夏日旅遊「小琉球美食」特搜！古早相思麵.蜂巢蝦鬼頭刀人氣必吃

夏日到小琉球除了享受美麗的海岸風景與愜意時光之外，島上的好滋味更是不容錯過，除了人氣必吃的起司餅外，本文整理了16家特色美食，帶你一同來場小琉球的美食之旅。





小琉球必吃美食：

山豬溝餐館－鮮甜可口的炸劍旗魚卵

位於山豬溝風景區的【山豬溝餐館】已在當地走過16年的時光，多樣的海鮮料理與在地美食，讓他們每到假日用餐時間總是座無虛席，其中獨家的「炸劍旗魚卵」更是鮮味滿滿，是許多遊客必吃的料理之一。

山豬溝餐館

店家地址：屏東縣琉球鄉山豬溝風景區販賣部第9號攤位

營業時間：09:00–17:00

詳細資訊：https://bit.ly/3ScnNwB





柔意泰泰餐廳－離島也能嘗到的泰式酸辣

將小琉球新鮮海鮮與泰式酸辣結合的【柔意泰泰餐廳】美味無敵，鮮甜酸辣的泰式清蒸檸檬魚、海鮮酸辣湯都是其中的熱門品項，除此之外，店內也有販售泰式打拋豬、綠咖哩等經典泰式餐點，讓饕客在小琉球也有泰式美味可以品嘗。

▲餐廳樓上即為店家規劃的住宿空間，讓旅客下樓就有美食可享受。

柔意泰泰餐廳

店家地址：屏東縣琉球鄉民生路17之6號

營業時間：11:00–15:00；18:00–21:00(週二公休)

詳細資訊：https://bit.ly/3k0rHM3





百海餐廳－獨特曼波魚腸超開胃

主打各式美味經典桌菜料理的【百海餐廳】在白沙漁港已經營超過35年，其中招牌的泰式鬼頭刀更是熱門，高溫油炸出酥脆外皮，同時把魚肉的鮮甜鎖在裏頭，搭配酸辣適中的泰式風味醬超級開胃！

百海餐廳

店家地址：屏東縣琉球鄉民族路6號

營業時間：11:00–14:00；17:00–19:00

詳細資訊：https://bit.ly/3lAOK0E





達欣餐廳－獨家蘿蔓蜂巢蝦視覺感爆棚

開業超過一甲子的【達欣餐廳】可不容錯過，外酥內軟的手工芋丸好吃到年銷上萬顆；蘿蔓蜂巢蝦更是店內招牌，以獨家手法製作使料理更具視覺感，口感也更具層次，是許多饕客必點的品項。

達欣餐廳

店家地址：屏東縣琉球鄉本福村中山路24之8號

營業時間：10:30–14:00, 17:00–20:00

詳細資訊：https://bit.ly/3jSGZCA





小島燒－超澎湃的新鮮丼飯

日式居酒屋【小島燒】也是來小琉球必吃的美食，木質風的日式裝潢讓人彷彿到了日本，而店內的豪華海鮮丼飯更是讓人回味無窮，Q彈的米飯鋪上毫不手軟的滿滿生魚片，讓人幸福指數爆表。

▲圖片來源：小島燒

小島燒

店家地址：屏東縣琉球鄉復興路35號

營業時間：11:30～14:30（最後收客13:30）；17:00～21:30（最後收客20:30）

詳細資訊：https://bit.ly/40Xk7T5





漁蔬麵屋－24小時熬製湯底勾勒日本風情

走進日式風格的【漁蔬麵屋】享受美味的拉麵與小琉球的熱情，店內的湯底都是老闆嚴選大骨，精心熬製24小時而成，口感濃郁清甜，以此為基底製作出的「豚骨叉燒拉麵」、「地獄拉麵」都十分熱門，另外也有丼飯、小菜等可以選擇。

漁蔬麵屋

店家地址：屏東縣琉球鄉上福村上杉路78號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30 星期六、日 11:00–21:00

詳細資訊：https://bit.ly/3lpykrE





相思麵－簡單卻不平凡的古早風味

上福村的古早麵攤【相思麵】，以紅灶台打造出旅人心中懷念的美味，簡單的麵條搭配獨家的辣椒醬，便成為了一碗碗簡單卻不平凡的美妙滋味，搭配滷味、苦瓜封等一起下肚，令人感到溫暖又滿足。

相思麵

店家地址：屏東縣琉球鄉上杉路31巷7號

營業時間：08:00～14:00

詳細資訊：https://bit.ly/3In6pBO





玖肆鴨霸－小琉球僅此一家的鵝肉

海鮮吃多了也想來點鮮美的鵝肉，【玖肆鴨霸】不僅是一家平價熱炒，更是小琉球唯一一家有販賣鹹水鵝肉的店家，搭配老闆特製的黃豆醬與九層塔醬汁更是一絕，也有俗又大碗的鴨肉飯等著你來品嘗，讓旅客在吃海鮮之餘還有更多的選擇。

