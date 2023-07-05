2023綠島懶人包！私房秘境與在地美食 一起拜訪亞特蘭提斯和聖光吧

綠島擁有許多天然景觀和豐富的海底資源，曾入選全球十大潛水勝地，讓許多潛水玩家不停湧入綠島。在綠島潛水是一定要體驗的活動，讓你拋開煩惱專注享受周遭的美麗風景，但要特別注意一定要有潛伴陪同，並在專業人員的指導下進行才安全，也不要觸碰或破壞海洋生態，一起維護這珍貴的海底景致。綠島美麗的浮潛點那麼多，除了大家熟知的藍洞、翠湖外，這篇綠島懶人包介紹的幾個景點絕對不能錯過，在IG被瘋狂打卡的潛點，出發向那湛藍沁涼的海水，悠游的享受大海的遼闊。

綠島懶人包—景點推薦

石朗浮潛區

石朗保護區是目前全台灣做得最好的示範保護區，擁有得天獨厚美麗的珊瑚礁，以及清澈的水域，非常適合浮潛、自由潛水及深潛，有機會在這裡與飛魚跟綠島明星牛港鰺相遇，幸運的話還會遇到海龜呢！近幾年這一帶的人氣景點：亞特蘭提斯、海底十字架、豆丁海馬郵筒、愛心、大香菇，最大深度約為12米，是適合水肺潛水新手的岸潛潛點。

潛點位置: 臺東縣綠島鄉環島公路17公里處路旁(適合深潛與自由潛水)

亞特蘭提斯

水下5米處有一座超夢幻的綠島版「亞特蘭提斯」，是由早期舊碼頭爆破後的石塊堆疊而成，長期經過海水的浸泡，有了斑駁的痕跡，還有許多海洋生物棲息，就成了現在的模樣，宛如沉睡在海中的古城般浪漫唯美。

圖片來源 / IG@___0823nicky

海底十字架

約7米深左右的十字架，是綠島熱門拍照聖地，周圍是一片純白沙地，陽光從水面上撒落下來，光暈散開在十字架頂端時有種神聖的浪漫感，彷彿就象徵著希望和聖潔的約定。

圖片來源 / IG@kaikai_jian

豆丁海馬郵筒

外型超萌的豆丁海馬郵筒位於11.5米深的海底，是世界最深海底郵筒，只有潛水才能投遞明信片，一邊欣賞美麗珊瑚礁與熱帶魚，順便寄出來自海底最深的祝福，為自己與親友留下這難忘的回憶！

圖片來源 / IG@livethelife.paul

海底愛心

海底愛心就位於豆丁海馬郵筒不遠處，喜歡潛水的情侶或夫妻，可以在寄出祝福的同時，也來享受一下海底放閃的滋味。

圖片來源 / IG@jenny.ti11

大香菇

大香菇是全世界最大最長壽的團塊微孔珊瑚，估計年齡在1200年以上，深度約落在8～16米之間，上面有豐富的軟珊瑚與魚群，2016年遇到莫蘭迪颱風的巨浪被推倒，現在某些特別的角度，有些像是佛像的側顏​，這充滿生命力的潛點，來綠島潛水一定要來看看它的美！

圖片來源 / IG@yuannnn_n

馬蹄橋浮潛區

馬蹄橋下入水可順流潛至大白沙。岸邊散佈許多礁石，淺水海域充滿海蝕礁柱、洞穴、拱門等，上下落差較大，重裝通過要特別小心。馬蹄橋也可觀浪和賞花，橋下設有步道讓遊客接近海水，斷崖壁上有野百合花，四、五月是花期，運氣好的話就可看的到潔白花朵遍布山崖與白色浪花相互輝映。

潛點位置: 台東縣綠島鄉環島公路60號馬蹄橋步道下潛(適合有經驗的進階潛水客)

水底教堂

海底教堂位於馬蹄橋與大白沙之間，黑火山岩的海蝕地形，經過長時間海浪侵蝕而形成拱門狀，就像是教堂屋頂的尖端。當陽光從岩頂上的細縫照射進岩穴中的獨特景色，被潛水客們讚譽為是聖光，有許多自由潛水者來此挑戰，潛點的最大深度約為15米，推薦給稍有經驗的水肺潛水客。

