隱身老街內的老宅咖啡館！職人手沖單品細膩香濃 輕食甜點午茶首選

藏身在恆春老街裡面的【嗜 咖啡】，是鎮上小有名氣的咖啡廳，來到墾丁除了能夠享受太陽以及海洋，不妨也來逛逛看老街獨有的古早風情，進來店裡品味愜意午後時光。

老宅改建的咖啡廳，古色古香的環境坐落於老街內，顯得格外有情調，使用大面積的落地窗讓陽光灑落到店內，使室內空間顯得格外明亮舒適，很適合情侶約會或是三兩朋友聚會小憩的地方。

二樓空間則是一樓客滿之後會開放，比較適合家庭或是團體客用餐，保留客人隱私若是有小朋友嬉鬧也不用特別擔心影響到周圍客人。

店內風格較為文青簡約的風格，選用木質調裝潢改造老宅，保留一些原屋的特色，在翻新過程中保留一些對過往的回憶，處處藏有老闆的巧思與想法。

店內每季會有來店消費的活動，可以追蹤店家粉專獲取最新資訊。

丹麥蘋果

店家最熱門的餐點之一，改良自澳洲蘋果派而來，將外層的酥皮改以丹麥麵包製作，看似潔白無瑕的內餡，卻藏有豐富多變的滋味，一口咬下中間蘋果內餡的香氣迸發而出，香甜脆口又富有飽足感，新鮮蘋果熬煮的果醬搭配甜爽的奶油霜，共譜出濃而不膩的酸甜滋味，令人為之讚賞。

巴斯克乳酪

香濃綿密的起司蛋糕，上桌就散發濃郁乳香以及獨特的焦香風味，口感有如烤布雷般的Q嫩滑順，蛋糕若在冰藏的時候品嚐，會變成帶有冰淇淋般綿密口感，絲滑柔嫩散發濃厚起司香 ，是許多客人搭配咖啡必點的甜點之一！

肉桂捲

麵體保留濃郁焦糖、肉桂風味，上層撒上脆脆增加酥脆口感，再淋上香甜的焦糖醬，每一口濃厚扎實的滋味，都能嘗到肉桂與焦糖激盪而出的香氣，是一款風味強烈、具有飽足感的甜點。

拿鐵

來到咖啡廳怎能不點一杯咖啡飲品嚐嚐呢？【嗜 咖啡】的拿鐵相當講究，萃取咖啡豆中自然香氣，入口呈現柑橘的微酸清香，尾韻散發淡雅的堅果香，口感平衡不酸不苦，喝起來柔和順口，搭配上鮮乳，打造絲滑奶香的風味，即便是不愛喝咖啡的民眾也讚譽有加，值得細細品嘗。

榛果拿鐵

經典拿鐵添增風味糖漿，可以使拿鐵有更明顯的甜度，推薦給喜歡冰飲的消費者，榛果果露加上新鮮牛奶而成的濃醇滋味，在品嘗的時候，與咖啡交織而成香甜微苦的口感，給人一種沁爽甜蜜的感覺。

恆春老街處處林立許多美食餐廳，也是許多遊客必逛的旅遊景點之一。【嗜 咖啡】主打手沖單品咖啡、輕食、甜點的咖啡店，老闆對咖啡品質相當要求，堅持提供最原味咖啡飲品給消費者，其中的職人咖啡、手沖咖啡更是好評如潮，搭配上非常熱門的餐點甜食，讓每個進店的客人都能留下一段歡樂舒適的下午茶時光。





嗜。咖啡

店家地址：屏東縣恆春鎮中山路149號

營業時間：10:00-18:00，周二公休

店家電話：0927852023

粉絲專頁：https://bit.ly/3EznohK





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