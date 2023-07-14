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沒去過別說來過澎湖！馬公、七美熱門景點及美食大禮包，跟著走就準沒錯

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-白日夢情侶檔

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-04-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 24 個景點，其中包含 松山機場澎湖機場、西河堂海鮮粥.小管麵線。

踏入這個海島城市第一步就是細細品嘗這裡的歷史文化，當然還有美食，最後也絕對不能錯這些”沒去過就不能說來過澎湖”的經典景點

第 1 天

松山機場 | 2 小時

✔交通方式

要到離島不外乎就是搭船或者飛機兩種交通方式，選擇搭船的人要先到嘉義，從嘉義布袋漁港 ↔ 馬公港（約1.5～2小時）；另一種方式是搭機前往，去澎湖的飛機票相對好買，大家可根據自己的所在地選擇台北松山機場、台中清泉崗機場、嘉義水上機場、台南機場、高雄小港機場等，而且立榮航空跟華信航空都有固定航班可以選擇、交通時間也較短（約1小時）！

而這也是我們這次選擇的旅行方式，在這幾年疫情蔓延的時間，搭飛機變成是一種奢侈的想法，能夠再次翱翔天際也是另類的享受，而運氣好遇到好天氣的話，還有機會看到白雪靄靄的第一高峰-玉山主峰唷

澎湖機場 | 30 分鐘

不到一個小時的時間後就會抵達澎湖，俯瞰澎湖也相當美麗

西河堂海鮮粥.小管麵線 | 40 分鐘

✔西河食堂

抵達的第一天，安置好入住後，已經接近中午時間，當然是先祭五臟廟了，因為住在最熱鬧的中央大街，當然第一個吸引我們的是澎湖的特色美食-蚵仔滷肉飯，選擇了位在三角窗的西河食堂，店面明亮乾淨，更讓人印象深刻的是老闆娘親切好客，也會跟客人寒暄並介紹景點

西河食堂的食物沒有太多華麗的裝飾，我們點了鮮蚵小管肉臊飯與蝦餅，看似簡單的料理中卻有不可言喻的鮮甜，蚵仔吃得出來是新鮮的海味，更驚豔的是蝦餅裡放的是鮮蝦，絕對是料多實在

【美食資訊】

地址：880澎湖縣馬公市中正路35號

營業時間：周一至周六: 11:00–14:00、17:00–20:00、周日公休

電話：(06)9272035

劉正港檸檬汁 | 10 分鐘

✔劉正港檸檬汁

吃飽後當然是要來杯喝的! 劉正港是澎湖馬公老字號飲品，主打當日現擠、不加冰塊，主要品項有檸檬汁、仙人掌汁、風茹茶、百香果、酸梅湯、綠豆湯、楊桃湯、冬瓜茶等等，這次買了檸檬汁跟仙人掌汁，喝得出來真材實料，兩者比起來仙人掌汁的酸甜滋味更讓我喜歡。

【美食資訊】

地址：澎湖縣馬公市中正路59號

營業時間：週一至週六09:00-23:00

電話：(06)927-0854

風櫃洞 | 2 小時

✔風櫃洞

吃飽喝足後，我們選擇在最有活力的時候，來到南環終點風櫃洞，由最南邊逆時鐘玩回來!

風櫃洞因侯孝賢導演的電影《風櫃來的人》成為著名景點，也有很多人會跟Jennifer一樣在幽浮涼亭拍美麗的照片，海天連成一片、搭配白色的涼亭，簡單拍也是舒服的畫面。另外這邊隨著潮汐變化可以看到不同的景觀，分別是風櫃聽濤、水柱噴潮以及海水吸抽聲，是很特別的天然景致。

【景點資訊】

地址：澎湖縣馬公市風櫃里

情人灣 | 2 小時

✔情人灣沙灘

而南環路線的特色是到處都布滿夢幻至極的沙灘，赫赫有名的包含山水沙灘及嵵裡沙灘，但為了避開人潮，我們選擇了情人灣沙灘，因為面積較小相對的人也較少，反而變成我們心中的秘境，是個適合吃飽飯後踏踏浪，看海放空的好地方，旁邊還有澎湖情人灣沙灘民宿，畫面看起來就像某個峇厘島的海邊

【景點資訊】

地址：澎湖縣馬公市880160號 (為旁邊民宿地址)

