快訊

捲入台開內線交易遭判3年8月 高院今裁定趙建銘假釋

全球50大湯品評選出爐！牛肉湯成「台灣國湯」、火鍋高分上榜

課本馬鈴薯變「土豆」？自然老師指問題不只用詞爭議

全新打造媲美郵輪級！ 第一艘客貨兩用「新臺馬輪」驚艷登場 開箱尊榮貴賓艙

欣傳媒／ 欣傳媒

中央斥資 11.4 億，並由連江縣政府委託全港通航業股份有限公司營運，眾所期待的「新臺馬輪」終於在 4 月16 日首航啟用，總噸位 5341 噸，可載運 642 名旅客，並同時搭載 45 輛小客車與 4 個 20 呎的冷凍櫃，除滿足馬祖離島地區，當地民眾的車輛運送、生鮮蔬果載運，以及郵件託運等需求之外，更為往返馬祖和台灣本島之間，開啟一段全新的島嶼之旅。

圖：新臺馬輪船身以藍、白色為基調，加上橘色的線條，視覺上讓船的外觀變得更加立體。（航港局提供）

湛藍大海與港邊的午後斜陽相映成輝，朵朵浪花伴隨船笛鳴聲而越發燦爛。「新臺馬輪」是由創立至今超過 60 年，在造船產業擁有極高評價，位在日本大分縣佐伯市的「三浦造船所」所打造，從船艙客房到無障礙設施的設計，與豪華輪船相比絲毫不遜色的船艙設計。這次就讓《欣傳媒》帶著大家登船開箱！由裡到外，好好一探這艘舒適、全新輪船的魅力。

「新臺馬輪」在船身外觀上的色系，參考了國外豪華郵輪的調性，以藍、白色為基調，呼應大海、浪花與藍天，再搭配橘色幾何線條，使得視覺上更加立體活潑。選擇來到島嶼旅遊的旅人們，除了沉浸在藍天、沙灘共築的浪漫氛圍以外，等待落日夕陽的海邊美景依舊是最魅惑迷人的時光，而船身上的色塊、線條，彷彿也再現了大自然所帶來的感動。

圖：通往一、二樓的樓梯（攝影：廖苡安）；一樓的服務台（攝影：盧育君）；床艙內隨處都能看見扶手設計（攝影：盧育君）

作為國內第一艘客貨兩用，具備無障礙設備的輪船，「新臺馬輪」的內部設計採用木質色調的地板，搭配淺色的壁面。登船後，立刻就能感受到船艙內舒適、寬敞的空間設計，一樓的圓形服務台，為搭船的旅客提供各種船上相關的引導和指示。

圖：一樓的臥鋪區域，亦有針對身障人士設計的無障礙空間（右下）；攝影：廖苡安

價格親民的臥鋪區集中在一樓，分成A、B、C三區，走道的寬度完全不讓人有狹隘難行的感覺，無論上鋪還是下舖，都有足夠的寬度空間可供休憩，絲毫沒有壓迫感。每個臥鋪都設置有照明小燈，床位側邊的小樓梯，階梯的高度適中、穩固，臥鋪上層的旅客在下床時也無須擔心。

圖：無障礙廁所、性別友善廁所、扶手上的點字標示（由左至右）；攝影：廖苡安

空調系統採用包含中央空調，和各區獨立空調的雙空調設計，全區的浴廁設施都裝有免治馬桶。船上隨處可見的安全扶手上，也有針對視障人士設計的點字標示。此外，船上的設施空間，非常符合銀髮族，或崇尚低碳自行車、自駕旅遊等族群的需求，同時也實現了近幾年持續在倡導和推行的交通平權及性別友善的目標。

圖：唯一一間尊榮貴賓艙；攝影：廖苡安

「新臺馬輪」上唯一一間的尊榮貴賓艙，除了雙人床、平面電視，亦有自己專屬的獨立衛浴設備，在輪船航行期間，更可以透過房間內面海的窗戶，欣賞到海平面上的無敵美景。

位在二樓的第四座艙區，座椅椅套呼應船身的用色，藍白相間搭配可折疊收納的木頭桌面，可視人數或不同需求自由調整，除了可以享用船上販賣部、咖啡廳所提供的餐點飲料，一邊也能到旁邊的自動販賣機購買零食跟飲料。

