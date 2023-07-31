從下午開到深夜！高雄平價咖啡館推薦，不可錯過的「提拉米蘇 x 豐富輕食拼盤」

開早午餐、下午茶甜點時段的高雄咖啡館很多，但一路從下午開到凌晨的高雄咖啡館？

一定要推薦這家位在高雄鼎山一帶，從下午開到深夜凌晨的高雄咖啡館，新銳咖啡高雄鼎中店！營業時間長，提供的餐點更包含輕食拼盤、pizza、甜點、咖啡、茶飲、非咖啡飲品……，加上環境氣氛好，餐點與咖啡平價，還有電視與白版的包廂可以租用，非常受學生與商務客的喜愛啊！不管平日或假日，只要到晚上幾乎一位難求～越晚越熱鬧！

下午開到深夜高雄咖啡館：新銳咖啡鼎中店

知道鼎中路這一帶的新銳咖啡，是因為住這附近的朋友推薦！她說她幫學生上家教，找咖啡館，意外找到新銳咖啡高雄鼎中店從下午一路開到晚上，後來她只要有家教上課或姐妹聚會下午茶都喜歡約在這，超級方便！

新銳咖啡高雄鼎中店的環境很棒欸！陽光穿透綠蔭，一樓大落地窗旁有隻可愛大熊，還有舒服的沙發座位。

新銳咖啡有不少甜點品項，下午會陸續擺出來喔～

一樓座位採光好，但喜歡更溫馨氣氛更好的空間，二樓座位也很推～

平價高雄包廂括間：新銳咖啡高雄鼎中店

新銳咖啡高雄鼎中店二樓有一個超棒的包廂空間，附有70吋大電視和白板，一小時單場地費300元，但也可以以600元餐飲低消折抵（折抵一小時）租用兩小時1200元可以全抵餐和飲料，以包廂空間來說超級划算啊啊啊～

高雄下午茶、甜點輕食推薦：新銳咖啡高雄鼎中店

這天我們是四個女生一起來，點了滿滿一桌食物哈哈哈，相當豐盛的輕食甜點下午茶！

▼煙燻鮭魚佐巴克米克拼盤 $250

這是沒有吃午餐的朋友點的，沒想到上來的拼盤份量這麼大！

烤過的帕瑪斯起司上放上煙燻鮭魚，淋上的巴薩米克醋酸味剛好平衡煙燻鮭魚的油脂味，一旁再搭上爽口的水果生菜沙拉，相當豐富呢！

▼瑪格麗特pizza套餐（含鮮奶茶） $299

這個瑪格麗特披薩更像是薄餅（笑），不過這口味是純素，蠻多素食者來新銳咖啡都會點這份當正餐鹹食，簡單的番茄配上起司還不錯。

▼這是鮮奶茶（原味）（套餐搭配）

喝鮮奶茶很怕喝到茶味太淡的，但新銳咖啡鮮奶茶還不錯，茶味和奶味的味道比例很平衡。

新銳咖啡除了鹹食輕食，也有多樣甜點、蛋糕等讓的大家選唷！

▼橙香蒙布朗 $140

很難得可以在這個季節吃到蒙布朗！奶香塔配上超真材實料的栗子泥，每一口都是濃郁的栗子甜香。

▼小山園抹茶千層 $140

抹茶千層使用小山園抹茶，融合奶味，做成抹茶拿鐵那樣兼具抹茶味與奶香的「抹茶拿鐵」千層，同行朋友蠻愛這樣的抹茶拿鐵味，我個人愛更濃郁抹茶味一點～

▼大人的提拉米蘇 $140

我自己最愛的甜點是這份，酒味和咖啡味都濃郁的提拉米蘇。特別喜歡被咖啡和酒泡軟的手指餅乾配上綿軟的馬茲卡彭乳酪～

▼柚香美式 $120

夏天我喜歡酸味搭上美式的組合，這杯店長推薦的柚香美式！比起平常喝到的檸檬美式，柚子的香氣我覺得更來得飽滿些，店內所選的配方豆跟柚子酸味也搭，30幾度的高溫午後來上一杯很消暑～

▼藍莓柑橘泡泡（中）$150

不喝咖啡又想來點清涼感的氣泡飲，推薦泡泡系列～～這天朋友點的是藍莓柑橘泡泡，顏色蠻夢幻，蠻有夏天的蔚藍海洋感。

新銳咖啡高雄鼎中店menu

最後，附上菜單給大家參考啦！

新銳咖啡高雄鼎中店

地址：高雄市三民區鼎中路172號

電話：07-3508520

營業時間：週一～週五 15:00-凌晨 1:30

週六～週日 13:00-凌晨 1:30

臉書粉絲團：新銳咖啡高雄鼎中店

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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