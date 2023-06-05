小琉球怎麼玩？在地人帶路不踩雷　小琉球好玩景點、必吃美食一次收

位於屏東縣東港西南方的小琉球，是臺灣離島中唯一的珊瑚礁島，海底景觀豐富多樣，以海龜、珊瑚聞名，是台灣著名的潛水勝地，不受冬天東北季風侵襲，四季如夏，連冬天都是下水的聖地。交通便利從屏東搭船只要半小時就可以抵達小琉球，不僅小琉球景點、小琉球美食很多，還可以玩獨木舟、SUP水上活動，或是浮潛潛水、搭半潛艇觀賞海龜及豐富的海底自然生態，小琉球好好玩！

我們這次先訂好古拉克民宿，再請民宿規畫及代訂所有行程，輕鬆完成小琉球三天兩夜自由行，吃喝玩樂通通包，這一篇就來分享小琉球行程規劃及小琉球好玩景點、小琉球必吃美食，由在地人帶路不踩雷。

小琉球交通

前往小琉球的方式有兩種:從東港或鹽埔漁港搭乘交通船，我們這次到屏東東港碼頭搭船。從高鐵左營站搭車到東港約需1小時車程，搭船需要提前半小時到碼頭報到，所以要算好時間才能預約船票，不然很可能會錯過船班。

開車：直接導航抵達東港碼頭，車子無法搭船需要停在東港碼頭停車場，只有機車、自行車可以跟著買票搭船。

高鐵：到左營站下車，轉搭台灣好行大鵬灣琉球線，在東琉線碼頭站下車。台灣好行沿路停靠很多站，我們怕時間來不及搭船，直接買客路接駁車，單點接送直達東港節省時間，車程不到1小時。

台鐵：到新左營站下車，台鐵新左營站與高鐵、捷運三鐵共構，到東港碼頭的方式跟搭高鐵一樣。

小琉球交通｜共乘接駁 可選擇單程或來回接送，比台灣好行略貴一些，但是專車定點接送節省很多時間。（接駁車優惠）

到達東港碼頭後，準備搭船前往小琉球，有公營及民營很多家船公司可選擇。船票可以當場購買，不過網路預訂船票比較便宜，而且馬上買馬上用很方便。我們訂民宿就有包含船票及東港碼頭免費停車，這次搭的是民營交通船藍白航運，航程不到半小時很快就抵達。

藍白航運股份有限公司

官網 FB

東港售票口 08-8334866

琉球售票口 08-8614858

民營交通船票價：全票230元/來回全票410元、兒童票120元/兒童來回票210元

小琉球租車

小琉球不大，在島上可搭乘環島公車，但是很多景點相鄰不遠走路太累，玩小琉球租機車是最佳方式，沿著環島公路及一條橫貫全島的內陸公路就可以遍遊小琉球觀光景點。

小琉球租車公司幾乎都在碼頭附近，下船走一下就能取車。有些小琉球民宿可以幫忙訂車，我們這次訂小琉球古拉克民宿選擇套裝行程就有包含租車，這家晴天聯盟租車不僅車況好，還送可愛的吸水毛巾，正好玩水可以用。拿車後還有專人幫忙載行李並帶領我們到達民宿，最後一天也有專人到民宿幫忙載行李到碼頭，服務超棒。

晴天聯盟機車行

網址：https://www.facebook.com/may030108/

地址：屏東縣琉球鄉三民路296號

電話：0910880306

小琉球住宿

小琉球民宿很多，規劃自由行又不想傷腦筋，我們選擇網友大推高CP值的小琉球古拉克民宿，提供小琉球吃喝玩樂套裝行程服務，從船票、租機車、玩水、景點、餐廳美食到伴手禮，老闆娘都會幫忙規劃，在地人推薦口袋名單不必擔心踩雷。

大家都知道自由行最累的就是規劃行程，還要聯繫預約所有美食景點及活動店家。住這間克拉克民宿就像有了管家一樣貼心安排行程，把時間控制的剛剛好，時間到就在民宿大廳等候，有專人來帶領真的很加分！！我們這次小琉球行程規劃輕鬆搞定，懶人玩法超Chill。

小琉球古拉克民宿是合格登記民宿，同時也是環保旅店跟好客民宿、自行車友善民宿，環境乾淨舒適而且服務親切充滿人情味。

小琉球親子旅遊、家庭旅遊或是閨密旅遊選這家古拉克民宿真的很不錯，從一樓到三樓走廊通道滿滿的叢林彩繪，而且畫工很細膩，各種大自然動物栩栩如生超吸睛！！

我們超愛這家小琉球古拉克民宿，每個房間都有不同主題，比一般民宿更吸引人。

小琉球古拉克民宿

訂房連結 官方LINE https://line.me/R/ti/p/%40whk0318u IG https://www.instagram.com/good_luck6120/?utm_medium=copy_link 失效

