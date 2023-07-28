50年老店必吃！屏東代表美食「秋林牛乳大王」　無敵「手繪菜單」強大到忘記點餐

屏東秋林牛乳大王，是屏東超具代表性的50年老店冰品美食！秋林牛乳大王最有特色的是它們的彩繪菜單，無敵強的手繪根本就是藝術品，大家都會特地慕名而來～秋林牛乳大王的冰品我覺得不錯吃耶，尤其夏天吃芒果冰好讚！秋林牛乳大王還有南部必吃的番茄盤都很值得一嚐～

屏東秋林牛乳大王外觀

秋林牛乳大王是屏東在地人大推的店，已經開業超過50年，屬於超級老字號的傳統冰果室。秋林牛乳大王招牌都已經斑駁了，可見經歷了多少年頭的洗禮。

店門口擺著一籃一籃的水果，數量多到以為自己在傳統市場。

屏東秋林牛乳大王環境

秋林牛乳大王非常古早味的環境，磚牆和桌椅都是標準的台式老冰果室的配備，連電風扇都是工業用的，這種風力才強大。

秋林牛乳大王的生意非常好，每到假日總是一位難求。我們選擇平日來真是來對了，現場人潮不多，還可以自己選位子。

屏東秋林牛乳大王點餐方式

不管內用外帶都需要排隊，等前面的餐點製作完成後，才會幫下一位點餐。店家還特地寫出「本店出餐超級無敵慢」，看到反而令人會心一笑。

這次剛好有這個王位可以坐，跟手繪菜單合照是一定要的啦！！！

屏東秋林牛乳大王手繪菜單

重點來了~~在許多人的心中，秋林牛乳大王的招牌不是餐點，而是它們的手繪菜單。牆上大大的黑板上有文字跟圖畫，就是秋林牛乳大王的菜單啦！

秋林牛乳大王超強的無敵手繪菜單，這根本就是藝術品等級！然後品項又多到不行，一看菜單就是會定在那裡至少五分鐘以上。

除了選擇障礙發作，然後就是忍不住會去欣賞各種的逼真冰品彩繪，真的會讓人看到出神，然後忘記要點餐。

屏東秋林牛乳大王餐點

大家來南部的冰店有吃過番茄盤嗎？番茄盤可是南部必吃喔～加了糖的醬油膏沾著吃是特色，吃起來其實不奇怪，就很像是一道番茄的菜色這樣。

炎熱的天氣來吃碗冰消消暑，秋林牛乳大王夏天必吃芒果冰！點了芒果布丁牛乳冰，一份200元，份量好大一碗，芒果跟布丁的配色很搭。

芒果冰好好吃，愛吃珍珠的還能另外加，加上珍珠後整個配色又更和諧了～

整個吃下來後，完全能理解為何秋林牛乳大王會成為名店～口味很古早味，份量大又超值，難怪一年四季都大排長龍，喜歡傳統冰品的朋友，來屏東玩記得要來嚐嚐看秋林牛乳大王喔～

屏東秋林牛乳大王 | FB

地址：屏東縣屏東市信義路28號

電話：08 733 9299

營業時間：11:30-22:00，週三休息

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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