玖肆鴨霸

店家地址：屏東縣琉球鄉本福村中山路22-6號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

詳細資訊：https://bit.ly/3jO1yQQ





夜酌小站－無菜單式家庭料理

沒預約就吃不到的隱藏版美食【夜酌小站】主打無菜單式的家庭料理，精心選用在地新鮮魚貨與東港直送的新鮮食材，並以天然調味製作料理，用心呈現令人回味無窮的可口佳餚，招牌紅燒燉肉、鬼頭刀魚排等更是必嘗的美味。

夜酌小站

店家地址：屏東縣琉球鄉相埔路77之7號

營業時間：11:00～14:00；18:00～22:00

詳細資訊：https://bit.ly/40XBnb8





小琉球燒肉王－數十種食材任挑吃到飽BBQ

在小琉球的夜晚絕對少不了烤肉炒熱氣氛，【小琉球燒肉王】採用無煙燒烤模式，讓你可以放心享受烤肉氛圍，不用擔心弄得滿身煙味；用餐時除了隨桌附上的霜降大牛排與五花、板腱牛拼盤之外，自助區也有許多肉類及海鮮可以挑選，各種食材調味適中，能襯托食材的原味而不過鹹，讓客人吃得開心又過癮。

小琉球燒肉王

店家地址：屏東縣琉球鄉中山路5-22號

營業時間：17:00–22:30

詳細資訊：https://bit.ly/3jWiKna





龜龜燒烤－超萌龜龜伴你吃燒烤

半露天式設計的【龜龜燒烤】海島風情十足，店內除了肉類之外，還有每天從東港新鮮直送的牡蠣與蛤蠣，更有啤酒喝到飽讓客人可以開懷暢飲。其中有趣的剉冰DIY，冰涼的剉冰淋上甜蜜的特製黑糖醬，是吃完燒烤後的最佳清爽甜品。喜歡烏龜的老闆還在店內設置了「龜龜觀賞區」，一邊吃肉一遍看龜龜賣萌超療癒！

龜龜燒烤

店家地址：屏東縣琉球鄉本福村中山路96號

營業時間：17:00～22:30（最晚收客時間20:30）

詳細資訊：https://bit.ly/3YpWvoy





筑安心燒物－鮮香雞腿捲燒烤

【筑安心燒物】是當地相當有口碑的半露天燒烤，店內嚴選高級的食材供客人使用；不多收服務費CP值超高，其中店內的燒烤雞腿捲最為經典，在炭火的作用下，雞皮鮮香的油脂都被雞腿肉完整吸附，一咬下雞肉香便充斥了整個口腔，讓人欲罷不能。

筑安心燒物

店家地址：屏東縣琉球鄉民權路44-1號

營業時間：17:00–21:30

詳細資訊：https://bit.ly/3RUJYan





炭吉火烤2吃－火鍋燒烤雙重享受

【炭吉火烤2吃】提供了一鍋一燒兩種吃法，自助區不只有肉品、海鮮、火鍋料等供饕客挑選之外，還有鼎邊銼、菜尾、魷魚小封肉燥等小琉球特色熟食可以拿取，火鍋、燒烤、生啤、霜淇淋、甜點，只要來這就能一次滿足！

炭吉火烤2吃

店家地址：屏東縣琉球鄉中山路2-7號

營業時間：17:00–22:00

詳細資訊：https://bit.ly/3E58AHE





花室琉冰－手工現做的古早美味

炎炎夏日來一碗沁涼的冰品準沒錯！【花式琉冰】老闆基於自己對冰品的熱愛，堅持所有配料都必須現煮現做，給客人健康清爽的消暑體驗。其中店內的酸V鳳梨冰更是許多饕客必點的品項，嚴選金鑽鳳梨手工熬煮，讓鳳梨酸中帶甜的美妙滋味充滿口腔，口感香甜清爽彷彿吃進了整個夏天。

花市琉冰

店家地址：屏東縣琉球鄉民生路47號

營業時間：平日11:00～19:00；假日10:00～20:00

詳細資訊：https://bit.ly/3Ai7jdT





慢板咖啡－琉球獨有黑糖咖啡

旅途中總有玩累、吃累的時候，這時就來【慢板咖啡】點杯特調放鬆一下吧！慢板咖啡以平價快速、份量十足的飲品廣受大家喜愛，尤其是招牌的「慢板特調」，香醇的咖啡加上特製手炒黑糖，入口前段會先感受到咖啡豆的榛果香氣，隨後黑糖的香甜便會緩緩散發，多種風味在口中交融，幸福感滿滿！

慢板咖啡

店家地址：屏東縣琉球鄉本漁路112-2號

營業時間：07:30-18:00 (星期四公休)

詳細資訊：https://bit.ly/3H1l0BQ





貳拾有陸Bar－精心研發創意調酒

在小琉球的夜晚怎能少了一抹微醺呢？【貳拾有陸Bar】除了經典調酒之外，還研發了多款創意調酒，酒感醇厚的春瀾、溫順清涼的冬玫、香甜迷人的旅人，總有一款適合你；在店內與其他旅客一同分享旅途趣事、度過微醺夜晚，絕對是旅程中最難忘的溫暖回憶。

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。





貳拾有陸Bar

店家地址：屏東縣琉球鄉本漁路158-1號

營業時間：19:00–01:00

詳細資訊：https://bit.ly/41LxzZT





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