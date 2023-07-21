快訊

南韓毒郵包出自大陸！經由台灣中轉至南韓 刑事局證實了

全台都有份…杜蘇芮颱風「強度不可小覷」 最新預測路徑曝光

沒預訂吃不到！ 高雄首創純手工「烏魚子蛋黃酥」 切開滿滿烏魚子、每日產量限定200盒

｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜／ 文、圖／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

2023年中秋節蛋黃酥你們選定了嗎？這間高雄蛋黃酥非常特別，是台灣第一間烏魚子蛋黃酥。當然除了這間高雄蛋黃酥之外，也有其他烏魚子蛋黃酥，不過如果以時間敘來說，沒意外應該是這間高雄蛋黃酥為首創烏魚子蛋黃酥，畢竟這間高雄蛋黃酥位於漁村，產地的烏魚子就是便宜又新鮮。

這間高雄蛋黃酥是許多在地人喜歡的2023年中秋節蛋黃酥選擇，這間高雄蛋黃酥也是相當資深的麵包店了，常常做出許多不同創意的麵包、蛋糕、囍餅、拜拜素三牲等等。就跟著愛吃輝來吃吃看這間高雄蛋黃酥適不適合成為我的2023年中秋節蛋黃酥選項吧！

這間高雄蛋黃酥應該比較少觀光客知道，幾乎都是在地人才會購買的一間麵包店，停車來說不算難停，周邊都好停車。

這間蛋黃酥不管是外皮或內裡都是經過老闆40餘年的經驗，慢慢修改以級調整過後的獨家配方，整個皮吃起來層次感會很充足，感覺上會覺得這它有一點像「千層酥」的錯覺。

這裡的內餡是類似蛋奶素的奶皇餡，包著九顆左右的烏魚子，基本上就是包到不能再包了，包到滿就對了啦。所以基本上就是看大小顆，那大氣程度很怕不知道這裡是漁村搭。

包完內餡之後，再包上酥皮，再包上獨家外皮，最後再抹茶蛋黃，最上方還要放一顆烏魚子，因為老闆很怕你不知道他是烏魚子蛋黃酥XD。最後的最後，再撒上新鮮烏魚子，直接給他剉籤啦～

這一出爐，打開烤盧的香氣不僅僅只有酥皮的香氣，還有過年過節，用火雞噴烏魚子之後的濃厚海味。

看著桌上一盤又一盤的鮮豔顏色，就特別想要馬上吃上一口。

當然，除了烏魚子蛋黃酥之外，還有傳統經典的紅豆鴨蛋黃、芋頭酥等等的蛋黃酥選項，這都可以向店家詢問訂購。

※烏魚子蛋黃酥 NT$120/顆

如果你是單買烏魚子蛋黃酥的話，禮盒是一組五顆，禮盒不加價。禮盒有別於一般傳統麵包店的盒子看起來質感提升不少。

切開後真的很誇張，真的滿滿都是烏魚子。這烏魚子經過烘烤後，有別於我們直接吃烏魚子那種濕濕黏黏的口感，變得比較像是烏魚子乾，咬下非常脆感，香氣又相當濃厚。隨著最外層的酥皮以及千層酥的口感，那裡面脆口的烏魚子變得一種特別的層次感，而且整個吃起來不會太甜，又帶一點天然海味的鹹香，鹹甜鹹甜之間達到平衡的淡雅狀態。

整體來說：

大家請用電話預訂或是現場填單，臉書或是線上訂購的方式，店家可能比較不會操作，鄉下地方可能也不常碰到有這種網路推薦，所以大家多一點包容，多一點耐心，他們會盡力準備的。除了烏魚子蛋黃酥之外還有其他口味的選擇，都可以詢問他們看看，我個人也滿愛他們的紅豆鴨蛋黃，整顆鴨蛋黃真的很好吃。

體驗時間：112/06

麥可藝術蛋糕

地址：高雄市茄萣區仁愛路三段42號

時間：0730-2300（預訂制售完為止）

電話：07 690 0902

店家停車：無

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

FB：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蛋黃酥 麵包 禮盒 中秋節 漁村 高雄美食

相關新聞

沒預訂吃不到！ 高雄首創純手工「烏魚子蛋黃酥」 切開滿滿烏魚子、每日產量限定200盒

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 2023年中秋節蛋黃酥你們選定了嗎？這間高雄蛋黃酥非常特別，是台灣第一間烏魚子蛋黃酥。當然除了這間高雄蛋黃酥之外，也有其他烏魚子蛋黃酥，不過

媲美吃到飽等級！屏東火鍋超大份量肉盤 10多種蔬菜無限續

位於屏東市區的【春日佐光】，主打壽喜燒與和風系列的小火鍋為主，提供可以無限續的蔬菜、甜點、飲料自助吧，不論是喜歡豐富多樣的肉類或是想要大嗑鮮猛的海味，這裡通通都有！

身分證拿出來！ 對中「小、墾、丁」加諧音任一字 入住度假村最高折2200元

身分證拿出來！ 名字有「小、墾、丁」任一字 入住度假村最高現折2200元

蘭嶼懶人包！徜徉在專屬於蘭嶼的美，享受不同於其他離島的特色

說到台灣離島，第一個會想去的雖然不一定是蘭嶼，但蘭嶼絕對是去過還想再去的離島。這裡的自然美景與人文特色，和我們熟悉的台灣風景不同，蘭嶼的海有著獨特的藍，有時神秘有時療癒；蘭嶼的景看不膩，島上的每個角落，都像帶領我們用不同角度看世界，然而在享受美景與美食的同時，也要尊重當地的文化，不隨便碰觸拼板舟、拍照前先詢問、穿的得體，才能在感受蘭嶼之時，不打擾當地的人喔！到底去蘭嶼該怎麼玩要吃什麼，就讓我們繼續看下去吧～

沒去過別說來過澎湖！馬公、七美熱門景點及美食大禮包，跟著走就準沒錯

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-04-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 24 個景點，其中包含 松山機場、澎湖機場、西河堂海鮮粥.小管麵線。 踏入這個海島城市第一步就是細細品嘗這裡的歷史文化，當然還有美食，最後也絕對不能錯這些”沒去過就不能說來過澎湖”的經典景點

大寮夜貓族宵夜首選！融合港點、台式特色 跳脫經典新滋味

將港式點心和台式口味完美結合！從燒賣、冰火菠蘿油、麻辣鴨血、蛋餅到泰國蝦料理，打造多元宵夜菜單的【巷口宵夜點心】，每道餐點都散發著滿滿誠意，口感豐富、層次分明，令人回味無窮！快揪宵夜夥伴，來場與眾不同的美食盛宴！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