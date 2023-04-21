全新打造媲美郵輪級！ 第一艘客貨兩用「新臺馬輪」驚艷登場 開箱尊榮貴賓艙

中央斥資 11.4 億，並由連江縣政府委託全港通航業股份有限公司營運，眾所期待的「新臺馬輪」終於在 4 月16 日首航啟用，總噸位 5341 噸，可載運 642 名旅客，並同時搭載 45 輛小客車與 4 個 20 呎的冷凍櫃，除滿足馬祖離島地區，當地民眾的車輛運送、生鮮蔬果載運，以及郵件託運等需求之外，更為往返馬祖和台灣本島之間，開啟一段全新的島嶼之旅。

圖：新臺馬輪船身以藍、白色為基調，加上橘色的線條，視覺上讓船的外觀變得更加立體。（航港局提供）

湛藍大海與港邊的午後斜陽相映成輝，朵朵浪花伴隨船笛鳴聲而越發燦爛。「新臺馬輪」是由創立至今超過 60 年，在造船產業擁有極高評價，位在日本大分縣佐伯市的「三浦造船所」所打造，從船艙客房到無障礙設施的設計，與豪華輪船相比絲毫不遜色的船艙設計。這次就讓《欣傳媒》帶著大家登船開箱！由裡到外，好好一探這艘舒適、全新輪船的魅力。

「新臺馬輪」在船身外觀上的色系，參考了國外豪華郵輪的調性，以藍、白色為基調，呼應大海、浪花與藍天，再搭配橘色幾何線條，使得視覺上更加立體活潑。選擇來到島嶼旅遊的旅人們，除了沉浸在藍天、沙灘共築的浪漫氛圍以外，等待落日夕陽的海邊美景依舊是最魅惑迷人的時光，而船身上的色塊、線條，彷彿也再現了大自然所帶來的感動。

圖：通往一、二樓的樓梯（攝影：廖苡安）；一樓的服務台（攝影：盧育君）；床艙內隨處都能看見扶手設計（攝影：盧育君）

作為國內第一艘客貨兩用，具備無障礙設備的輪船，「新臺馬輪」的內部設計採用木質色調的地板，搭配淺色的壁面。登船後，立刻就能感受到船艙內舒適、寬敞的空間設計，一樓的圓形服務台，為搭船的旅客提供各種船上相關的引導和指示。

圖：一樓的臥鋪區域，亦有針對身障人士設計的無障礙空間（右下）；攝影：廖苡安

價格親民的臥鋪區集中在一樓，分成A、B、C三區，走道的寬度完全不讓人有狹隘難行的感覺，無論上鋪還是下舖，都有足夠的寬度空間可供休憩，絲毫沒有壓迫感。每個臥鋪都設置有照明小燈，床位側邊的小樓梯，階梯的高度適中、穩固，臥鋪上層的旅客在下床時也無須擔心。

圖：無障礙廁所、性別友善廁所、扶手上的點字標示（由左至右）；攝影：廖苡安

空調系統採用包含中央空調，和各區獨立空調的雙空調設計，全區的浴廁設施都裝有免治馬桶。船上隨處可見的安全扶手上，也有針對視障人士設計的點字標示。此外，船上的設施空間，非常符合銀髮族，或崇尚低碳自行車、自駕旅遊等族群的需求，同時也實現了近幾年持續在倡導和推行的交通平權及性別友善的目標。

圖：唯一一間尊榮貴賓艙；攝影：廖苡安

「新臺馬輪」上唯一一間的尊榮貴賓艙，除了雙人床、平面電視，亦有自己專屬的獨立衛浴設備，在輪船航行期間，更可以透過房間內面海的窗戶，欣賞到海平面上的無敵美景。

位在二樓的第四座艙區，座椅椅套呼應船身的用色，藍白相間搭配可折疊收納的木頭桌面，可視人數或不同需求自由調整，除了可以享用船上販賣部、咖啡廳所提供的餐點飲料，一邊也能到旁邊的自動販賣機購買零食跟飲料。

圖：二樓的第四座艙採藍白相間的椅套設計（上）；可折疊收起的桌面、販賣部提供各式甜點飲料、咖啡廳（下圖由左至右）；攝影：廖苡安

政府對於馬祖的交通、觀光與在地發展相當重視，藉由「新臺馬輪」啟航，以維護環境、低碳能源、樂活創生及智慧創新等四大主軸，縮短城鄉差距，相信未來將會打開台馬航線的新紀元，讓離島的運輸、民生擁有更多充分的資源與動能。

不妨搭乘宛如小型豪華郵輪般的「新臺馬輪」來去馬祖住幾晚，親近島嶼的自然風光與地產人文，接下來的馬祖，肯定會讓每位前來觀光的旅人們眼睛為之一亮。

圖：遠看就像豪華郵輪，新臺馬輪的船身以藍白色系為主，加上橘色線條後變得更加醒目、立體；攝影：廖苡安

圖：新臺馬輪停泊在基隆港邊；攝影：廖苡安

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編輯撰文｜林廷璋

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