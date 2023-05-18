在巷弄裡低調飄香！高雄無菜單料理餐廳驚喜連連　台灣料理親民再演繹

兩三年高雄無菜單料理餐廳崛起，大部份以法式無菜單、日式無菜單為主流。然而在信義國小附近，開封街上這間主打台式無菜單創意料理的4分之一Percent Restaurant，低調開在巷弄中卻人氣滿滿！以台灣在地食材為主，並依循節氣，重新演繹大家熟悉的台菜、台式小吃，重點是份量多，價格親民，很推薦喜歡中價位無菜單料理的大家務必來這好好感受主廚的用心。

巷弄低調高雄無菜單料理：4分之一Percent Restaurant

近日高雄私廚/高雄無菜單料理都喜歡開在巷弄，這次來吃的這間4分之一 Percent Restaurant 也是。位於新興區的開封街上，雖然店面低調，但搭捷運可從捷運信義國小站出站、開車前來也有平面停車場，還算方便。

4分之一 Percent Restaurant室內用餐座位數不算多，總共就20席，但生意蠻好的，強烈建議預約！像我們這天平日晚上去，七點多時整間店版前座位和後方的雅座區都滿。

4分之一Percent Restaurant 綻放套餐

4分之一Percent Restaurant 如其店名，一年有四季菜單。像我們四月份來，遇上2023年春季菜單「綻放」。一人1380元＋10％，套餐包含開胃菜、冷前菜、熱前菜、麵包、湯品、海鮮、主餐含甜點共10樣。

▼開胃菜：綻放

以廣島牡蠣為主角，白蘿蔔上綴上泡沫做一個花綻開的畫面，搭配的是底下的生菜一起食用，以多樣口感來呈現春天氣息。

廣島牡蠣的心先度完全沒話說，超、級、肥、嫩，也沒有什麼腥味～我是直接一口完食，滑溜的牡蠣好吃到讓人心花朵朵開啊啊啊～

▼餐前麵包：炸甜甜圈

以台式咖哩口味炸甜甜圈為發想，但外頭麵包炸得沒那麼油，並且把中間的碎肉改成土雞肉塊，大口咬下咖哩味很突出，肉也嫩口。

▼燉飯：絲瓜鹹蛋燉飯

燉飯完全沒有使用到白米，而是以藜麥、珍珠薏仁、絲瓜和來做成燉飯的口感，撒上的也不是傳統的袍起司，而是栗子絲。蛤蜊的鮮跟絲瓜的甜非常搭，配上栗子絲也很對味。藜麥和薏仁口感粒粒分明且有嚼感。

▼熱前菜：阿嬤的紅燒肉

紅燒肉與花生、豆乾一起煮，一般紅燒肉都是配白飯，但主廚把白飯換成鍋粑，並把紅燒肉放在炸春捲皮上。最上頭是焦糖高麗菜乾，吃的時候直接手拿起來直接咬，焦糖高麗菜乾、鍋粑、紅燒肉、豆乾然後炸春捲皮，口感變化和味道層次超級豐富，這道也是我跟同行人最喜歡的一道菜！

▼海鮮熱前菜：棺材板

這道說是棺材板，實在太讓我驚訝，跟我小時候在吃到的棺材板完全不同。

將平民小吃棺材板的海鮮料升級，變成大干貝、大蝦和透抽，並且將傳統大片吐司改成小片的巧克力吐司，海鮮新鮮且濃湯將不會太甜，不誇張，至這是我從小吃到大，吃到料最新鮮也最好吃的一份棺材板小吃了。

然後上湯品，蠻法式的湯品上法，先將料放到杯中，外場人員會到桌邊進行倒湯的桌邊服務。

▼湯品：四神濃湯

傳統的台式四神湯都是清湯，主廚也是將口感重新拆解，將湯裡的薏仁改成薏仁米花，並將四神湯底改成濃湯，喝起來別有風味，也是很顛覆襶一道。

▼肉類主餐：烤鴨二吃第二吃

以舒肥鴨胸搭配烤鴨二吃裡炒骨用的醬汁來做一個創意呈現。最上方是用糖漿烤的大蔥，配上鴨肉、蔬菜以及最下方大蒜可可土，鴨肉軟嫩中帶點彈牙，味道有層次卻又也很平衡，尤其喜歡大蒜可可土，配上鴨肉非常畫龍點睛。

▼海鮮主餐：糖醋魚

這個糖醋魚跟大家想像得很不同吧！最上方（很像蛋黃的）是用鳳梨、奇異果等水果熬製而成，下面放上龍膽石斑、蔬菜、菠菜南瓜泥。

可能有人好奇，這樣子組合要怎麼吃？上桌時盤子是熱的，把像蛋黃的醬汁放上熱盤，遇熱後水果醬汁會恢復成液體，就可以搭著龍膽石斑與蔬菜一起吃。

▼佐茶小點：馬告海鹽冰淇淋

▼甜點：檸檬愛玉氣泡飲＋芋圓地瓜圓＋

蜜芝麻蛋白餅

一般吃到甜點都會覺得超級飽，來一個經典的台味甜點愛玉來收尾。以阿里山手工愛玉配上檸檬氣泡飲，做出清涼感，搭上黑芝麻蛋白餅，真的是蠻超乎想像的口感組合！

Wine Pairing（酒精版）

4分之一Percent Restaurant除了無菜單套餐，也有餐酒set，三杯價格為1000元，酒精版的分別是一杯氣泡酒（配前菜、麵包）與一杯白酒（配前菜、海鮮）和一杯紅酒搭配肉類主餐，我覺得選得酒都還不錯，

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Wine Pairing（無酒精版）

不過，更多時候，客人來到4分之一Percent Restaurant，都會選無酒精版的wine pairing。以一杯白葡萄酒無酒精氣泡飲，配上兩支奶洗澄清的果汁，我覺得跟餐點也非常搭！特別是第三杯，以萵苣、油菜、醬油奶洗的果汁，菜的甜味比起第二杯更明顯，但跟肉類主餐非常搭。

4分之一 Percent Restaurant 評價

在一片高雄法式無菜單餐廳、高雄日式無菜單風潮下，4分之一 Percent Restaurant走出自己的無菜單風格，除了使用在地食材，老闆更是以台灣料理為主角，搭配時令節氣，重新拆解、演繹。整體吃下來驚喜連連，也勾起很多從小吃到大的台灣小吃、家常味回憶。加上價位相對來說不那麼高不可攀，推薦給想要試試特別無菜單料理的大家！

4分之一 Percent Restaurant

地址：高雄市新興區開封街130號

電話：07-236-3686

營業時間：18:00 – 22:00 （每週一公休）最後入座時間為19:15

粉絲頁：https://www.facebook.com/4percentrestaurant

inline APP 訂位：https://reurl.cc/AdreQj

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文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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