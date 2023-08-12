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高雄浮誇系海鮮鍋燒意麵！新鮮直送漁貨、整尾小卷霸氣上桌

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【家遇鮮海鮮鍋燒專賣-武廟店】坐落於高雄苓雅區意誠路上，位在武廟市場停車場對面，在當地開業已有3年的時間，是當地人午、晚餐的口袋名單之一。店內桌數不少，才剛踏入就會聞到很香的鍋燒氣味，簡單的用餐環境提供冷氣，讓客人們舒舒服服享用一碗熱騰騰的鍋燒意麵，而不會吃到滿頭大汗。

老闆堅持現點現煮海鮮食材，使海味及鮮味徹底釋放，鮮蚵、豬肉、小卷、鬼頭刀、鮮蝦、鱸魚、蛤蜊、招牌等不同的配料組合，海鮮分別處理，讓食材的味道不會互相影響，不同的海鮮組合讓每一碗鍋燒意麵的湯頭風味有所差異；鍋燒麵的除了配料跟湯底外，麵條也是好吃的關鍵，而店內的麵體帶有些微硬度不軟爛，深得顧客們的喜愛！

| 小卷鍋燒

店內主打「爆量」的海鮮鍋燒意麵，老闆嚴選東港及前鎮漁港的新鮮漁貨，製作出的海鮮鍋燒的不但鮮嫩多汁還份量爆棚，目前湯底共有原味、味噌、泡菜、麻辣等4種口味，精心熬煮的香醇海鮮湯做為基底，獨特口味讓鍋燒愛好者都讚不絕口，每種口味都有屬於自己的擁護者，喜愛嘗鮮的朋友們可以各點一款互相分食。

一整尾小卷覆蓋於意麵上佔了1/3的巨大版面，是店家大器的象徵，小卷品嚐起來非常新鮮彈牙，肉質Ｑ彈卻不會韌到咬不斷，不但擁有豐富的蛋白質，熱量也較低，吃完便充滿飽足感，難怪饕客們每次來訪都必點一碗！

| 鮮蚵鍋燒

堅持使用每日新鮮進貨的蚵仔，不會放到隔天販售，食材品質保證，就是要讓顧客品嘗到大海的鮮味，鍋中的蚵仔不僅鮮甜大顆且粒粒飽滿，入口即可嘗到肥美的滑嫩滋味，接著再配上一口湯，美味程度彷彿讓你置身於天堂！

| 白蝦多多鍋燒

內含豬肉片、蛤蜊、青菜、蛋、玉米、海帶、以及滿滿的蝦子，用料和配色光看就覺得超級澎湃，鮮蝦的滲出的汁液融入湯頭之中，讓鍋燒麵整體充滿蝦子的甜味，推薦給愛吃蝦的朋友們！

| 蛤蜊多多鍋燒

料多豐富的蛤蜊一定是小朋友的最愛啦！肥美飽滿的蛤蜊味道鮮甜，完整的吸附了湯底精華，咬下去甚至還會爆汁，大量的蛤蜊又讓湯底的風味更加清甜，怪不得為店內的人氣品項。

【家遇鮮海鮮鍋燒專賣-武廟店】憑著霸氣又新鮮的用料，深得在地居民的喜愛，使得店內人潮不斷，目前店內有加碼送海鮮或肉片的活動，加入LINE官方帳號則享更多活動優惠，愛撿便宜的朋友們就趁現在！


家遇鮮海鮮鍋燒專賣-武廟店

店家地址：高雄市苓雅區意誠路15號

營業時間：11：00-20：00

聯絡電話：077220603

粉絲專頁：https://pse.is/52xg2m


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