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在無人島享用浪花餐桌　老宅新生打造理想生活

聯合新聞網／ 行遍天下
（圖片提供：小島家）
（圖片提供：小島家）

【圖／文：行遍天下】

一群熱血的旅人們乘船來到澎湖北方最大的無人島「姑婆嶼」，欣賞絕美海景的同時，也動手撿起不該屬於沙灘上的海漂垃圾。而「浪花餐桌」主理人洪于智（大智）和李清雄（Nelson），則在一旁撿拾布置餐桌的自然素材：漂流木、珊瑚石等，為淨灘後的旅人準備特殊的五感饗宴。

▲大智擅長以現場素材裝飾野餐氛圍。（圖片提供：小島家）
▲大智擅長以現場素材裝飾野餐氛圍。（圖片提供：小島家）

即使無人島沒水沒電，也難不倒移居澎湖十多年開餐廳的他們，帶著澎湃的澎湖海鮮與農特產上島：海菜、紫菜、丁香魚、珠螺等，和當季時蔬、當地大餅和手工麵包等，在地食材與現場素材信手捻來，浪花餐桌團隊如魔術般變出一場海濱最美的餐桌。

▲浪花餐桌姑婆嶼淨灘野餐版。（圖片提供：小島家）
▲浪花餐桌姑婆嶼淨灘野餐版。（圖片提供：小島家）

　

在海島打造理想的生活

除了姑婆嶼，團隊也曾在東嶼坪、望安等澎湖離島舉辦浪花餐桌，但野外版的要一定人數預約才能成團。大型活動事後要帶走垃圾，撿拾布置素材回歸自然。若人數沒那麼多時間上無法配合，則可在「小島家」老宅享用室內迷你版浪花餐桌。大智和Nelson原在馬公市區開設小島家早午餐店多年，近期搬到馬公鎖港社區，買下50年老房子，營造熱帶島嶼風情，讓旅人天天都能在老宅中享用個人版的浪花餐盤早午餐，或多人版的迷你浪花餐桌。

▲小島家Local Goods分享主理人喜歡的澎湖生活，蒐羅關於澎湖的美好風土物產。
▲小島家Local Goods分享主理人喜歡的澎湖生活，蒐羅關於澎湖的美好風土物產。

▲小島家老宅庭院種有許多香料食材。
▲小島家老宅庭院種有許多香料食材。

　

小島廚房分享私房美味

小島家、浪花餐桌使用的在地食材，來自大智和Nelson廣結好友的善緣，從鎖港漁民尚青的海鮮、到當地小農「拐瓜劣棗」農作物、食用花等，老宅庭院更有如一座小農場，種著香蘭、蝶豆花、打拋葉等各種香料，想吃什麼異國料理，大智就自己動手做，致力成為旅人的私廚。小島家老屋原本看起來像座廢墟，大智慧眼識美屋，就像在無人島變出華麗餐桌般，他重新規劃設計，保留建築外觀，室內布置收藏老件，結合植栽綠意，賦予老宅新生命，也打開一扇認識澎湖生活與在地食材的窗。

▲澎湖不只有海鮮，使用澎湖湖東社區無花果製作果醬，搭配手工麵包。（圖片提供：小島家）
▲澎湖不只有海鮮，使用澎湖湖東社區無花果製作果醬，搭配手工麵包。（圖片提供：小島家）

▲結合當地小農「拐瓜劣棗」的芝麻葉、山苦瓜、玉米筍等季節時蔬，讓人品嚐澎湖風土的滋味。（圖片提供：小島家）
▲結合當地小農「拐瓜劣棗」的芝麻葉、山苦瓜、玉米筍等季節時蔬，讓人品嚐澎湖風土的滋味。（圖片提供：小島家）

　

【私享料理】

浪花餐桌迷你版／2人500元起

兩個人也能享受浪花餐桌的浪漫！沒有固定菜單，以澎湖當季的漁獲為主，搭配季節食蔬，在老宅中品嚐澎湖的慢生活。

▲浪花餐桌迷你版（圖片提供：小島家）
▲浪花餐桌迷你版（圖片提供：小島家）

特色飲品／150元起

小島家自種的蝶豆花，特製柚子冰茶超美！還有數十種特色飲品：仙人掌果醬茶、泰式奶茶、烏涼咖啡、印式Lasi等，異國味十足。

▲蝶豆花飲品。
▲蝶豆花飲品。

個人浪花餐盤／280元起

以早午餐起家的小島家，搬到鎖港社區後，早午餐全天供應，還有個人浪花餐盤，一個人也能品嚐澎湖的海陸美味。

▲個人浪花餐盤（圖片提供：小島家）
▲個人浪花餐盤（圖片提供：小島家）

　

店家資訊

小島家Local Goods

地址：澎湖縣馬公市鎖管港1656號

電話：0933-868-639

IG：@loveislandhomepenghu

時間：淡季10-3月11:00-20:00；旺季4-9月11:00-21:00（不定期公休）

消費：浪花餐桌野外版20人16,000元起；小島家老宅迷你版2人500元起，需事先預約，店內低消每人一杯飲料。

　

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澎湖 早午餐 蝶豆花

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