官網：https://www.goodluckey.com.tw/

連絡電話:0930101968

小琉球行程規劃

我們這次小琉球自由行三天兩夜行程請民宿老闆娘幫忙規畫，從船票、租機車、浮潛、玩水、潮間帶、夜遊、景點、餐廳美食到伴手禮通通包，在地人推薦的店家果然都很棒!分享給大家，跟著玩就對了～

DAY１：屏東東港搭船抵達→租機車→小琉球珊瑚海SUP獨木舟→吽吉斯燒仙草→手撕魷魚/海龜棒棒糖→小琉球海洋館→植蜜BAR→蜜仔蕃薯糖伴手禮→廟口鹽酥雞→小琉球古拉克民宿。

DAY２：無名飯糰早餐→小琉球陽光浮潛與海龜共遊→大福羊肉→龍蝦洞→中澳沙灘→海龜燒→潮間帶導覽→晚餐極香燒烤BBQ吃到飽→小琉球夜遊導覽→小琉球古拉克民宿。

DAY３：阿娟早餐店→小琉球探索拉美玻璃船半潛艇看海龜→花瓶岩→美人洞→望海亭→杉福生態廊道→山豬溝→蛤板灣→烏鬼洞→回程。

小琉球必玩活動

小琉球雖然不大但是非常多自然美景與生態，來到小琉球必玩活動就是浮潛潛水、獨木舟、SUP立槳，不玩水也有半潛艇玻璃船看海龜、以及潮間帶導覽、夜遊，玩小琉球有很多種方式，我們三天兩夜行程好充實!

獨木舟

我們請古拉克民宿代訂的這一家小琉球珊瑚海SUP獨木舟教練非常熱心又專業，即使初次體驗也能輕鬆上手連小朋友也能玩。

教練會幫忙拍照，拍出來的照片非常精彩，尤其是空拍機照片簡直美到像明信片！

SUP立式劃槳

這個SUP需要一點技巧，由教練帶著很快就上手，大家玩得不亦樂乎。在立槳上擺出各種姿勢，教練及空拍機隨時捕捉畫面，拍出美美的照片讓我們這趟小琉球旅行留下滿滿的回憶，真的很開心！

小琉球珊瑚海SUP獨木舟

網址：https://coralseasup00692.weebly.com/

Line：@520hhzrs

電話：0937591776

IG：coralseasup00692

浮潛

到小琉球一定要玩浮潛，近距離欣賞魚群、珊瑚礁、還看到好多海膽，我們超幸運一共看到5隻海龜，真的是與海龜同遊！！不僅小孩玩得開心，連大人也很興奮啊～

特別提醒：看到海龜不能摸，也不能碰到牠，否則會吃上罰單30萬，千萬要小心！！

教練很專業又貼心，隨時幫我們捕捉與海龜同遊的畫面，還拍了好多珊瑚礁美景，拿到照片覺得很超值。

小琉球陽光浮潛

網址：https://www.facebook.com/Sunlight102615

連絡電話：08-8611904 / 0975552502

地址：屏東縣琉球鄉中山路43之20號

探索拉美半潛艇

不玩水又想欣賞海底景觀以及海龜，就來玩半潛艇吧。遊艇下層有玻璃窗，可以欣賞海底風光，運氣好還能看到海龜來打招呼喔～

Discoverlamay探索拉美

網址：https://www.discover-lamay.com/

電話：08 861 4511

潮間帶導覽

導覽員帶著我們到潮間帶認識小琉球豐富的海洋生物，我們看到了陽隧足、海膽、海參、海牛⋯⋯還可以拿在手上非常特別又有趣。

小琉球潮間帶也能拍出天空之鏡，導覽員城城不止很會講解也很會拍照，帶我們到潮間帶網美祕境，他的IG上滿滿的美照好精彩。（看潮間帶IG精彩照片）

夜遊小琉球

潮間帶導覽跟夜遊是同一位導覽員城城，我們原本以為夜遊小琉球是要走路，沒想到是騎機車夜遊好酷喔!導覽員介紹小琉球廟宇特色典故、還有島上唯一的夜間開花棋盤腳，再帶我們到花瓶岩看對岸台灣本島，最後留下花瓶岩夜拍美照，整個夜遊行程很豐富又好玩。

