楠梓超過15公分高「掉下巴無敵海陸堡」等你挑戰！ 還有麵線+飲料無限續

【ANCO ANCO 安口安口炸雞】有著亮眼配色的醒目招牌，就位在高雄楠梓的藍昌路上，以美味炸雞為自家招牌擄獲在地客的味蕾，每到用餐時間總可見外送員與來店等待的人潮，其美味程度與特色餐點組合絕不輸連鎖速食品牌！

「招牌卡啦雞腿堡」是來店必點品項！份量比一般早餐店的雞腿堡大得多，一口咬下先是感受到炸雞的酥脆麵衣，緊接著是鮮嫩的雞汁，搭配生菜和醬料讓每一口都非常滿足，不愧是以炸雞為招牌的在地速食品牌，而且卡啦雞腿還有原味和辣味兩種選擇，讓想吃辣的朋友可以吃炸物吃得更過癮！

「無敵海陸雙享堡」是店長激推的餐點，除了嫩雞排之外，還有蝦排和魷魚圈，再搭配香甜的鳳梨和生菜層層疊起，並淋上酸甜開胃的泰式醬汁，每一口都有著豐富的口感，雖然有很多炸物但整體吃起來卻不會膩口，生菜、鳳梨和泰式醬汁讓整體非常清爽順口。

「無敵海陸雙享堡」總高度超過15公分，實在很難一「口」掌握，因此店家特別將其取名為「掉下巴漢堡」，歡迎大食量的你前來挑戰！

除了美式漢堡外，店家還有供應台味十足的麵線羹，每碗麵線羹都有大塊的魷魚花枝肉羹，每一口都能吃到魷魚和花枝的鮮甜，麵線口感非常軟滑，讓人忍不住一口接一口。

「白醬嫩雞脆腸義大利麵」內有嫩雞肉、德式脆腸和杏鮑菇，麵條沾滿濃郁的奶油白醬，搭配豐富的配料與口感十足的麵條香氣，讓人感受吃著主食配上炸雞的雙享受。

美式脆薯與安口雞塊是單點的品項，炸得恰到好處、相當酥脆，經過調味讓炸物不用沾醬就超美味！

【安口安口炸雞】提供非常多樣化的餐點，並有多種組合搭配成超值優惠套餐，雖然是炸雞店，但店裡卻沒有油煙味，室內空間一樣保有輕鬆愜意的美式風格，很適合和家人一起內用盡情享受現炸的美味炸雞，而且內用的話飲料還可以續杯，無限暢飲！





安口安口炸雞 藍昌店

店家地址：高雄市楠梓區藍昌路307號

店家電話：073602006

營業時間：10:00-21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3V9vogA





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