麵包控必訪！隱藏城市綠洲歐式麵包店 當日現做不賣隔夜麵包

在高雄楠梓區，有一家隱身在德賢商圈附近住宅區的麵包店【長腿叔叔的烘焙坊】，店名取自擁有188公分高的老闆，有如長腿叔叔般為大家製作好吃美味的麵包，也將原本油炸的甜甜圈改為主打較健康且用料天然的歐式麵包，也因為用料實在深獲許多在地家庭與饕客喜愛，無論是當早餐或是午茶點心都很適合。

▲除了麵包以外，綠意的植栽也是老闆娘的興趣之一，可見店門口被各式各樣活力滿滿的植物環繞，讓前來買麵包的顧客也能一飽眼福。

▲【長腿叔叔的烘焙坊】十分受在地居民歡迎，時常會看見客人熟練地將機車停在門口，安全帽也不脫就直接進來選購。

▲店內絕不販售隔夜麵包，所有麵包都是當天現做，確保客人能買到最新鮮出爐的麵包。

▲店內暢銷麵包之一「玫瑰夫人」，淡淡的玫瑰花香夾帶著微鹹的乳酪，不時還能咬到甜蜜的葡萄乾、蔓越莓及清脆的杏仁果，每一口都有不同驚喜，層次豐富、越嚼越香。

▲多數台灣人都抗拒不了的「香蒜軟法」，濃郁的奶油蒜香搭配柔軟的麵包體，一口接一口完全停不下來，大人小孩都喜歡。

▲熱門商品「卡門巧克」，帶有濃厚可可香的歐式麵包體口感Q彈，夾帶著塊狀乳酪，雙重香氣從口腔蔓延至鼻腔。店家採用無油無糖的方式來製作，無論是當作早餐或是下午茶，甚至當作宵夜都能吃得毫無負擔。

▲少女心絕不能錯過這款用草莓果乾製作的「草莓貝果」，甜蜜果乾的滋味清香不突兀，無論是單吃或夾入果醬、肉鬆煎蛋等配料都非常適合。

【長腿叔叔的烘焙坊】重視每一顆麵包的品質，不僅使用自己培養的菌種，更採用低油低糖甚至無油無糖的方式來製作，每日新鮮出爐，堅持不賣隔夜麵包，為客人嚴格把關每一顆麵包。

如果有機會來到楠梓，千萬不要錯過這家被網路評價為「路過沒買的話會渾身不對勁的麵包店」，除了購買香噴噴的麵包外，也別忘記停下腳步欣賞老闆娘精心灌溉的觀葉植物喔！





長腿叔叔的烘焙坊

店家地址：高雄市楠梓區德賢路220巷42號

店家電話：073610227

營業時間：14:00-22:00(每週六公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/40HJBmt





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