可以吃的幽浮！風靡韓國的「幽浮漢堡」高雄也吃得到 另類Burger新吃法

晒早餐~高雄平價早午餐

每到周末老是想著早餐要來點特別的~在google地圖上意外發現以前的連鎖早餐點換人做，而且新店家-晒早餐還有特別的幽浮漢堡~馬上安排去用餐，一起晒早餐！

晒早餐～位於高雄市前金區六合二路，前身是連鎖早午餐~濰克！店面剛好在轉角三角處，建議騎車到訪會比較方便。

出門前先在網上做好了功課～順便看了評論，雖然有些許低評價～最多人說的就是出餐慢。但，還好當天假日我們去的時間在假日來說比較早、點餐後開始陸續客人湧入，所以在餐點上，我們算是沒什麼等到！但～因店內只有2個服務人員，餐點現點現做下一錠是需要等待的，所以如果假日要用餐，建議要避開用餐時間～才不會等太久。

店內空間滿明亮舒服的，配上白色書牆～小清新風格意外的好拍。店內桌數不算太少，我們這次剛好坐在靠窗區～所以滿舒服的。晒早餐的點餐方式是採用QR碼點餐，很方便。我們這天點了幽浮漢堡、原味蛋餅、鹹甜奶酥厚片、古早味紅茶、紅茶豆漿。

醬料及餐具都是採取自助式的，用餐後需要回收餐具至回收台漿。

原味蛋餅

平常外出吃早餐，蛋餅絕對是我的首選～吃過這麼多蛋餅，認真說～這絕對是我此生吃過最酥脆的蛋餅。一口咬下喀雌喀雌作響～喜歡沾甚麼醬料自己搭，當天我們用了醬油與醬油膏～因為脆口的口感，個人覺得與醬油膏比較搭。如果不喜歡沾醬，搭配胡椒也很不錯喔！

鹹甜奶酥厚片

超久沒吃奶酥了，晒早餐的奶酥吃起來鹹甜鹹甜的，不怕高熱量的朋友～這肯定會喜歡。

古早味紅茶、豆漿紅茶

微甜的紅茶搭配上無糖豆漿～超推。

今日重頭戲～厚切豬肉蛋幽浮漢堡。

把原本平凡無奇的漢堡經過熱壓～馬上變身幽浮漢堡。溫馨提醒：幽浮漢堡鋼製作好時，是非常燙手與燙口的～建議要小心食用喔！

看看這厚實的豬肉蛋～2個人吃完這一餐～午餐都可以直接免了。經過熱壓後的漢堡，吃的時候很方便不沾手，也不會搞得滿嘴，誰說吃漢堡不能很優雅呢？

準備離開時，整間店可說是坐滿了，如果不喜歡等～建議一定要避開用餐時間，不然就安排平日到訪唷。

舒服的環境、美味的餐點～分享給你們，一起來晒早餐。

地址：高雄市前金區六合二路244號

電話：07-2318660

營業時間：07:00~21:00（週一公休）

文章來源：Miss V FB：Miss V

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