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5億高中生驚傳遺體發現「4不明針孔」疑遭下毒 律師遞狀這樣說

台灣首見！「高雄承億酒店」全新開幕　每個房間都能眺望港灣＋市景

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

2022年全新開幕的高雄「承億酒店TAI Urban Resort」現身山海河港匯集的亞洲新灣區，斥資近10億元，以台灣首見的城市度假主題酒店形式，引領旅客以全新視角欣賞港都高雄。承億酒店提供208間景觀客房、6間主題餐廳、2間高空戶外景觀酒吧、B1美食廣場、全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池、高空健身房、貴婦頂級澄藝SPA、書屋咖啡廳和雪茄酒藏館。並型塑了兼具藝文展演、文化交流、城市閱讀的藝文空間，館藏近兩萬本書籍，從1樓大廳、7樓承風書店到25樓接待大廳，布展了高大書牆和繽紛藝術裝置。

▲高雄承億酒店1樓的休想上班創意咖啡，奇幻的裝置藝術以大航海時代及機械五金為意象設計。
▲高雄承億酒店1樓的休想上班創意咖啡，奇幻的裝置藝術以大航海時代及機械五金為意象設計。

▲位於7樓的承風書店為特色獨具的獨立書店。
▲位於7樓的承風書店為特色獨具的獨立書店。

▲位於25樓的接待大廳闢出一區高聳書牆的閱讀廣場，可邊賞海港風情邊閱讀。
▲位於25樓的接待大廳闢出一區高聳書牆的閱讀廣場，可邊賞海港風情邊閱讀。

24樓的全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池，可以獨家視角遠眺西子灣絕美夕陽，池畔有高空酒吧「RAR BAR」和日式烤物居酒屋「酉名酉丁」，27樓的全高雄唯一360度環景高空酒吧「BAR KAO」，打造高雄夜生活新地標。酒店每個房間都能眺望亞灣海景、港灣城景，視野絕佳！主題自助吧餐廳「日全食O Day」主打無國界美饌，由米其林二星主廚Xavier Boyer（博雅維）主理的法式餐廳「Papillon」，現為高雄話題熱度最高的餐廳之一。

▲高空無邊際透明泳池可眺賞亞洲新灣區日夜美景和西子灣絕美夕陽。
▲高空無邊際透明泳池可眺賞亞洲新灣區日夜美景和西子灣絕美夕陽。

▲高雄承億酒店可在臥房窗邊浴缸一邊泡澡，一邊欣賞山海河港美麗風情。
▲高雄承億酒店可在臥房窗邊浴缸一邊泡澡，一邊欣賞山海河港美麗風情。

▲以蝴蝶為題的法式餐廳Papillon佔地150坪，坐擁港都絕美海洋及城市景觀。
▲以蝴蝶為題的法式餐廳Papillon佔地150坪，坐擁港都絕美海洋及城市景觀。

　

飯店資訊

高雄承億酒店TAI Urban Resort

地址：高雄市前鎮區林森四路189號

電話：07-333-3999

網址：www.taiurbanresort.com.tw

時間：入住/退房：15:00後入住，12:00前退房

　

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