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非吃不可先預訂！高雄「阿英上海烤燒餅」開店現人潮，平價又涮嘴的酥脆好味道

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

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好吃高雄燒餅推薦！高雄苓雅區漢神本館旁光明街的燒餅小舖–阿英上海烤燒餅是一間只要開店，都會有人潮的高雄排隊燒餅店。

老闆娘將上海燒餅的酥脆帶來高雄，每天現橄現烤，每次出爐那燒香真的會讓人不斷吞口水！燒餅口味有橢圓形的甜燒餅：白砂糖、黑糖，還有圓形的鹹燒餅：豬肉、蔥花、蘿蔔絲，每種口味各有支持者，我們家吃十幾年最愛甜口味白砂糖和鹹口味蔥花。

燒餅每個口味都是一樣價格（2023年為20元），也因為口感酥脆、餡料好吃，每天早上九點半就不少口味賣完，或是人潮一多燒餅就提前賣完。建議住遠的人或是非吃到不可，一定要提前一天打電話預訂唷！

人氣高雄排隊烤燒餅：阿英上海烤燒餅

傳說中人氣高雄排隊燒餅店，阿英上海烤燒餅，店鋪開在高雄漢神本館旁的光明街上。不過現在的光明街87號搬過家，以前是在同一條光明街的另一頭。阿英上海烤燒餅只要營業，就是隨時有人潮。我們這天去是週末早上飄小雨，早上七點多還是時不時有人騎車來買。

剛出爐的燒餅放在大鋼盆裡，燒餅個頭不小，黃澄澄超吸引人。麵香、芝麻香撲鼻，光是選口味都不自覺在一旁吞口水。

也因為阿英上海烤燒餅真的賣很快，廚房工作人員幾乎桿麵、製作都沒停過，會一直做到當天料用完，但聽說出爐燒餅常九點半前就賣光。

買過N次的我媽說阿英上海烤燒餅分甜鹹燒餅很簡單，甜的是橢圓，鹹的是圓的，看外型就很好分辨。

光明街阿英上海烤燒餅菜單價目表

（照片價格為2023年9月價格）這幾年物價飛漲，阿英上海烤燒餅已經漲過幾次價，但我覺得一個20元以今年物價來說還是算親民可接受；燒餅口味有甜、鹹，白砂糖、黑糖、豬肉、蔥花、蘿蔔絲……共5種。

高雄烤燒餅推薦：阿英上海烤燒餅

▼甜口味燒餅 白砂糖/黑糖 $20

▼白砂糖燒餅 $20

我吃燒餅很少買甜的口味，但阿英上海烤燒餅的白砂糖燒餅連平常很少吃甜燒餅的我都驚豔！他的白砂糖甜、香但不膩口，甜恰到好處不會太多搶掉燒餅風味，是我目前吃過高雄燒餅裡最喜歡的！

▼黑糖燒餅 $20

黑糖燒餅也不錯，我覺得夠香，但可能刻板印象是燒餅少黑糖，所以好吃，但要說到「超愛」，還是白砂糖還是我心目中No. 1！

圓燒餅是阿英上海燒餅的鹹口味，三種口味我們買了其中兩種。

▼蔥花燒餅 $20

阿英上海燒餅的蔥花燒餅是走一種比較內斂清雅的蔥香，不是那種暴力直接的超級多蔥。我覺得不錯，但假如你喜歡蔥燒餅要的是一口咬下滿嘴都是蔥味，阿英上海燒餅就完全不是你的菜。

▼蘿蔔絲燒餅 $20

蘿蔔絲用得倒是比蔥花多很多，不過這個蘿蔔絲口味倒是蠻特別，蠻像蘿蔔絲餅的那種鹹甜的蘿蔔絲，吃第一口有點不習慣XD 第二口、第三口之後會愛上這鹹甜味。

吃阿英上海烤燒餅多年，不管是燒餅的酥脆程度還是麵香，或是經典的白砂糖、蔥花口味，都維持一慣的水準，也讓老客人們一吃難以忘懷；像我媽從以前住苓雅區吃到現在搬到左營，還是偶爾會開車來一次買個十幾二十個燒餅，冷凍起來慢慢回烤～推薦給喜歡吃燒餅，尤其追求「酥脆口感」、「好吃白砂糖甜香」的大家啦～

阿英上海烤燒餅

地址：高雄市苓雅區光明街87號（近漢神百貨本館）

電話：07-7718110、0930571368（可接受前一天電話預訂）

營業時間：6:00-12:30（週一公休）

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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