夜遊+潮間帶

小琉球企劃團隊 導覽員誠誠

網址：https://www.instagram.com/huang.shicheng/

小琉球必玩景點

小琉球雖然不大，但有好多熱門景點值得推薦，不論是IG網美景點還是親子好玩景點通通有，我們3天2夜玩下來還覺得時間不夠，下次還要再玩小琉球!分享幾個小琉球必去景點給大家~

小琉球海洋館

小琉球海洋館佔地不大，但是票價相對便宜。這裡展出的海洋生物幾乎是台灣本島海生館看不到的物種，而且還有許多可愛動物，蠻值得去參觀的。

走進海洋館首先看到好多隻羊駝（草泥馬）、以及小馬、火雞跟鴨子，沒想到海洋館竟然有這麼多可愛動物，尤其羊駝很溫馴，我們光是跟羊駝拍照就好開心。

海洋館內有很多水族箱，裡面展出的水中生物大多是在台灣本島比較少見的，相當新奇。其中有一區還可以觸摸海星、海參，很好玩喔～

小琉球海洋館

地址：屏東縣琉球鄉三民路1-100號

電話：0928-782731

營業時間：平日8:30-17:30 假日8:00-17:30

花瓶岩

花瓶岩是小琉球必訪景點之一，類似花瓶的特殊造型，加上岩頂上長滿了臭娘子與盒果藤等植物，看起來如同插著花草的花瓶，因此取名為「花瓶岩」。地點就在白沙尾港口邊，這裡也是很多人浮潛潛水的地方，我們白天來拍照就看到海龜超開心的！

美人洞、山豬溝、烏鬼洞

這三個景點有賣套票，買一張可以三個景點一起玩。全票一張120元買票時報民宿還有優惠喔！

三個景點各有特色，美人洞範圍比較大，有很多天然珊瑚礁形成的山洞，穿越狹窄的洞口有點挑戰性相當有趣。山豬溝則是全程爬山比較累，我個人最喜歡烏鬼洞，除了珊瑚礁洞之外還可以看到漂亮的海景，如果時間不夠只能去一個，推薦大家直接去烏鬼洞。

我們騎機車從美人洞往烏鬼洞方向，沿路順玩望海亭、杉福生態廊道、蛤板灣（威尼斯沙灘），拍照都非常好看，還有機會看到海龜的身影喔～

望海亭

望海亭的風景非常漂亮，居高臨下除了看看蔚藍大海及大海中的厚石裙礁，小琉球的天氣很好這裡也能看到很多海龜超開心～

杉福生態廊道

杉福生態廊道有砲台遺跡以及自然生態景觀，還有很大的觀海平台。順著廊道走過舊的軍事基地再到觀海平台，會有柳暗花明又一村的感覺，風景非常漂亮很適合看夕陽。

蛤板灣（威尼斯沙灘）

蛤板灣的海水非常清澈透明，綿延大約300到400公尺的白沙灘，不僅拍照好看，我們在這裡還看到四隻海龜呢！

龍蝦洞

龍蝦洞也是小琉球必遊景點之一，早期為當地居民捕捉龍蝦的地方，現在雖然沒有龍蝦出沒，但是來這裡吹海風、聽海浪拍打珊瑚礁岩的聲音也很不錯，拍照更是美呆了～這裡路邊還有販售手工編織海龜穿上美人魚的吊飾，相當可愛。

小琉球美食推薦

小琉球美食好多，我們這次住宿有在地人推薦，不論餐廳還是小吃都很讚，分享給大家。

極香燒烤

到小琉球玩水真的很花體力，玩水後晚上到極香燒烤享受BBQ吃到飽，用餐兩小時只要398元超划算！生意很好，我們請民宿老闆娘幫忙預約訂位，不必等候位子直接開吃！

全部食材無限享用，還有炸物、點心、飲料、冰淇淋，大人小孩都喜歡。

海鮮、肉品、蔬菜通通有，還有牡蠣生蠔，再加上炸物熟食⋯⋯隨便拿舊滿滿一桌，吃的好開心。

小琉球極香燒烤

地址：屏東縣琉球鄉三民路35號

電話：0988611132

營業時間:17:00-21:00 用餐時間：2個小時

植蜜BAR

小琉球這家網美餐廳人氣超高，是小琉球晚上約會聊天好去處。整間被植栽包圍環境超美，白天是早午餐餐廳蜜仔琉部，晚上變身餐酒館植蜜BAR，氣氛超棒！

這裡的調酒飲品好喝，炸物披薩也好吃，宵夜時段來這裡聊天聚會，氣氛超棒讓人好放鬆。

（警語：未成年請勿飲酒/嚴禁酒駕）

除了調酒、點心之外也還有供應餐點，吃巧吃飽都沒問題。

小琉球植蜜BAR

地址：屏東縣琉球鄉民生路65-1號

營業時間：19:00～00:00 週二週三公休(依IG公告為主)

IG：mizi_bar （電子菜單在IG置頂貼文）

大福羊肉

來到小琉球當然要品嘗小琉球最有名的羊肉，這家大福羊肉生意超好，還好老闆娘有幫我們預約訂位才吃的到。

我們點了冰淇淋生魚片、蔥爆羊肉、招牌羊排酥、炸魚排、還有羊肉湯都很正點，在地人推薦果然好吃無雷!