紫微宮(鎖港) | 1 小時

✔鎖港紫微宮

如果搭乘飛機，在即將抵達澎湖機場前，會看到一座碩大的神像矗立在村莊，那便是鎖港紫微宮的紫微大帝像了，鎖港又稱小管港，傳說大約在4-50年前紫微大帝就在現址計畫要蓋廟，有著全澎湖最高最大露天神像，將成為全澎湖之宗教文化新地標，有經過不妨來體驗一下他的莊嚴壯觀

【景點資訊】

地址：880澎湖縣馬公市鎖管港593號88055

營業時間： 5:00-21:00

電話： 06 995 2579

玉冠嫩仙草 | 20 分鐘

✔玉冠嫩仙草

回馬公市區前，經過玉冠嫩仙草別忘了外帶一杯! 店面以外帶為主、沒有內用座位，雖然知道大家都是推薦翡翠嫩仙草綜合冰、綜合嫩仙草凍，但因為天氣還是帶有涼意，所以選擇了仙草茶及冬季限定的燒嫩仙草，兩款喝起來都偏甜了一點，但感覺整體口味還是蠻天然的。

【美食資訊】

地址：澎湖縣馬公市民福路32號

營業時間：週一至週日10:00-22:00

電話：(06)926-0356

澎湖 三哥酒釀雞排 | 30 分鐘

✔三哥酒釀雞排(馬公店)

當然還有在地最有名的雞排店!! 這時候就很慶幸自己是淡季去的啦~當天臨時起意去買竟然不用排隊！這可是花火節要等上兩三個小時的美食呀！建議大家先電話預訂再取餐唷~我們白天玩得已經餓到前胸貼後背，看到雞排、雞腿、肉串就失心瘋都點了一份，沒想到份量大到出乎意料，但不因為便宜大碗就品質打折，雞肉吃起來都很軟嫩多汁，另外還有帶一點酒香，個人覺得這家完全必吃。

【美食資訊】

地址：澎湖縣馬公市民權路80-1號

營業時間：週一至週日14:30-19:30

電話：(06)926-9693

觀音亭親水遊憩區 | 3 小時

✔觀音亭親水遊憩區

當然前面買的仙草及雞排是有目的的~我們帶著小吃到觀音亭，邊吃著美食靜靜等待的是一場精彩的夕陽盛宴，觀音亭親水遊憩區是最靠近馬公市區的海岸與沙灘，白天可以在這邊踏踏浪，傍晚搖身一變成為欣賞夕陽景色的最佳地點，隨時間漸晚、太陽緩緩落下，可以看到夕陽出現在彩虹大橋(西瀛虹橋)上、渲染整片海岸線，如果運氣好、遇到好天氣，還可以看到整片的火燒雲！而隨著時序到了夜晚，橋上的燈投影到海上變成了特殊的彩虹橋奇景，真心佩服設計師的巧思

另外，這邊也是欣賞澎湖花火節最佳位置，每到花火節都會擠滿人潮，一定必來的景點唷。

【景點資訊】

地址：澎湖縣馬公市介壽路7號

城隍廟前燒肉飯 | 40 分鐘

✔城隍廟前燒肉飯

接者晚餐是網路傳說澎湖三大燒肉飯之一，城隍廟前就有兩家，一家讚哥，網路評價也很高、但既然到了城隍廟我們選擇了名副其實的”城隍廟前燒肉飯”。

因為剛吃完雞排不久，兩人只點了一個便當，當然點個網路高評價的雙拼-花枝排併燒肉，可以吃到新鮮花枝的花枝排，以及有家鄉味的燒肉一個絕美搭配。店內還有另個特色是免費的筍乾、辣菜脯隨你吃也很加分，還有單獨賣整罐的、喜歡也可以當伴手禮採購回家～還有網友看到Jennifer發在限動大喊很想吃！

【美食資訊】

地址：澎湖縣馬公市光明路23號

營業時間：週一至週日08:00-21:00

電話：(06)927-0683

第 2 天

鐘記燒餅 | 20 分鐘

✔鐘記燒餅

住在馬公一定要來文康市場，這裡完全是早餐一條街，可以滿足不同的口味！首先介紹的是鐘記燒餅，他們的燒餅都是現場製作、所以人多的時候都是需要排隊耐心等候的，燒餅口感Q彈且厚實，網友大推他們的招牌系列，而我這次也點了最彭派的干貝蔥蛋加油條燒餅，現炸酥脆油條搭配XO醬的神奇組合讓人一下就吃光還意猶未盡！