圖片來源 / IG@taiwandivebuddy3109

大白沙潛水區

擁有世界級的軟珊瑚景觀，純潔美麗白色沙灘是它的特色，因為大白沙水流較急，難度較高，海底深度變化大，潮流不穩定，適合有經驗的潛水者。若你是個潛水初學者，可以在潛水步道體驗彷彿要走進海中央般的夢幻感，玩水踏浪拍下美照也不錯。

潛點位置： 馬蹄橋西側約200公尺外的海域(水流較急，適合專業潛水者)

鋼鐵礁

鋼鐵礁位在馬蹄橋西側約200公尺外的海底下，是一座人工魚礁，深度約為22～30米，礁體上有許多珊瑚、海鞘、海綿、海扇等色彩繽紛的生物附著，成群的擬羊魚群和各種海底生物聚集，有如海洋遊樂場，​這裡還居住著一群可愛活潑的燕魚，會跟潛水者互動玩樂，非常好客呢！建議進階潛水客才適合前往。

圖片來源 / IG@ellelli.e

紫坪

紫坪位在綠島最南方，是由珊瑚礁構成的潮池，孕育著保育類植物水莞花和珍貴的陸寄居蟹，天氣好的時候，湖面映照著藍天白雲，水芫花叢倒映於平靜無波的水面上，有一種平靜神秘感。在潟湖旁的礁岩區，有一幅逗趣的畫面，那就是「狗咬豬」，相似程度有95%，沒有進入紫坪步道一探究竟，可是沒機會欣賞的喔！

圖片來源 / IG@jizeromoon

圖片來源 / IG@liao908

景點位置:臺東縣綠島鄉溫泉路256號

連絡電話:089-672-510

開放時間:全天候開放

樓門岩

綠島的經典奇岩除了睡美人與哈巴狗，還有佇立在牛頭山東側海面的樓門岩，這海蝕洞穴高達數十公尺，中小型船隻可從中通過，就像是海上的拱門，最佳的觀賞角度必須搭乘遊艇，才能感受岩洞壯麗和海浪敲擊的震撼。這裡時常能發現鯨豚現蹤，也是個潛點秘境，可以來體驗一下海洋的遼闊與奔放。

圖片來源/IG@watery725

景點位置:臺東縣綠島鄉東北角海岸外約三百公尺處

連絡電話:089-672-510

開放時間:全天候開放

帆船鼻大草原

帆船鼻位於綠島的東南角，是三面環海的海岬，平坦的台地上綠草如茵，有綠島地毯的美名。四、五月可觀賞南十字星座風采，春秋時節能看見遷徙的候鳥，平時野放山羊低頭吃草。向北眺望，遠處海參坪一帶的海崖及嵯峨奇岩，矗立海岸，草原邊緣能俯視朝日溫泉，來這沐浴海風，一次享受日出、月昇和星空的美麗吧！

圖片來源 / IG@wmgimage

圖片來源 / IG@pee_xuan_1214

景點位置:臺東縣綠島鄉溫泉路167號

連絡電話:089-672-026

開放時間:全天候開放

朝日溫泉

朝日溫泉是世界僅有三處的海底溫泉，位在綠島東南方帆船鼻礁岩潮間帶，面對太平洋，可以看見太陽緩緩從海面上升起，在日治時期有著「旭溫泉」的美名，夜晚時分還可以仰望星空，看著月光流淌在無邊際海洋上，真是極致浪漫的饗宴，身心靈得到完全的放鬆，非常適合在離開綠島之前，來個完美的句點呢！

圖片來源 / IG@acebh520

景點位置:臺東縣綠島鄉公館村溫泉路167號

連絡電話:089-671-133

開放時間:上午 05:00~11:00/下午 16:00~23:00

綠島懶人包—美食推薦

大漠漢堡

去年7月開幕的大漠漢堡，是四個熱血大叔為了籌措南極旅費開的夢想之店，地點就在綠島全家的對面。裝潢以仙人掌作為主題，用餐空間舒適，但內用有時間限制，可考慮外帶還能享優惠呢！漢堡表皮酥脆內裡鬆軟，用料超級大方，一口咬下滿滿的肉汁直接爆發。每天都是限時限量賣完就沒了，最好提早去排隊。