小琉球大福羊肉

地址：屏東縣琉球鄉仁愛路104-8號

電話：08 861 4626

營業時間：11:00~13:30 17:30~19:30 周四公休

無名飯糰

這家是民宿老闆娘在地人推薦名單之一，飯糰大顆內餡飽滿，吃一顆就很飽。我們最愛他的大腸麵線，吃完隔天又跑去買三碗，太好吃了！

小琉球無名飯糰

地址：屏東縣琉球鄉中山路99號

阿娟早餐店

這家早餐店也是在地人推薦，炸肉排吐司跟香酥盒（熱壓吐司）系列都很讚，而且價位不貴，一個人只要50元就能吃飽飽。

小琉球阿娟早餐店

地址：屏東縣琉球鄉三民路288-1號

電話：08 861 4208

洪媽媽早餐店

這家是網路名店，我們到現場一看人好多真是驚人。餐點種類不少，琳琅滿目通通自助取用，最有名的就是琉球粿以及賓士包，要早點去才買得到喔～

小琉球洪媽媽早餐店

地址：屏東縣琉球鄉和平路28-5號

電話：08 861 4105

海龜燒

小琉球因為海龜聞名，連帶超可愛的海龜燒也成為必買點心，打開IG滿滿的海龜燒打卡照。可愛的海龜造型雞蛋糕與背板「我在小琉球你呢？」一起超好拍！來到小琉球當然要來一份啊～不過一份8隻100元不便宜就是了～（好吧~我承認這家不是在地人推薦）

吽吉斯仙草

藏身在巷弄裡的燒仙草，如果不是在地人推薦還真是找不到，嫩仙草及燒仙草都是純手工熬煮，用料很實在一整碗滿滿料只要40元非常划算，一定要推薦給大家。

小琉球吽吉斯燒仙草

地址：屏東縣琉球鄉中山路149號

電話：08 861 2236

廟口鹽酥雞

這家不起眼的小攤生意爆好，民宿老闆娘說太晚去會買不到，果然我們到現場大家都是一大盤一大盤點餐，等半小時是常態～鹽酥雞、魷魚、米血糕、天婦羅都好好吃，加上蒜頭、蔥段、酸菜真的是一級棒！

小琉球廟口鹽酥雞

地址：屏東縣琉球鄉三民路288號

電話：0963 229 017

小琉球伴手禮

出門旅遊一定要買些當地特產伴手禮回家，小琉球伴手禮很多，以前吃過很多麻花捲，這次請在地人推薦不一樣的，選了這家蜜仔蕃薯糖，是小琉球老一輩的隱藏版點心。

蕃薯糖共有6種口味，最多人選的就是綜合口味一次滿足，香酥脆又不會太甜，自己吃或是送禮都OK。我們買一大堆，滿千還有送大提袋真貼心。

小琉球蜜仔蕃薯糖-民生店

地址：屏東縣琉球鄉民生路65號

營業時間：12:00~20:00 週二週三公休

小琉球蜜仔蕃薯糖-碼頭店

地址：小琉球白沙觀光港4號商店 (白沙觀光港免稅店對面)

營業時間：9:00~17:30

官網：https://mizi2010.waca.ec/

手撕魷魚

這家手撕魷魚是一整片魷魚現烤包裝，非常新鮮好吃。常溫保存5天，建議第一天到小琉球就先買來自己吃，最後一天再去多買一些回去當伴手禮。還有可愛的海龜棒棒糖，口味超過10種，一支20到25元小朋友超愛。

小琉球手撕魷魚

地址：屏東縣琉球鄉中山路250號

電話：0911 727 537

營業時間: 9:00~21:30

小琉球好好玩整體心得

小琉球好好玩，玩過一次就愛上！我們這一次三天兩夜小琉球自由行玩了好多水上活動每一種都好好玩，透過優質合法民宿（古拉克民宿）老闆娘在地人推薦，不僅美食餐廳小吃好吃無雷，連伴手禮都解決了！這一篇整理了我們這次三天兩夜行程及必玩必吃名單給大家，推薦大家跟著我們這樣玩小琉球就對了。

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康