【美食資訊】

地址：澎湖縣馬公市文康街35號

營業時間：週一至週日05:30-10:30

電話：(06)926-0700

馬公南海碼頭 | 25 分鐘

交通

起了一個大早為的是趕上前往七美的船班，前往澎湖南端的望安、七美及南方四島必須從南海遊客中心出發，其中七美是澎湖最南端的島嶼，所需的交通時間也最久。淡季前往只有官方的交通船可以搭、在島上時間也因要配合船班相對有限，若是花火節就會有很多民間的接駁船，官方交通船到七美的航行時間約兩小時(中間有停望安約半小時)，建議提前預訂船票，否則現場只能買單程票，若是民間接駁船應該就沒有這個問題，但忘記還是要先預訂好交通，否則回不來就尷尬啦！

【交通資訊】

地址：南海遊客中心 澎湖縣馬公市新營路25號

雙心石滬 | 1 小時

✔雙心石滬

船上一覺醒來我們就到了七美，這次就是為了雙心石滬來的！一登島我們就速速租車衝往雙心石滬，一路上經過了很多個景點，稍後也會娓娓道來，首先跟大家介紹應該在課本上看過無數次的石滬！雖然大家都是衝著它的美而來，但也要介紹一下它已經有700多年的悠久歷史啦！主要是利用玄武岩及珊瑚礁等天然材料，在潮間帶建築成的捕魚石牆，而雙心石滬是澎湖目前保存最完整和最美麗的石滬。

【景點資訊】

地址：澎湖縣七美鄉東湖村

小台灣 | 30 分鐘

✔牛姆坪風景區「小台灣」

到了牛姆坪會先看到一大片寬廣的草原，有時間的朋友還可以沿著階梯小路下到海邊，礙於時間不足，我們只在上面拍拍照，不然牛姆坪灣可是全台灣唯一一個由玄武岩、砂岩、珊瑚礁岩三種岩石混合構成的礫灘，夏天的時候很多遊客會在這邊游泳、浮潛及海釣。這裡還有塊很有名的石頭：小台灣，它是由火山碎屑岩層所組成的海蝕平台，景點常常會遇到命名得奇奇怪怪的卻看不出所以然的石頭，這塊真的有像！ 也漸漸變成澎湖的新地標啦~

【景點資訊】

地址：澎湖縣七美鄉東湖村

大獅龍程風景區 | 25 分鐘

✔大獅龍埕風景區、龍埕海蝕平台

大獅風景區因為看起來像獅狀蹲伏於海崖的巨石而得其名，這邊蠻特別的是可以從不同的角度、高度去欣賞這特殊的地質景觀，可以從最上方俯瞰，或是繞到左側延著旁邊的階梯往下走，抵達觀景平台欣賞整片湛藍海洋，在這裡拍照也超級美的！

【景點資訊】

地址：澎湖縣七美鄉中和村

郵局口蔥油餅 惠民店 | 20 分鐘

✔郵局口蔥油餅

因為在七美的時間很短暫，甚至沒空進食，回到馬公後第一件事情就是盡快覓食填飽肚子，找到的小吃也是當地有名的老店，郵局口蔥油餅麵皮都是現場手捍，吃起來口感紮實有彈性，菜單很簡單，只有「沒蛋」、「加蛋」、「雙蛋」3種可選，加起司再加10元，但他們有名的一點是小黃瓜絲可以隨意加、還有各式醬料，我們加了蒜泥、小黃瓜跟辣椒，吃起來味道很夠又有小黃瓜的多汁爽脆，真的是很療癒的美食！也算是有別於市面蔥油餅的調味~

【美食資訊】

地址：澎湖縣馬公市惠民一路36號(公車總站旁)

營業時間：週一至週六14:00-18:30、週日14:00-18:15

電話：0913-533-826

篤行十村眷村文化保存園區 | 1 小時

✔篤行十村文創園區

其實在澎湖還有個很美的眷村「篤行十村」，也是張雨生和潘安邦的老家，外婆的澎湖灣也是根據在這邊的回憶寫出來的(希望大家還知道這是什麼歌)，也等同於是個有大家回憶的地方壓。

它的前身是全台年紀最大的老眷村，現在進駐了各種店家，牆面還有藝術家作畫，搖身一變成為文青跟網美聚集地，隨便走到一個角落都超好拍！ 像是回到民風純樸的當時

【景點資訊】

地址：澎湖縣馬公市新復路二巷22號

營業時間：週一至週日08:00-21:30

電話：(06)926-0412

中央老街 | 10 分鐘

✔中央老街

接著來到了澎湖的另一個懷舊景點，中央老街是馬公建城以來歷史最悠久的一條街，短短兩百公尺的閩式商店街，可看到四百多年歷史的四眼井、摸乳巷、天后宮等古蹟，許多傳統特產都由此發跡，如黑糖糕、干貝醬、冰心糕，還可以買到玄武岩製作而成的藝術品，到了夜深人靜後這裡也瀰漫著傳統韻味，像是穿越了時光隧道

