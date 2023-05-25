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超狂蚵仔披薩！結合咖啡的披薩店「See U 手作披薩」　還有少見的鮭魚披薩攏底加

痴吃的玩／ 文、圖／小白

udn走跳美食／痴吃的玩

高雄美食｜高雄左營區美食『See U 手作披薩』最狂的手作創意披薩在這裡！竟然有蚵仔披薩、鮭魚披薩！蒼蠅頭披薩等口味，一般外面少見的口味這間披薩店都有欸，還結合了手作甜點，有鹹有甜一次滿足（內用統一是六吋披薩/會附手作甜食&小點心，店內座位極少/內用披薩的話需要預訂）

『See U 手作披薩』開在左營區文萊路上，離高雄新左營站很近，外頭還有個拍照打卡區。

『See U 手作披薩』店內大多數醬料跟披薩麵糰都是老闆親手包辦，每份披薩都是手工現桿現烤，因為都是純手工製作，建議大家先打電話預定！

蚵p $360

OMG！！第一次看到蚵仔加在披薩欸，九顆肥美蚵仔光用看的就很吸睛，披薩外層餅皮烤的很酥脆，還加了洋蔥碎、鮭魚卵、特製醬料與蚵仔一口吃下大大滿足，層次感分明不錯吃。

蚵仔肥美大顆很新鮮，我非常愛這個。

我要ㄔ鮭魚 $320

本以為是用煙燻鮭魚，想不到老闆選用價格較貴的「生鮭魚」入披薩！鮭魚控的朋友看過來～烤過的鮭魚色澤粉嫩香氣十足，鮮嫩可口的鮭魚搭配洋蔥等配料讓口感更豐富，配上檸檬更清爽。

蒼蠅頭配飯 $320

香辣開胃的蒼蠅頭結合披薩意外的好搭，大火快炒的蒼蠅頭有濃郁的韭菜香氣加上豬絞肉及豆豉，獨特的香氣吃起來好唰嘴。

除了手作披薩，闆娘也會做一些每日限定限量的手作甜點，小白很愛他們家的烤布蕾香甜嫩口，再配杯特調的炙燒焦糖甘蔗咖啡度過美好的下午茶時光。

See U 手作披薩

地址：高雄市左營區文萊路290號1樓

電話：07 – 3488200

FB粉絲團 / IG

週一至週日11:00~19:30 (外帶)

週一至週五11:00~18:30（內用5點後不收客）

店休無固定，依社群公告

因人手有限，假日僅提供外帶

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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披薩 鮭魚 醬料 外帶 甜點 高雄美食

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