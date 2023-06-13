一秒出國！高雄楠梓超夯韓式料理 雪濃湯、炒碼麵份量滿分
座落在楠梓海專路上的【魚雞飯糕韓式食堂】，從2021開始營業至今已經兩年多。老闆夫婦在疫情時期，為了一解大家想出國卻不能出國的癮，將原本販售千層蛋糕的店面轉換餐飲型態，經營起了這家主打韓國道地家常料理，讓客人來到店裡，便能感受偽出國的歡愉！
※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。
【魚雞飯糕韓式食堂】
店家地址：高雄市楠梓區海專路207號
店家電話：0968686042
營業時間：11::00-14:00, 17:00-21:00(週二公休)
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