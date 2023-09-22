每一道都銷魂！ 高雄「和牛賀」炭火燒肉專門店 日本產地直送A5和牛 美味和牛燒烤天花板

一年去日本旅遊三次以上的我，要說日本和牛也吃過不少，但高雄美術館周邊開了五年的高雄和牛燒肉專門店–和牛賀，真的是高雄和牛燒肉天花板欸！不僅堅持進有證書的日本A5和牛，還是整頭冷藏進再由廚師分切。也因此，不管是和牛肉質或甜感，吃起來完全不輸給東京燒肉名店！

這次我們到和牛賀吃一人1880元「和牛賀超值自烤和牛盛合」，這價格可以一次吃到4種A5和牛、澳洲和牛牛舌和伊比利豬，以及開胃菜、前菜、湯品、飯和飲料、甜點，超不可思議！重點是還很好吃！！覺得想吃高檔日本和牛燒肉但沒辦法出國，來和牛賀日本和牛炭火燒肉專門店吃上一餐和牛，保證大滿足！

高雄和牛燒肉推薦：和牛賀高雄美術店

在高雄美術館區開了五年的高雄和牛燒肉「和牛賀日本和牛炭火燒肉專門店」，是一間日本產地A5和牛專門店！和牛賀高雄店在高雄美術北一街，可是外觀被樹遮一點，看起來非常低調，老實說我之前很常經過這，也沒注意這裡開了和牛燒肉店（笑）

和牛賀 日本和牛炭火燒肉專門店

主要進日本各產區的A5和牛！像是近江牛、大分牛、神戶牛、大家熟悉的飛驒牛、姬路牛等等，而且都是海外授權認證的名牛喔！和牛賀堅持進口整頭和牛，進台灣後再由廚師們分切，保持肉最好新鮮度。

這天報上我們定位的姓名，店員帶我們入座；一進座位區發現是一個個的小包廂，覺得這樣的用餐隱私感相當好啊～

和牛賀也會幫每一個客人準備三樣手工小菜與燒肉佐料。小菜都會做更換，醬料則固定是自調燒肉醬汁、蔥鹽和檸檬汁。

和牛賀超值自烤和牛盛合

這是和牛賀商業午餐之外，最多客人點的和牛套餐！1880元竟然可以吃到4種日本A5級和牛（而且是冷藏肉），還有前菜、肉類附餐、湯品、飯食、飲品、甜點，超級划算！

▼飲品：台灣杉林溪冷泡烏龍茶

▼創意海鮮料理（每月更換）

這個創意海鮮料理是套餐前菜，每個月都會不同，這次我們去吃是白燒鰻魚搭香料馬鈴薯。白燒鰻魚烤得恰恰，配上橘色的馬鈴薯玉米醬，爽口的夏季前菜！

▼創意日本和牛料理

前菜和牛三寶，由左而右分別是麻辣牛筋、A5和牛飛魚卵香腸以及煙燻和牛腱子心，這三樣也都是主廚自己研發的喔！

其實這幾道都非常好吃，但這個A5和牛飛魚卵香腸實在太驚豔了！我媽吃一吃直接問說可以買嗎？店員笑說蠻多客人詢問，但這個就是廚房手工製作，非常耗時，產量也無法供應外賣～

接著！我們的主餐肉肉們上來啦～

和牛賀引進日本各產區A5和牛，堅持B.M.S 10級以上最優品質，但每一陣子進的和牛產地不同，我們這次吃的是日本堀坂牛唷！喜歡吃日本和牛的大家都知道，日本三大和牛為神戶、松板、近江；松阪牛飼養齡約30-40個月才會屠宰，但台灣政府規定不能進超過30月的牛隻，所以松阪牛無法進台灣。而專門生產松阪牛的堀坂牧場，飼養的堀坂牛吃的飼料加入納豆菌「堀坂配方」，並專心清潔、替牛刷毛、按摩，聽古典音樂，讓牛隻在快樂的（？）環境長大，肉質也更棒！

▼肉類主餐：和牛盛合（A5級冷藏肉）

聽那麼多故事，倒是真的好奇，堀坂牛吃起來如何？而主餐裡最吸睛的就是這一盤，和牛盛合！包含堀坂牛4種部位。而每一次也不大一樣，我們這天有：和尚頭、小菲力、牛小排、沙朗。

▼和尚頭

第一個下爐烤的是和尚頭，是牛後腿内側；因為外型渾圓光滑，得其名為「和尚頭」。

雖然相比其他部位脂肪較少，但肉味香濃且口感細膩，第一個部位就讓我們驚豔啊！

▼小菲力

小菲力是牛肉裡非常珍稀的部位！這塊位在嫩肩胛，也是牛肩胛肉裡最嫩的部位。這塊比起和尚頭吃起來更軟嫩，油脂感也再少一些，我媽超愛，但我比較喜歡第一塊，油花多一點的和尚頭。