【景點資訊】

地址：馬公市中央老街

澎湖天后宮 | 20 分鐘

✔澎湖天后宮

到了老街絕對不能錯過的是全臺灣歷史最悠久的媽祖廟，建於西元1604年，廟中有現存全臺灣最早的古碑—沈有容諭退紅毛番韋麻郎等之碑，另外還有清乾隆皇帝御賜題「與天同功」的金匾，廟中相當古色古香如同走進歷史課本

【景點資訊】

地址：澎湖縣馬公市正義街1號

營業時間：週一至週日07:00-17:00

電話：(06)926- 2819

乾益堂藥膳蛋 | 15 分鐘

✔四眼井與乾益堂藥膳蛋

當然，午餐只吃了蔥油餅的我們怎麼會飽，隱藏在巷弄中的藥膳淡散發陣陣清香，開在中藥店門口的小店舖，一看就知道不簡單，雖然只有茶葉蛋跟豆干兩種品項，但還是吸引遊客慕名而來，吃起來有中藥材的香氣，而且都滷得相當入味，而在乾益堂茶葉蛋的旁邊，還有一口四眼井，它是澎湖最老的古井，建立於明代初期，正式名稱為『四穴井』或『四孔井』，據說以前其實只是一個大井，因出水量多，為避免取水時不慎跌落入井中才改建，也變成難得一見的樣貌

【美食資訊】

地址：澎湖縣馬公市中央街42號

營業時間：週一至週日08:00-19:00

電話：(06)927-2489

麗洋手作伴手禮 | 30 分鐘

✔麗洋伴手禮(仙人掌千層)

接續當然是下午茶時間，隱身在老街裡的質感小店，來澎湖除了海鮮之外，必吃的當然還有仙人掌相關的美食，而仙人掌千層可以說這麗洋獨有的甜點，甜而不膩還吃的出淡淡的香氣，絕對是個可以度過悠閒午後的好地方

【美食資訊】

地址： 880澎湖縣馬公市中央街6號 (週三公休)

營業時間：12:30-20:30

電話：06 926 7707

藍媽媽中央店 | 20 分鐘

✔藍媽媽仙草中央店

而老街的另一頭也有家仙草店，也是網友大力推薦，跟玉冠各自有擁護者，有來逛中央老街千萬不要錯過，Jennifer覺得口味上比較不甜，而且在這也是點燒仙草，感覺藍媽媽的更濃稠一些！

【美食資訊】

地址：澎湖縣馬公市中央街15號

營業時間：週三至週一12:30-20:30 (週二公休)

電話：0937-095-828

馬路益燒肉飯 | 1 小時

✔中央大街商圈

離開了懷舊巷弄，走入的是一旁繁華的康莊大道，中央大街就位於中央老街旁，沒錯，名子聽起來就像是時代更迭，中央大街上熱鬧喧囂，像是澎湖版的墾丁大街，多半名店、美食也都開在這區，包括福牡蠣屋、蔬脆蛋餅、小管麵線、仙人掌冰、花枝丸、海草煎餅等等特色美食都可以在這裡買到，可以說是澎湖的廚房，可以先筆記，我們也會陸續一一為大家介紹。

【景點資訊】

地址：澎湖縣馬公市中正路

✔馬路益燒肉飯

而同樣位在中央大街上，馬路益也是三大燒肉飯之一，玩了一整天肚子也餓了，這時候當然要吃滿滿的碳水化合物才會滿足！一到門口就看到滿滿的機車跟人潮，還好翻桌率非常高，所以幾乎沒有等到就入座了。他們最常被推薦必點的包含：炸雞腿、花枝排、燒肉飯、臭豆腐、蚵仔煎蛋，我們當然也要跟風點來吃看看~很推薦大家可以點雙拼，雙主菜大大快樂！重點是價格超級親民、份量又超大，吃起來是古早味的甜鹹口味，感覺用料很實在呢。

【美食資訊】

地址：澎湖縣馬公市中正路7巷5號

營業時間：週一至週日11:00-14:00、16:30-22:00

電話：(06)926-2996

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：澎湖(上篇)馬公、七美｜為花火節暖身，馬公七美熱門景點、美食大禮包

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澎湖 松山機場 燒肉

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