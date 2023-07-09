高雄港點宵夜霸主！鮮美胡椒蝦、蟹黃料理、爆漿西多士 揭開夜生活序曲

身為繁華六都之一的高雄市，下班後的生活才是一日之始，而鄰近「新崛江商圈」與「捷運中央公園站」的巷口宵夜點心則為燈火闌珊之夜點下一盞明燈，從些微泛黃的招牌以及老電影般的圓桌搭配紅色經典椅凳，可見這間立足六年之久的宵夜店，肯定在微醺飢餓的夜晚撫慰無數人們的胃。

店內分為兩層樓，以不同風格裝潢呈現多元樣貌，一樓以復古簡約設計為主軸，區分為室內及室外區域；二樓則為清新明亮風，整齊排列的白色桌椅搭配精心設計的網美牆，在彩色燈條映襯下顯得活潑風趣，怎麼拍都好看。

▲前往二樓的漂亮花球通道

▲好評不斷的拍照打卡牆

店內餐點有別於仿間常見的台式宵夜，以平價美味的「港點」延伸發想出多元創意風味，從熱門必點「爆漿流沙西多士」、「蟹黃蒸燒寶」到特色餐點「麻辣小籠湯包」及超罕見「胡椒蝦」都有。除了豐富的餐點外，店長也嚴格把關食材品質，「肉品每日現做現煎，沒賣完就會直接丟掉以保持餐點新鮮度」，也因秉持「現點現做」帶給顧客最熱騰美味的原則，所以出餐皆須耐心等候，若是趕時間也可先致電預定哦！

｜蟹黃蒸燒寶

店內人氣NO.1的港式小點，由滑嫩順口的餅皮巧妙包裹紮實豬肉餡料，最後鋪上來自韓國的松葉蟹膏，一口咬下，鮮甜肉汁與蟹膏香氣融合於口中，令人不禁再嚐一口。

｜麻辣小籠湯包

為店內特色料理之一，也是許多初次來訪客人的嚐鮮首選，湯包皮薄餡滿，肉餡則經過獨家麻辣調味，餡料和湯汁的完美融合與濃郁風味令人驚呼。

｜港式炸蝦餅

港式炸蝦餅以豐富的口感和實在的食材深獲顧客好評，每塊都是店家手工製作，蝦肉的鮮甜和炸皮的香脆，配上店家提供的泰式醬汁，鹹甜交融讓口感層次更加豐富。

▲泰式醬汁

｜胡椒蝦

難得一見的大蝦料理於宵夜店現身！新鮮蝦肉的鮮甜與胡椒的刺激完美融合，隻隻肥嫩Q彈，配上老闆特調的胡椒醬，一咬下就能感受到蝦肉的鮮嫩和胡椒的香辣，也難怪能成為三五好友聚餐必點。

｜招牌燒肉蛋餅

蛋餅皮使用粉漿製成，外皮酥脆，內軟嫩，最吸引人的莫過於獨家配方醃製的燒肉，鹹中帶有淡淡的甜味尾韻，令人一試難忘。

｜雙椒皮蛋蛋餅

古早味粉漿蛋餅配上兩種辣椒的香辣口感和Q彈皮蛋，既刺激又滿足，外脆內軟的餅皮與多重元素的結合，使口感層次豐富且口口驚豔。

▲除了各式點心外，店內也販售多元飲品口味供挑選，上圖為紅茶鮮奶。

從晚上7點營業到凌晨3點的巷口宵夜點心五福店是三五好友夜晚談心的好所在，更是下班後的晚餐首選。吃膩了台式料理，偶爾來點異國風情轉換心情，感受新鮮感帶來的暢快與滿足！除此之外，店家也不止於現階段的風光，而是抱持著不斷學習及研發的心態，希望未來能持續推出更多創意口味分享給喜愛港式美食的顧客們。





巷口宵夜點心 五福店

店家地址：高雄市新興區五福二路124號

店家電話：07-2312323

營業時間：19:00 – 03:00

粉絲專頁：https://pse.is/53jx38





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