▼牛小排

牛小排就是一塊不管到底哪，都可以得到大家喜愛的部位！本身油脂就多，加上是和牛，入口即化的口感真的太迷人～

▼沙朗

不過，比起和牛牛小排，我更愛這天的堀坂牛和牛沙朗。超完美的油花分布，肉香汁多但不膩口，好吃到幸福瞇起眼～

▼和牛紐約客薄片月見燒 $加購價690/一片

所有人來到和牛賀，不管點什麼套餐九成都會加點和牛紐約客薄片月見燒。這部位肉片上桌引起我們驚呼聲連連，細緻的油花也太太太太太美了吧！

這份店員會協助代烤！倒出燒肉醬，紐約客薄片兩面沾取醬汁後，放上烤盤烤！不誇張，現場聞到醬香跟和牛油脂香氣真的很逼人！

烤到最後，服務人員會把肉捲起，放到小皿中並打上一顆生蛋黃。

這個月見燒真的沒在開玩笑，肉香、油脂香、醬香在口中散開，然後蛋黃溫醇，讓肉吃起來更滑口，講真的比我們今年在東京燒肉名店吃到的肉還讓人興奮啊啊啊啊啊！！

▼肉類主餐：朴葉味噌燒

去過白川鄉合掌村的大家，一定都知道這個鄉土料理吧！只是在合掌村是飛驒牛朴葉味噌燒，和牛賀用的是更高級的和牛！

先在食材上淋味噌醬，再把整個朴葉一起放上爐烤，讓肉吸附特調味增醬及葉子煙燻香氣。入口肉嫩，並有和歌山金山寺味噌的回甘～

▼附餐：厚切極上澳洲和牛牛舌

加價升級$+250

套餐裡面原本是薄牛舌，但可以加價升級成厚牛舌喔！如果你對牛舌還好就不用，但如果你跟我一樣是牛舌控，拜託！務必！請大家加價升級～

和牛牛舌本來就已經夠厲害，厚切更是不得了～烤到外脆內嫩，入口完全沒有腥味，可以先吃原味加一點鹽，再搭蔥鹽一起吃。

▼附餐：伊比利豬肋條

可能有些人覺得，吃完和牛，誰還會想吃豬肉啊！誒嘿～話先別說那麼早～

先看看這個伊比利豬的油花，有夠誇張！我在台灣各燒肉店吃過那麼多次伊比利豬，還沒看過選肉選這麼漂亮的伊比利豬～

伊比利豬豬肋條烤的時候，油脂香氣就超逼人！吃起來也真的完全不像豬，烤過後又嫩又脆，咬下還會爆汁，讓當天我跟我媽驚呼誇張！

▼現沖日本和牛牛肉湯

這是熬煮18小時的和牛高湯，用台灣牛肉湯的概念來現沖，和牛燙過後油脂化開到高湯，湯的高湯鮮甜中帶牛肉的甜味，還有超嫩和牛肉，整個胃都暖起來～

▼澎湖火燒蝦鍋釜飯 $+120

這道是用澎湖火燒蝦加上毛豆，一起放進米飯裡煮。

用這種釜鍋煮出來的米特別香，起鍋後，店員會把飯加入蔥鹽，再拌均勻，並幫每個客人盛，米飯Ｑ，蔥鹽勾勒蝦子甜味。

▼日本和牛油月見拌飯$+50

再來也是和牛賀人氣飯食，用和牛牛油淋上祖傳鰻魚醬汁做出來的月見拌飯！

整碗飯和牛牛油香氣很誇張！拌上細蔥花和生蛋黃，說有多銷魂，就有多銷魂，但減脂的人要小心，這飯太好吃容易管不住口，三兩下就把一整碗月見牛油拌飯給吃完。

▼飲品：醋飲冰沙

吃完一大堆和牛來點一點清涼！用天然食材熬煮製成的綜合莓果冰沙～當天吃到的粉色冰沙，一入口有蔓越莓與洛神花等香氣，再加上蘋果醋，酸度適中，果香馥郁。

▼甜點手工冰淇淋

這也是和牛賀自己研發的冰品甜點！碳焙烏龍厚奶冰淇淋～茶韻濃厚，也因為茶香迷人又不會太甜，整個越吃越涮嘴，兩分鐘完食～

和牛賀日本和牛炭火燒肉專門店評價/用餐心得

和牛賀日本和牛炭火燒肉專門店真的是所有日本和牛控一定要來的地方！老實說我們這次吃的套餐一人1880元，比我年初在東京名店花了台幣4000多吃到的和牛品質還要好，烤得也更好吃。還沒吃過日本和牛，想要試試的大家，和牛賀也有商業午餐880元，非常超值。總之大力推薦和牛賀給大家囉！

和牛賀日本和牛炭火燒肉專門店 高雄美術館店

地址：高雄市鼓山區美術北一街86號

電話：07 555 3456

營業時間：11:30 – 14:30 、17:30 – 22:00

臉書粉絲團：和牛賀高雄

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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