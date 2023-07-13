大寮夜貓族宵夜首選！融合港點、台式特色 跳脫經典新滋味

巷口宵夜點心大發旗艦店位於高雄大寮，是當地為數不多的宵夜美食，店內的裝潢風格充斥著滿滿的暖色調，略帶些日式風格設計，且桌椅皆十分有質感，有別於傳統宵夜美食店家的模樣。店內餐點菜色相當豐富、用料實在，跳脫常見的港點宵夜，融合了港式點心與台式口味，打造出全新的宵夜菜單，廣受當地夜貓族好評。

▲醬料區。

▲座位區即可掃碼點餐，不須特地走到櫃檯點餐，十分方便。

▲特設的網美打卡牆，品嘗美食的同時也能拍到可愛的畫面。

店內口味十分多元，有經典的港式點心、燒賣、冰火菠蘿油、臘味飯，也有古早味粉漿製成的傳統蛋餅系列，搭配多種豐富口味，讓人口水直流。愛吃辣的朋友，店家也提供挑戰自我辣度極限的麻辣系列，若想來點生猛海鮮當下酒菜，也有鹽焗蝦或胡椒蝦可做選擇，及其他琳瑯滿目的系列餐點，可謂是一應俱全！

松葉蟹膏燒賣

店內人氣料理之一的松葉蟹膏燒賣，採用滑嫩順口的餅皮，將用料十足的豬肉餡料包覆其中，最後點綴特選韓國松葉蟹膏，經過店家精準的蒸烤時間掌握，使燒賣品嘗起來的口感絕妙無比，每一口都感受到飽滿的好滋味，誠意十足。

鹽焗蝦

鹽焗蝦為宵夜美食中十分少見的菜色，嚴選萬丹蝦農養殖，肥碩無比的泰國蝦，撒上天然海鹽及花椒粒增添料理風味，經恰到好處的焗烤過後，使其充滿濃郁的獨特滋味，一端上桌撲鼻而來的香氣，讓喜愛吃蝦的夜貓族朋友好評不斷！

麻辣鴨血

選用獨家配方手法製成的麻辣湯底，將川燙過後毫無腥味、十足Q彈的鴨血放入湯中，待鴨血完美吸收獨特的麻辣湯汁，再撒上提味的細蔥，增添菜色豐富度。整體辣度相當剛好，十分入味，嗜辣者們必嘗美食！

雙椒皮蛋蛋餅

雙椒皮蛋蛋餅為店家十分具有特色的餐點，採用古早味粉漿製作的餅皮，嘗起來相當有嚼勁，搭配滿滿的雙椒皮蛋，感受兩種辣椒融合的極致香辣，藉由皮蛋同時也能和緩口中的嗆辣感，使蛋餅保有一定辣度的同時，又能吃到口感滿分的特色風味，令人回味無窮。

▲滿滿餡料，讓人忍不住大口咬下！

雞扒蛋冰火菠蘿油

不仔細觀察還以為是漢堡的冰火菠蘿油，是港式點心中十分常見的餐點，由店家特製的波蘿麵包夾上冰鎮過的安佳奶油，配上港點特有的雞扒肉，及現煎的荷包蛋，可感受店家在食材的用料上相當實在。大口咬下，融合了鹹甜的香味、外皮的酥脆，多層次的口感體驗，讓人飽足感十足！

▲熱熱的天，就是要來杯冰涼爽口、傳統風味十足的古早味紅茶。

樂於享受美食，同時也是夜貓族的老闆，為土生土長的大寮在地人，一直對於餐飲業有著很大的熱忱，深覺家鄉的宵夜美食選項較為稀少，因此毅然決定投身其中，為當地居民增添全新的美食選擇。不論是食材選擇與製作，都是精挑細選、手工現做，絕無任何添加物，講究天然無害的真材實料，料理的搭配與用料，都能感受箇中誠意，為高雄的宵夜美食帶來另一番色彩。





【巷口宵夜點心 大發旗艦店】

營業地址：高雄市大寮區力行路105-1號

營業時間：17:30–01:30

店家電話：077825757

粉絲專頁：https://pse.is/4z2auj





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