圖片來源 / IG@rocaloca57

圖片來源 / IG @foodie_cafe19、@rocaloca57

店家地址：台東縣綠島鄉南寮104-1號

營業時間：11:30～14:30/17:30～20:30

離海五分鐘

離海五分鐘是綠島知名的文青小店，原先店內只有幾個靠窗的座位，搬遷後用餐空間更寬敞了！菜單簡單但大受好評，推薦椰香咖哩雞飯，微辣紅咖哩搭配椰奶香氣十足，雞腿超軟嫩，繽紛色彩的果昔、清涼消暑的西西里咖啡、店內供應的限量甜點，都是你不能錯過的好滋味。

圖片來源 / IG@linswan

圖片來源 / IG@linswan

店家地址：搬遷中

營業時間：09:00 -17:00 每周三公休

富富廚房

綠島想吃西餐的話，富富廚房會是你的首選！百年老屋改建，咕咾石牆裝潢，走進室內充滿濃濃島嶼風格，搭配昏黃的燈光打造出舒適用餐空間，店內的餐點都非常精緻，好吃到網友大推，主打義大利麵、燉飯等義式餐點，首次到訪可嘗試海鮮類，或限定推出的菜單都是不錯的選擇。用餐時間常常客滿，建議大家事先預約喔！

圖片來源 / IG@ms.hhong

圖片來源 / IG@ms.hhong

店家地址：台東縣綠島鄉中寮179號

營業時間：11:00-14:00/17:00-21:00(每週四公休)

小島覓鏡

小島覓鏡是新開幕的酒吧，裝潢以東南亞風格為主，營造出峇厘島般悠閒與舒適，2樓可以吹著海風看星星，與三五好友輕鬆小酌放空一下，酒單不定期更換也有特調可以選擇，名字都取的十分有趣，而且入口舒服，再加上很好聊的調酒師，來到綠島一定要體驗一下，夜晚微醺的感覺。

圖片來源 / IG@prepareall_daily

圖片來源 / IG@prepareall_daily

圖片來源 / IG@a509247

店家地址：台東縣台東市綠島鄉公館村柴口176-3號

連絡電話：0975-680-015

營業時間：20:00~00:00

綠島懶人包—住宿推薦

涵館 TUBE18

涵館 TUBE18坐落阿眉山腳面對龜灣，推開房門就是絕美海景！房型有海景雙人套房與膠囊式獨立艙房，獨立艙房是多人共享的背包客房型，男、女住宿分開。躺在中庭的露天泳池，或二樓的觀景露台觀賞星空、海景，真是超奢侈的享受。這裡提供潛水證照考試與套裝潛水行程，非常推薦給想旅遊兼考潛水證照的朋友。

圖片來源 / IG@ping_chuan_chen9319

圖片來源 / IG@alyse1212hsieh

圖片來源 / IG@alyse1212hsieh

店家地址：台東縣綠島鄉南寮村龜灣32-1號

連絡電話：0970-777-777

時間資訊：入住時間 15:00/退房時間 10:00

這兒家Here It’s Home

Here It’s Home 距離中寮海灘不到1公里，到綠島燈塔也不遠，最重要的是離綠島大街超近的。隱身在巷弄轉角的一幢灰白色建築，外觀簡約沒有招牌，如同名字般給你家的自在輕鬆氛圍，房間以木質建材裝潢寬敞舒適，房型分為4人房和雙人房，所有房間都有陽台，這還有一隻可愛店貓叫虎虎，記得跟牠打聲招呼喔。

圖片來源 / IG@jenniliciousss

圖片來源 / IG@selenarapunzel

店家地址：台東縣綠島鄉78號

連絡電話：0911-996-602

時間資訊：入住時間 14:00/退房時間 10:00

Unie會館

一進入Unie會館，最醒目的是象徵好運的大翅鯨在歡迎你的到來，建築外觀時尚大氣，真的是五星級的住宿享受。房間明亮，隔音極佳外房間露臺就能看見日出和海景，居然還有設備齊全的健身房，寬敞的大廳及酒吧，若是包棟還能唱KTV喔！因為地勢較高，頂樓露臺可以享受日光浴和點點星光，還能遠眺台東市區。

圖片來源 / Unie會館官網

圖片來源 / Unie會館官網

圖片來源 / IG@benben_725

店家地址：台東縣綠島鄉中寮村10鄰52之60號

營業時間：入住時間 15:00/退房時間 10:00

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