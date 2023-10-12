高雄咖啡館推薦！細品咖啡獨特果香，必嘗「炙燒優格生乳酪」

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

悠閒愜意的午後，值得細品一杯有溫度的咖啡，同溫咖啡位於高雄新崛江林森一路的巷弄之間，店面採用木質裝潢的低奢風格，白色為基底相對突顯店內的質感，具備專業手沖咖啡證照的老闆對咖啡十分有一套，喜歡品嘗咖啡的你，一定要來嘗嘗！

店內採用義式淺中焙咖啡豆，能夠保留咖啡豆最原始的風味，豆子帶有清爽果酸、苦味淡薄，尾韻散發迷人的堅果香氣。

用餐空間小巧溫馨，以1-2人的雅座為主，想要看老闆調配咖啡或是想跟老闆閒聊的話，還能坐在吧檯的位子上，一個人用餐也很適合在店裡久待放空，不會感到突兀，氛圍非常舒適。

店裡提供了各式咖啡飲品、茶飲，以及鬆餅、甜點，來這享用下午茶放鬆最適合不過。

店內低消一杯飲料。

趁熱拿鐵

淺中焙的咖啡豆萃取濃縮的拿鐵，帶有迷人的果香微酸的風味，混和著牛奶濃醇的味道，奶味不會過重蓋住咖啡的香氣，尾韻散發出明顯堅果香，淺中焙咖啡豆非常考驗店家對咖啡原液與牛奶的比例，但趁熱拿鐵真的讓人值得細細回味品嘗！

老牌楊桃美式

非常突顯出淺中焙咖啡豆優點的一道美式咖啡，以楊桃蜜作為基底，不會額外添加糖水影響咖啡本身的味道，相反的有楊桃蜜以及檸檬片的清爽風味，更能顯出豆子的果香、酸度，入喉之後漸漸回流的咖啡香以及甜味，讓人倍感驚喜。

比利時鬆餅－黑糖肉桂

店家的鬆餅都是前一晚製作的麵團，採用奶油、鮮奶、蜂蜜、麵粉、酵母去發酵4小時以上，才能進行烘烤作業，表皮Q脆內餡扎實，黑糖肉桂的獨特香氣搭配上咖啡品嘗更對味。

不定期隱藏菜單－炙燒優格生乳酪

帶有多層次口感的炙燒優格生乳酪，外層焦糖的酥脆、內餡生乳酪Q嫩的口感、以及底層酥脆的餅皮，散發清爽的檸檬香，甜而不膩，截然不同的味覺饗宴，真心推薦！


同溫咖啡

店家地址：高雄市新興區林森一路43巷27號1樓

營業時間：周一－周日12:00-18:00 不定期公休會公布在IG

店家電話：0978700953


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咖啡 鬆餅 拿鐵

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