櫃檯自己動手封蓋，不但安全衛生也十分有趣。

菜單

除了鮮榨果汁之外，雪花冰、鮮果挫冰也是夏季熱銷品，喜愛吃冰的客人絕對不能錯過！並且還有提供水果調酒以及茶飲，讓遊客們能夠有更多元的選擇。

綜合果汁

包含鳳梨、蘋果、火龍果、芭樂、香蕉五種水果調製而成的綜合果汁，喝起來口感非常均勻濃郁，不加糖、不加水自然呈現出水果本身的甜氣，帶有鳳梨微微的酸感，香濃爽口非常好喝！

芭樂檸檬

若喜歡喝明顯酸味的客人，非常推薦的芭樂檸檬，裡頭用一整顆芭樂以及現榨檸檬汁去調配而成，入口就能感受到芭樂濃厚的果香，帶有清爽的檸檬酸感，酸酸甜甜的滋味解膩又順口。

木瓜牛奶

採用新鮮的木瓜去籽處理，打汁前還會過濾雜質，才能讓整杯果汁口感呈現滑順清香的風味，加上一整瓶鮮乳下去調製，交織木瓜濃郁香甜以及鮮奶醇厚的木瓜牛奶，好喝又順口，十分推薦！

綜合水果挫冰

想要消暑解渴又能有飽足感的消費者，首推綜合水果挫冰！使用豐富水果混搭的綜合挫冰，將果肉切塊後再淋上煉乳，加上香草冰淇淋增添甜爽感，基底挫冰淋上黑糖熬製的糖水，讓冰品吃起來更涮口香甜。一口下去滿滿的果香，冰涼的甜感沁入舌尖，瞬間消滅一夏的暑氣！

波莫娜POMONE冰果室採用羅馬神話的豐饒之神命名，除了店內裝潢採用清新明亮的女神風格，非常適合拍照、打卡紀念，店內主打的果汁、冰品無論是在味道和特色上，絕對是墾丁大街獨具風格的手搖飲。讓每個在酷熱夏日來墾丁的遊客，都能跟波莫娜POMONE冰果室來場遇見女神般的驚喜邂逅。





波莫娜POMONE冰果室

店家地址：屏東縣恆春鎮墾丁里墾丁路60號

營業時間：周一-周日14:00-22:00

店家電話：0978510465

粉絲專頁：https://bit.ly/3Rtncbs





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