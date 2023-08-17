千萬不可錯過！2023恆春墾丁最新美拍打卡點「逗啥黑糖綠豆沙牛奶」，免出國輕鬆享受異國風情

恆春墾丁2023年又有最新的美拍打卡景點-逗啥黑糖綠豆沙牛奶，在這可眺望絕美港灣海景以及夕陽餘暉，吹著不急不徐地海風且享用冰飲、美食的同時，不時還能聆聽浪花拍打的音樂，不用出國就能輕鬆享受異國風情的浪漫，也真要說來到這逗啥黑糖綠豆沙牛奶，隨便拍都超美！

逗啥黑糖綠豆沙牛奶就位在恆春山海漁港旁，開車或是騎車前來的朋友，店門口前的港灣處空地都是可以停車，但千萬別亂停車影響鄰近住戶們的出入，也因這小小的漁村住戶甚多，所以在車速方便都要盡可能的放慢。

位在寧靜小漁村內的逗啥黑糖綠豆沙牛奶，跳脫了漁村的純樸感，外觀建築十分的異國風情，而他們用餐環境都是開放式的座位，一樓二樓都可以自行去選擇喜歡的座位。

逗啥黑糖綠豆沙牛奶一樓的用餐空間不時也有擺放幾台造景的三輪車以及熱帶島嶼的植栽，一旁還設置了手沖DIY咖啡區，可悠閒的在這沖泡專屬自己的咖啡來享用。

在這最吸引我們注目的是有和鐵達尼號一樣的百年古董銅窗，這裝置可是店家們精心設計出的造景，真的是在其他景觀咖啡廳看不到，看出去的窗景會因為氣候、時間、角度不同而有所不同！另外還有店家蒐藏的古董潛水裝，與現在的潛水裝落差其大，也要說它看起來很像太空衣！

而在二樓的用餐空間，超推高腳椅的座位，在這所望出去的海景更是絕美，看海、聽浪花聲且隨便拍都能拍出張張絕美的美照，店家在二樓也設有吸菸專區！

另外來到逗啥黑糖綠豆沙牛奶除了可眺望絕美港灣海景，若時間充裕的朋友，超推薦大家可以選擇傍晚時段來訪，在這能眺望日落夕陽餘暉的美景，這絢麗的美真的很難以言語來形容，唯有親自來訪見證大自然在每個時段所呈現的美。

逗啥黑糖綠豆沙牛奶的餐點選擇簡單明瞭，主要以飲品、冰棒以及碳烤吐司為主，價位親民且用料都很實在；每人有基本的低消限制，大人100元，小孩則為50元，要記得逗啥黑糖綠豆沙牛奶是禁帶外食的喔！

【餐點】

這次我們全家人來逗啥黑糖綠豆沙牛奶踩點拍美照，當然也要點選一些飲品、吐司來品嘗，就簡單分享我們的餐點囉！

●黑糖綠豆沙

現點現做的綠豆沙綿密又細緻再配上不死甜的黑糖，喝起來微甜清爽又不膩口。

●黑糖綠豆沙牛奶

若喜歡奶香味的朋友，當然可以點選黑糖綠豆沙牛奶。

●整顆檸檬西西里特調冰咖啡

西西里冰咖啡算是常見的飲品，但整顆檸檬放進去的西西里冰咖啡就少見了吧！炎熱的天氣就是要來上一杯這種微酸的飲品，開胃解膩又消暑。

●豬排雙蛋吐司（豪華版）

碳烤吐司的口味有豬排雙蛋吐司、豬排、雙蛋可以點選，這天我們就直接點選了一份豬排雙蛋吐司，內有豬排、雙蛋，還有牛番茄、生菜、小黃瓜絲等，用料實在不馬虎，吐司現點現做，熱熱吃真的超美味！

●泰國手標奶茶

泰國手標奶茶品嘗起來其實蠻地道，但又不會甜到爆炸。蔬果姐妹和榜哥一整個就超愛。

●冰棒

逗啥黑糖綠豆沙牛奶的冰棒，目前可有買五送一的優惠，口味有椰奶、芝麻、抹茶、花生、巧克力，而且包裝的名字還很俏皮喔！

【整體評價】

2023年恆春墾丁最新的美拍打卡景點-逗啥黑糖綠豆沙牛奶，真心地推薦有安排行程來墾丁遊玩的朋友一定要把它放在口袋名單。在這可眺望絕美港灣海景以及夕陽餘暉，吹著不急不徐地海風且享用冰飲、美食的同時，不時還能聆聽浪花拍打的音樂，不用出國就能輕鬆享受異國風情的浪漫且隨便拍都超美！

另外，再推薦給深愛潛水的朋友們，若來墾丁遊玩戲水，住宿不妨可以將”山海潛水”放在口袋內收好，民宿老闆可是在地潛水資歷超級深厚的曾教練，他可有著台灣潛水教父的稱號呢！

曾教練所經營的民宿就在逗啥黑糖綠豆沙牛奶附近，民宿有套房也有可容納16人入住的上下舖客房，且在一二樓的公共區域也都擺放著不少教練多年的蒐藏，這些蒐藏真的讓人有種進入到博物館般的錯覺，因為這些蒐藏可都是無價之寶，都乘載著教練滿滿的故事與回憶。

逗啥黑糖綠豆沙牛奶

營業時間：11:00-19:00

營業地址：屏東縣恆春鎮山海里山海路28-1號

營業電話：08-886-9051

FB：粉絲專頁

山海潛水

營業地址：屏東縣恆春鎮山海里山海路78-7號

營業電話： 0932-794088

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所

FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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