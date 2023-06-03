快訊

蘋果WWDC官網藏密語！眼尖網友神破解：敲碗超久的「重磅新品」來了

陳明通傳下莊退休 台大校長：教評會只審懲處不審退休

涉性騷擾找律師捍衛清白 王世堅：實在更令人覺得可恥

楠梓超過15公分高「掉下巴無敵海陸堡」等你挑戰！ 還有麵線+飲料無限續

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【ANCO ANCO 安口安口炸雞有著亮眼配色的醒目招牌，就位在高雄楠梓的藍昌路上，以美味炸雞為自家招牌擄獲在地客的味蕾，每到用餐時間總可見外送員與來店等待的人潮，其美味程度與特色餐點組合絕不輸連鎖速食品牌！

「招牌卡啦雞腿堡」是來店必點品項！份量比一般早餐店的雞腿堡大得多，一口咬下先是感受到炸雞的酥脆麵衣，緊接著是鮮嫩的雞汁，搭配生菜和醬料讓每一口都非常滿足，不愧是以炸雞為招牌的在地速食品牌，而且卡啦雞腿還有原味和辣味兩種選擇，讓想吃辣的朋友可以吃炸物吃得更過癮！

「無敵海陸雙享堡」是店長激推的餐點，除了嫩雞排之外，還有蝦排和魷魚圈，再搭配香甜的鳳梨和生菜層層疊起，並淋上酸甜開胃的泰式醬汁，每一口都有著豐富的口感，雖然有很多炸物但整體吃起來卻不會膩口，生菜、鳳梨和泰式醬汁讓整體非常清爽順口。

「無敵海陸雙享堡」總高度超過15公分，實在很難一「口」掌握，因此店家特別將其取名為「掉下巴漢堡」，歡迎大食量的你前來挑戰！

除了美式漢堡外，店家還有供應台味十足的麵線羹，每碗麵線羹都有大塊的魷魚花枝肉羹，每一口都能吃到魷魚和花枝的鮮甜，麵線口感非常軟滑，讓人忍不住一口接一口。

「白醬嫩雞脆腸義大利麵」內有嫩雞肉、德式脆腸和杏鮑菇，麵條沾滿濃郁的奶油白醬，搭配豐富的配料與口感十足的麵條香氣，讓人感受吃著主食配上炸雞的雙享受。

美式脆薯與安口雞塊是單點的品項，炸得恰到好處、相當酥脆，經過調味讓炸物不用沾醬就超美味！

【安口安口炸雞】提供非常多樣化的餐點，並有多種組合搭配成超值優惠套餐，雖然是炸雞店，但店裡卻沒有油煙味，室內空間一樣保有輕鬆愜意的美式風格，很適合和家人一起內用盡情享受現炸的美味炸雞，而且內用的話飲料還可以續杯，無限暢飲！


安口安口炸雞 藍昌店

店家地址：高雄市楠梓區藍昌路307號

店家電話：073602006

營業時間：10:00-21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3V9vogA


延伸閱讀>>延伸閱讀//在地小農水果限定！楠梓必喝超美漸層「西瓜拿鐵」消暑解渴

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

炸雞 炸物 漢堡

延伸閱讀

台中「週末炸雞漢堡部」全新概念店：沉穩濃綠新視覺，聯名DRINKTOPIA打造炸雞酒吧

台中人宵夜新選擇！「週末炸雞俱樂部」插旗台中，限定「蜂蜜蛋糕炸雞」必吃，4大新亮點一次看

國發會通過430億元南科擴建高雄楠梓第三園區計畫

只有22天！拿坡里「大披薩＋6塊炸雞」520元 組合現省169

相關新聞

楠梓超過15公分高「掉下巴無敵海陸堡」等你挑戰！ 還有麵線+飲料無限續

以美式炸雞為招牌的安口安口炸雞，店面就位在楠梓藍昌路上。儘管附近有多家連鎖速食品牌，但安口安口仍然能用美味的炸雞和餐點擄獲大家挑剔的味蕾，炸雞、漢堡和麵線羹都是必點的品項。

台灣首見！「高雄承億酒店」全新開幕　每個房間都能眺望港灣＋市景

2022年全新開幕的高雄「承億酒店TAI Urban Resort」現身山海河港匯集的亞洲新灣區，斥資近10億元，以台灣首見的城市度假主題酒店形式，引領旅客以全新視角欣賞港都高雄。

全台最美味蔬食！以天然食材演繹跨國界食藝　美食家盛讚：至今無人超越

餐飲界南霸天漢來美食餐飲集團旗下的「漢來蔬食」被美食界滅絕師太胡天蘭盛讚為「全台灣最美味蔬食，至今無人超越！」

堪稱高質感IKEA！高雄家居美學館咖啡館：百元甜點與平易近人的飲品怎麼拍都美

udn走跳美食／班班 寫在造訪De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館之前 三多商圈的星巴克大概是高雄歷史數一數二悠久的門市，最近進入了整修期，也讓附近的獨立咖啡廳可以趁機搶占一下

5樣配料任選！ 高雄旗山文青冰品店「冰一點」 消暑爽吃古早味黑糖剉冰

來到高雄旗山最不能錯過的冰品勝地，絕對是連在地人都極度推薦的「冰一點」，招牌的黑糖剉冰、傳統豆花、夏日限定芒果冰等，與自家特製的多種配料選擇，讓你在酷熱的炎夏之餘，感受另一番清涼享受。

深夜食堂咖啡館！ 高雄「二木咖啡夜間部」充滿日本昭和風 銅板價餐點嘗到滿滿用心

udn走跳美食／班班 寫在造訪二木咖啡夜間部之前 早上7點就開門的咖啡廳高雄應該是屈指可數， 兩年前在高醫商圈的孝順街開始了咖啡旅程的二木咖啡，在疫情過後的現在竟然出現了夜間部的消息，對於

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