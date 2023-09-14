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令人想念的好味道！高CP值好吃推薦「潮州牛肉亮」，真材實料、湯還能續碗

YUKI'S LIFE／ 文、圖／YUKI

udn走跳美食／YUKI

潮州牛肉亮，絕對是我來屏東必吃的美食！沒吃到真的會心肝那種！牛肉亮價格合理份量又多，牛肉湯好喝順口，連牛肉燴飯、牛心湯都好愛～～整頓吃下來超過癮！會令人想念的真材實料好味道，非常推薦大家來屏東玩可以來吃喔～

潮州牛肉亮外觀

潮州牛肉亮在潮州是小有名氣的美食，許多在地人會騎車來買。店家沒有附設停車場，開車來的話要在附近找車位。

內用要先找好位置，劃好單後去結帳即可。

潮州牛肉亮菜單

清一色的牛肉料理，價格看起來滿OK的。炒類的料理方式有沙茶、蔥爆、麻油、薑醋，光看文字就好像聞到味道了 。

潮州牛肉亮內用環境

內用空間意外地滿寬敞耶，我原本以為會小小一間，小桌跟大桌都有，多人聚餐也沒問題。

環境就簡簡單單囉，還算乾淨而且有冷氣開放。

潮州牛肉亮自助區

吃牛肉湯用沾醬是必須的吧，想調什麼口味的沾醬自己來，還可以自行加湯，但限內用～

潮州牛肉亮餐點

點了滿滿一桌牛肉料理，香味撲鼻，等不及要趕快開吃了。

牛心湯60元，裡面的料好多啊，這樣一碗才賣60元太佛心了，每塊牛心都在比大的，脆口軟嫩又香甜~從來沒有這麼過癮的吃牛心耶~

牛肉湯60元，好喝又順口，牛肉不到超嫩，但是也蠻好入口的，湯喝不夠的話可以自己加湯，搭上九層塔後的湯頭超美味。

沙茶牛雜120元，牛肉亮的沙茶屬於重口味，鹹香鹹香的~~是我的菜！這道超下飯。

大份的牛肉燴飯90元，這盤我們瞬間秒殺，白飯沾滿沙茶醬汁，每撈一口都是滿滿配料，會讓人忍不住一口接一口，不過吃到最後會覺得醬汁多了一點，會比較鹹哦～

牛肉亮征服了我們的味蕾，很推薦大家來屏東玩品嚐它的好味道，牛肉亮附近的景點不少，像是林後四林平地森林園區、潮州鐵道園區、潮州日式歷史建築文化園區、潮好玩幸福村玩完後可以順路來吃，其他推薦的潮州美食還有這些：正老牌潮州冷熱冰、阿倫冰店潮州燒冷冰、潮州牛大福。

潮州牛肉亮常見問題

Q:潮州牛肉亮有停車場嗎？

A:沒有喔，需要在附近找車位

Q:潮州牛肉亮的營業時間？

A:營業時間：06:00~17:30，週三休息

Q:外帶的話牛肉湯可以續嗎？

A:牛肉湯續碗僅限內用喔～!

潮州牛肉亮|FB

地址：屏東縣潮州鎮光春路204號

電話：08 788 9122

營業時間：06:00~17:30，週三休息

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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牛肉 必吃 外帶 屏東美食

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