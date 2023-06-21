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馬祖旅遊怎麼玩？必吃美食與景點推薦 看這篇就夠！

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips
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國境開放加上暑假旺季，除了出國之外，也推薦到馬祖旅遊放鬆品嚐美食，馬祖有四鄉五島，第一次馬祖的不知道要去哪的話，這篇會很實用！在時間有限的狀況下，建議第一次去馬祖旅遊可以安排三天兩夜到四天三夜。

馬祖在地美食

1老酒麵線

老酒麵線來馬祖旅遊必吃的東西，以米麵線為基底，湯頭則以老酒為特色調味料。傳統製作過程中，精選的米粉線與豬骨高湯或雞湯相結合，加入經長時間發酵的老酒，賦予湯頭微醺的酒香與獨特風味。老酒麵線的湯頭醇厚，米麵線則柔滑順口，結合老酒的獨特風味，令人回味無窮，是來馬祖旅遊不可錯過的美食之一。

↑老酒麵線來馬祖必嚐鮮

2繼光餅

馬祖繼光餅，它是由獨特的發酵老麵製作而成，麵皮Q彈且富有嚼勁，並帶有芝麻香氣，非常美味。繼光餅也被稱為「馬祖漢堡」或「中式貝果」，因為它的夾料可以根據個人喜好自由選擇，讓風味更加多元化，也是來馬祖旅遊絕對值得一試的小吃

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3海鮮

馬祖海鮮美食多樣豐富，五味佛手結合鹹、甜、酸、辣、鮮的風味，跟手掌一樣大的牛奶貝帶奶香與鮮嫩口感，淡菜可炒、煮、燉湯皆宜，生蠔鮮活鮮美，搭配檸檬汁或醋油更加美味。馬祖海域的海鮮品質極佳，還有海鮮痛風大餐也可以選擇，如果你喜歡海鮮，不要錯過來馬祖旅遊了！

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肥美鮮甜蚵仔大餐

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淡菜，不管蒸煮炒都好吃

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跟手掌一樣大的牛奶貝

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數量稀少的五味佛手

4紅糟料理

紅糟是指紅麴酒發酵後剩下的酒糟。在馬祖地區，紅糟經常被當作調味料使用，它具有豐富的風味和獨特的香氣。紅糟常用於料理中，例如燉煮肉類、烤肉、炒飯、米糕等，以賦予食物深厚的味道和香味，也是馬祖旅遊不可錯過的美食之一。

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馬祖景點

1津沙聚落

古老漁村，海濱風貌，保留傳統閩東式建築，很有古早味的一個村落。

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2芹壁村

馬祖芹壁村是北竿很受歡迎的一個聚落，以其壯麗的沿著山勢而建的建築地形而聞名。擁有迷人的海岸線，拍夕陽、日出、夜景都非常適合，同時也可以感受到村落的寧靜與傳統文化。

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夕陽時，很適合在芹壁喝海景下午茶

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夜晚的芹壁村，別有一番風情

3北海坑道

北海坑道是馬祖南竿的歷史坑道，過去用於保護和防禦馬祖地區。長數公里。現開放參觀，可體驗當年軍事氛圍和歷史遺跡。是馬祖不可錯過的旅遊景點，吸引著眾多遊客和歷史愛好者的關注。

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夜遊馬祖巨神像

夜遊馬祖巨神像，36公尺高石雕，夜晚燈光照亮，壯觀景觀。漫步廣場，感受獨特氛圍，與白天不同，多了一份寧靜與清幽。

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大坵島梅花鹿

馬祖大坵島以其梅花聞名，在島上可以與這些梅花鹿親密互動，配上藍色的天空與大海，非常夢幻。

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壁山觀景台

壁山為馬祖最高的山。從觀景台上，您可以欣賞到絕佳的全景美景。眺望四周，您可以看到蔚藍的大海、北竿機場與北竿聚落。

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馬祖的美食與景點當然不只這些，還有更多的在地小吃與秘境等你發掘喔！

給第一次去馬祖的行程建議

1. 馬祖最佳旅遊季節從4-11月都有，4-5月為霧季、6-7月為夏季比台灣熱一點、8-10氣溫會慢慢變涼爽，天氣也比較穩定、11月之後轉為淡季人少清幽

2. 馬祖最佳旅遊天數，一般上班族可安排三天兩夜南北竿大坵、四天三夜可到東引，更長天數的話更是沒什麼問題

3. 如果是家庭、有親子長輩、員工旅遊、一大群朋友建議可以選擇旅行社來安排，人數夠的話，就可以包團，行程也比較彈性

google搜尋『橘子貓馬祖團』

延伸閱讀： 「馬祖」三天兩夜深度之旅這樣玩｜交通、美食、景點全攻略！

　

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馬祖 海鮮 小吃

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