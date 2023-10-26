隱身老街內的老宅咖啡館！職人手沖單品細膩香濃 輕食甜點午茶首選

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

藏身在恆春老街裡面的【嗜 咖啡】，是鎮上小有名氣的咖啡廳，來到墾丁除了能夠享受太陽以及海洋，不妨也來逛逛看老街獨有的古早風情，進來店裡品味愜意午後時光。

老宅改建的咖啡廳，古色古香的環境坐落於老街內，顯得格外有情調，使用大面積的落地窗讓陽光灑落到店內，使室內空間顯得格外明亮舒適，很適合情侶約會或是三兩朋友聚會小憩的地方。

二樓空間則是一樓客滿之後會開放，比較適合家庭或是團體客用餐，保留客人隱私若是有小朋友嬉鬧也不用特別擔心影響到周圍客人。

店內風格較為文青簡約的風格，選用木質調裝潢改造老宅，保留一些原屋的特色，在翻新過程中保留一些對過往的回憶，處處藏有老闆的巧思與想法。

店內每季會有來店消費的活動，可以追蹤店家粉專獲取最新資訊。

丹麥蘋果

店家最熱門的餐點之一，改良自澳洲蘋果派而來，將外層的酥皮改以丹麥麵包製作，看似潔白無瑕的內餡，卻藏有豐富多變的滋味，一口咬下中間蘋果內餡的香氣迸發而出，香甜脆口又富有飽足感，新鮮蘋果熬煮的果醬搭配甜爽的奶油霜，共譜出濃而不膩的酸甜滋味，令人為之讚賞。

巴斯克乳酪

香濃綿密的起司蛋糕，上桌就散發濃郁乳香以及獨特的焦香風味，口感有如烤布雷般的Q嫩滑順，蛋糕若在冰藏的時候品嚐，會變成帶有冰淇淋般綿密口感，絲滑柔嫩散發濃厚起司香 ，是許多客人搭配咖啡必點的甜點之一！

肉桂捲

麵體保留濃郁焦糖、肉桂風味，上層撒上脆脆增加酥脆口感，再淋上香甜的焦糖醬，每一口濃厚扎實的滋味，都能嘗到肉桂與焦糖激盪而出的香氣，是一款風味強烈、具有飽足感的甜點。

拿鐵

來到咖啡廳怎能不點一杯咖啡飲品嚐嚐呢？【嗜 咖啡】的拿鐵相當講究，萃取咖啡豆中自然香氣，入口呈現柑橘的微酸清香，尾韻散發淡雅的堅果香，口感平衡不酸不苦，喝起來柔和順口，搭配上鮮乳，打造絲滑奶香的風味，即便是不愛喝咖啡的民眾也讚譽有加，值得細細品嘗。　

榛果拿鐵

經典拿鐵添增風味糖漿，可以使拿鐵有更明顯的甜度，推薦給喜歡冰飲的消費者，榛果果露加上新鮮牛奶而成的濃醇滋味，在品嘗的時候，與咖啡交織而成香甜微苦的口感，給人一種沁爽甜蜜的感覺。

恆春老街處處林立許多美食餐廳，也是許多遊客必逛的旅遊景點之一。【嗜 咖啡】主打手沖單品咖啡、輕食、甜點的咖啡店，老闆對咖啡品質相當要求，堅持提供最原味咖啡飲品給消費者，其中的職人咖啡、手沖咖啡更是好評如潮，搭配上非常熱門的餐點甜食，讓每個進店的客人都能留下一段歡樂舒適的下午茶時光。


嗜。咖啡

店家地址：屏東縣恆春鎮中山路149號

營業時間：10:00-18:00，周二公休

店家電話：0927852023

粉絲專頁：https://bit.ly/3EznohK


延伸閱讀//平價吃到飽！屏東特色鴛鴦鍋物風味多變 虱目魚系列來店必吃

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 拿鐵 老街

延伸閱讀

逢甲手搖新選擇！日式甜點「蕨餅、葛切」入茶 咖啡系茶飲獨家登場

員林咖啡館旁鄰居不滿客人停車擋門 憤持刀狂刺客人

Ten Thousand Coffee進駐台中！紐約必喝精品咖啡打造全台最大城市概念店

苗栗西湖農村漫遊新亮點 角屋沖煮咖啡交流賽明天登場

相關新聞

限時搶拍！ 彰化秋冬超美「人氣賞花熱點」 美人樹、九重葛花海、欒樹黃金雨

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋日時分遊彰化，繁花綻放，美不勝收，隨著微風搖曳，溫暖的迎接每位旅客。隨著時序進入秋冬，休假何處去？彰化縣長王惠美邀請大家來彰化漫遊放鬆，賞花輕旅行。 北斗河濱公園是

台南超人氣甜點！法式原料特製馬卡龍　獨家雪酪來店必嘗

來到台南市中西區，就不得不訪甜食愛好者大力推薦的超人氣甜點店，品味精緻細膩的馬卡龍，數種不同口味的西式甜點，讓您流連在甜點的天堂不能自拔，品牌精心製作甜點將帶給你一場甜蜜的味覺饗宴！

「2023台北地景公共藝術」在南港！3款裝置藝術15家商家串連插畫必拍

今年「2023台北地景公共藝術」特地選擇南港區為策展區域！即日起直至11月26日，可以看到極具創意的裝置藝術作品，還有串聯15間當地特色店家並舉辦10場深度導覽活動，幫助讀者以嶄新的視角認識南港。

口袋名單曝光！桃園「森鄰水岸景觀咖啡館」一覽角板山水岸風光，打造超美異國風拍出網美照

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 這陣子在網路上很火紅的森鄰水岸景觀咖啡館一直以來都放在Ann和榜哥的口袋名單，因為這家景觀餐廳可180度挑望山巒與大漢溪、新溪口吊橋所交疊的美，而這次我

道地小吃15元起！快衝嘉義民雄吃銅板美食 搭乘台灣好行超方便

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義民雄除了普渡祭典「大士爺祭」聞名全台，物美價廉的民雄銅板小吃也吸引各地老饕前來嘗鮮。嘉義縣文化觀光局整理民雄在地銅板小吃名單，遊客可搭乘「台灣好行－故宮南院線」至「民雄火車

新手必看！海上必玩套裝行程，５間「小琉球立槳 SUP」店家推薦

與台灣其他地區相比，小琉球的水質非常清澈且水流也相較平穩，就算划到較深的區域也能清楚地看見底下悠遊的魚兒，尤其適合新手體驗潛水，還有近期熱門的 —— 立式划槳 SUP（Stand Up Paddle）。今天七分之二的探索來為大家推薦 5 間小琉球立槳 SUP 店家，如果近期有規劃去小琉球玩耍，不妨可以考慮體驗一次 SUP，換個方式從海上探索小琉球！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。