一秒出國！高雄楠梓超夯韓式料理　雪濃湯、炒碼麵份量滿分

座落在楠梓海專路上的【魚雞飯糕韓式食堂】，從2021開始營業至今已經兩年多。老闆夫婦在疫情時期，為了一解大家想出國卻不能出國的癮，將原本販售千層蛋糕的店面轉換餐飲型態，經營起了這家主打韓國道地家常料理，讓客人來到店裡，便能感受偽出國的歡愉！

▲【魚雞飯糕韓式食堂】位於楠梓海專路上的三角窗，招牌十分醒目好找，距離知名韓國女團BlackPink舉辦演唱會的世運主場館只要十分鐘的路程。

▲座位空間十分寬敞舒適，店內更放著時下最流行的KPOP音樂，一踏進門便有置身在韓國的感受。

▲韓劇中常出現的辣炒年糕、魚板湯、部隊鍋、雪濃湯等餐點通通有，搭配空運來台的韓國特色飲品，別有一番風味。

▲許多韓國人在身體狀況不佳時，都喜歡來上一碗雪濃湯，使用牛骨熬煮數小時的湯底，放上豬肉片和各式蔬菜，便完成了這碗營養滿分的【豬肉雪濃湯】，清澈爽口的湯頭百喝不厭，充滿蔬菜鮮甜與牛骨湯的風味。傳統韓式的吃法，是將附上的一碗白飯倒進湯裡攪拌著一起吃，讓碗裡所有的精華一滴不剩的吸收到身體裡。(可加價選擇牛肉雪濃湯或是肉量飯量加倍)

▲微辣口感的【豬肉海鮮炒碼湯麵】，也是韓劇裡時常讓人直流口水的美食之一。以泡菜及韓式辣醬作為湯底，加上無腥味的台灣豬肉，配上魷魚、蝦子、魚肉及丸子等各式海味配料，天氣微涼時來上一鍋，或是下班後搭配韓式燒酒，都過癮又滿足。(可加價選擇牛肉海鮮炒碼湯麵或是肉量麵量加倍)

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

▲【豬肉蔬菜拌飯】看過韓劇「請回答1988」的朋友應該不陌生，扮演媽媽的羅美蘭因為有事要出遠門，而留下家裡三個男生自行準備飯菜，他們將所有的小菜、白飯和肉類以及香油辣醬等等，全部倒在一鍋裡面，就完成了最傳統的韓式拌飯！在【魚雞飯糕韓式食堂】裡，拌飯除了紅蘿蔔、小黃瓜以及豆芽以外，更有附上半顆水煮蛋，撒上芝麻海苔後，一次將它們通通狠狠的拌起來，又香又好吃，份量超實在！(可加價選擇牛肉蔬菜拌飯或是肉量加倍)

▲將無骨的豬肉塊裹上調好的粉漿後油炸至酥脆，再淋上秘製的醬料和蔬菜絲拌勻的【韓式糖醋肉】，是喝酒時的下酒良伴，也是韓國人在中國餐廳特別喜歡點的一道菜。雖然作工繁複，但在店內一樣點得到喔 ！

【魚雞飯糕韓式食堂】

店家地址：高雄市楠梓區海專路207號

店家電話：0968686042

營業時間：11::00-14:00, 17:00-21:00(週二公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3oonL9R





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