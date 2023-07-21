沒預訂吃不到！ 高雄首創純手工「烏魚子蛋黃酥」 切開滿滿烏魚子、每日產量限定200盒
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2023年中秋節蛋黃酥你們選定了嗎？這間高雄蛋黃酥非常特別，是台灣第一間烏魚子蛋黃酥。當然除了這間高雄蛋黃酥之外，也有其他烏魚子蛋黃酥，不過如果以時間敘來說，沒意外應該是這間高雄蛋黃酥為首創烏魚子蛋黃酥，畢竟這間高雄蛋黃酥位於漁村，產地的烏魚子就是便宜又新鮮。
這間高雄蛋黃酥是許多在地人喜歡的2023年中秋節蛋黃酥選擇，這間高雄蛋黃酥也是相當資深的麵包店了，常常做出許多不同創意的麵包、蛋糕、囍餅、拜拜素三牲等等。就跟著愛吃輝來吃吃看這間高雄蛋黃酥適不適合成為我的2023年中秋節蛋黃酥選項吧！
這間高雄蛋黃酥應該比較少觀光客知道，幾乎都是在地人才會購買的一間麵包店，停車來說不算難停，周邊都好停車。
這間蛋黃酥不管是外皮或內裡都是經過老闆40餘年的經驗，慢慢修改以級調整過後的獨家配方，整個皮吃起來層次感會很充足，感覺上會覺得這它有一點像「千層酥」的錯覺。
這裡的內餡是類似蛋奶素的奶皇餡，包著九顆左右的烏魚子，基本上就是包到不能再包了，包到滿就對了啦。所以基本上就是看大小顆，那大氣程度很怕不知道這裡是漁村搭。
包完內餡之後，再包上酥皮，再包上獨家外皮，最後再抹茶蛋黃，最上方還要放一顆烏魚子，因為老闆很怕你不知道他是烏魚子蛋黃酥XD。最後的最後，再撒上新鮮烏魚子，直接給他剉籤啦～
這一出爐，打開烤盧的香氣不僅僅只有酥皮的香氣，還有過年過節，用火雞噴烏魚子之後的濃厚海味。
看著桌上一盤又一盤的鮮豔顏色，就特別想要馬上吃上一口。
當然，除了烏魚子蛋黃酥之外，還有傳統經典的紅豆鴨蛋黃、芋頭酥等等的蛋黃酥選項，這都可以向店家詢問訂購。
※烏魚子蛋黃酥 NT$120/顆
如果你是單買烏魚子蛋黃酥的話，禮盒是一組五顆，禮盒不加價。禮盒有別於一般傳統麵包店的盒子看起來質感提升不少。
切開後真的很誇張，真的滿滿都是烏魚子。這烏魚子經過烘烤後，有別於我們直接吃烏魚子那種濕濕黏黏的口感，變得比較像是烏魚子乾，咬下非常脆感，香氣又相當濃厚。隨著最外層的酥皮以及千層酥的口感，那裡面脆口的烏魚子變得一種特別的層次感，而且整個吃起來不會太甜，又帶一點天然海味的鹹香，鹹甜鹹甜之間達到平衡的淡雅狀態。
整體來說：
大家請用電話預訂或是現場填單，臉書或是線上訂購的方式，店家可能比較不會操作，鄉下地方可能也不常碰到有這種網路推薦，所以大家多一點包容，多一點耐心，他們會盡力準備的。除了烏魚子蛋黃酥之外還有其他口味的選擇，都可以詢問他們看看，我個人也滿愛他們的紅豆鴨蛋黃，整顆鴨蛋黃真的很好吃。
體驗時間：112/06
麥可藝術蛋糕
地址：高雄市茄萣區仁愛路三段42號
時間：0730-2300（預訂制售完為止）
電話：07 690 0902
店家停車：無
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