從哥吉拉攤車賣到店面！ 高雄「怪獸喫茶」不可錯過的高雄哥吉拉甜點、收藏玩具店

哥吉拉迷不能錯過！高雄鹽埕區

藏在巷弄的哥吉拉燒/哥吉拉玩具店–怪獸喫茶！不僅有老闆數年來費盡心血（與金錢）收藏的哥吉拉公仔與各種哥吉拉周邊。店內販售哥吉拉雞蛋糕-哥吉拉燒，也開放一些哥吉拉公仔和周邊讓哥吉拉迷購買，我覺得不管是為哥吉拉收藏或哥吉拉雞蛋糕特地來怪獸喫茶，都非常值得啦！！

超夯高雄哥吉拉甜點：怪獸喫茶

高雄鹽埕區巷弄的怪獸喫茶，是近期很夯的高雄鹽埕甜點店。這是一間由哥吉拉迷老闆經營，由哥吉拉雞蛋糕餐車賣到店面的高雄哥吉拉蛋糕、玩具專賣店。超夯的高雄哥吉拉雞蛋糕專賣店-怪獸喫茶，位在鹽埕區大智路巷弄。我們當天是營業時間前10分鐘到，老闆會陸續在門口擺上哥吉拉公仔和燈。

復古綠色旁有哥吉拉公仔坐鎮，超多人來這，剛這場景就先打卡一張。

進門前也可以看到牆壁上貼了不同年份的復古哥吉拉電影海報。

進到怪獸喫茶，哥吉拉迷金大佛立刻發出少女尖叫～～也難怪哥吉拉迷瘋狂，就連我算不上哥吉拉迷，一進門都被櫃檯上一字排開的哥吉拉們給震撼住！

完全是哥吉拉主題甜點店啊哈哈哈，哥吉拉迷老闆到底花了多少時間與金錢才有這樣的各式各樣哥吉拉收藏量！？

一樓樓梯轉角下方的收藏櫃，尤其精彩，是大大小小、不同顏色的的哥吉拉模型！

這幾個哥吉拉造型引起很多人興趣，結果當天我們跟隔壁客人一起詢問，老闆笑說他是拿小朋友的包屁衣，把背後挖洞，讓哥吉拉們的背鰭可透出來，只能說太愛護自家收藏了～

二樓空間也很用心以各種哥吉拉佈置，總之看得出老闆很熱情與大家分享他的各種哥吉拉裝飾、收藏品。

哥吉拉周邊商品販售區

怪獸喫茶除了展示老闆的哥吉拉收藏，供應哥吉拉燒點心，二樓也有一整區販售哥吉拉周邊商品唷！當天好友金大佛就在這區逛超久，仔細觀賞一個個哥吉拉模型、公仔。

最後，闊氣同行金大佛出手，喜滋滋限量版兼的哥吉拉玩具：1995紅蓮哥吉拉酒井場景名鑑。不過我也是到這天才知道，哥吉拉的收藏如此價值不菲，價格大家可以上網查，就不公佈啦～

怪獸喫茶菜單價目表

怪獸喫茶提供咖啡、茶飲還有哥吉拉造型的吉拉燒。吉拉燒口味挺多，每日還有不同的當日限定口味。

超可愛高雄哥吉拉燒：眼鏡哥吉拉燒

這天我們在眼鏡哥吉拉燒吃下午茶，點了兩杯飲料、兩份吉拉燒一起分享。

哥吉拉造型的雞蛋糕超級可愛，而且拿起來很有份量唷！

▼黑色基多拉（巧克力香蕉）$80/3個

巧克力餡與香蕉是永遠的好朋友，香蕉給得蠻大塊，吃起來很有份量。

▼原子吐奶（蝶豆花卡士達）$80/3個

一開始聽到蝶豆花想說這什麼口味，老闆說這藍色是哥吉拉發射原子光束的藍，吃起來就是卡士達奶油香，還不錯唷！

▼小農龍眼蜜茶（左）$90 | ▼檸檬氣泡飲 （右）$130

以這價位來說，兩杯都是水準之上～喜歡清涼感推薦檸檬氣泡飲，小農龍眼蜜茶甜度也不會太高。

高雄哥吉拉 怪獸喫茶 評價

本來以為比較像是哥吉拉公仔網紅店，這次來除了看到老闆的各種哥吉拉收藏，在店內吃到的吉拉燒也有水準！哥吉拉迷當然要朝聖，但我覺得當鹽埕區下午茶店來吃也很可以啦！

怪獸喫茶 眼鏡哥吉拉燒

地址：高雄市鹽埕區大智路121巷9號（101文具天堂 正對面巷子走進來）

營業時間：週三～週五 14:00-19:00 ／ 假日或週六、日 12:00-20:00／（週一、週二公休）

臉書粉絲團：眼鏡哥 吉拉燒FB

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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