圖：二樓的第四座艙採藍白相間的椅套設計（上）；可折疊收起的桌面、販賣部提供各式甜點飲料、咖啡廳（下圖由左至右）；攝影：廖苡安

政府對於馬祖的交通、觀光與在地發展相當重視，藉由「新臺馬輪」啟航，以維護環境、低碳能源、樂活創生及智慧創新等四大主軸，縮短城鄉差距，相信未來將會打開台馬航線的新紀元，讓離島的運輸、民生擁有更多充分的資源與動能。

不妨搭乘宛如小型豪華郵輪般的「新臺馬輪」來去馬祖住幾晚，親近島嶼的自然風光與地產人文，接下來的馬祖，肯定會讓每位前來觀光的旅人們眼睛為之一亮。

圖：遠看就像豪華郵輪，新臺馬輪的船身以藍白色系為主，加上橘色線條後變得更加醒目、立體；攝影：廖苡安

圖：新臺馬輪停泊在基隆港邊；攝影：廖苡安

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

編輯撰文｜林廷璋

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211250

馬祖 郵輪 咖啡廳

延伸閱讀

馬祖冒出11噸鮑魚空運來台 管碧玲：已展開偵查

馬祖／台版小希臘芹壁 令人彷彿置身地中海氛圍中！

跑步小品／貢寮追火車攝影心得

新台馬輪首航 預計6月起接手基隆、馬祖對開航次

相關新聞

星野餐飲集團跨海構築「青嶼」　綠島值得一座高質感旅宿！

與海為鄰的「青嶼味旅行館」；圖片提供／青嶼味旅行館 綠島，50分鐘客船航程的離島，環綠島一圈只需要40分鐘車程，島上綠意蔥鬱，舉世聞名的清澈碧水藍天，終年海水溫暖，春季開始吸引大批熱愛潛水客從世界各

全新打造媲美郵輪級！ 第一艘客貨兩用「新臺馬輪」驚艷登場 開箱尊榮貴賓艙

中央斥資 11.4 億，並由連江縣政府委託全港通航業股份有限公司營運，眾所期待的「新臺馬輪」終於在 4 月16 日首航啟用，總噸位 5341 噸，可載運 642 名旅客，並同時搭載 45 輛小客車與

在無人島享用浪花餐桌　老宅新生打造理想生活

一群熱血的旅人們乘船來到澎湖北方最大的無人島「姑婆嶼」，欣賞絕美海景的同時，也動手撿起不該屬於沙灘上的海漂垃圾。而「浪花餐桌」主理人洪于智（大智）和李清雄（Nelson），則在一旁撿拾布置餐桌的自然素材：漂流木、珊瑚石等，為淨灘後的旅人準備特殊的五感饗宴。

名人帶路玩高雄！盧廣仲開唱前先踩點，最推「必遊3景點」，市長加碼再推一行程

明星來帶路！歌手盧廣仲將於7/15在高雄巨蛋開唱，近日更實地探訪分享給歌迷們，除了看演唱會還能順便觀光的推薦行程，並在「龍虎塔」打卡拍照，表示「從這邊(龍虎塔)走過去高雄巨蛋跟瑞豐夜市沒有很遠」，另補

超夯話題咖啡廳！高雄「喫茶mumei」手感甜點品味日本昭和喫茶情懷

鄰近高雄後驛站的【喫茶mumei】，旗下別具巧思的手作甜點、特調氣泡飲和咖啡，不僅口口征服吃貨味蕾，從裡到外瀰漫的喫茶復古情懷更是令人如置身日本昭和時期，為當地近期超夯的話題咖啡廳。

別再只有玩墾丁！歷史園區、文化基地、異國風咖啡館帶你走入人文南國

前進屏東，除了恆春墾丁一邊聽海濤聲沙灘愜意野餐之外，更有許多新鮮事發生著，鐵道園區、海上教堂感受一秒到南法的風光，以菸葉為主題的博物館都正嶄新等待遊客光臨，春日就到南方來趟旅行吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