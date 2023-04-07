麵包控必訪！隱藏城市綠洲歐式麵包店 當日現做不賣隔夜麵包
在高雄楠梓區，有一家隱身在德賢商圈附近住宅區的麵包店【長腿叔叔的烘焙坊】，店名取自擁有188公分高的老闆，有如長腿叔叔般為大家製作好吃美味的麵包，也將原本油炸的甜甜圈改為主打較健康且用料天然的歐式麵包，也因為用料實在深獲許多在地家庭與饕客喜愛，無論是當早餐或是午茶點心都很適合。
【長腿叔叔的烘焙坊】重視每一顆麵包的品質，不僅使用自己培養的菌種，更採用低油低糖甚至無油無糖的方式來製作，每日新鮮出爐，堅持不賣隔夜麵包，為客人嚴格把關每一顆麵包。
如果有機會來到楠梓，千萬不要錯過這家被網路評價為「路過沒買的話會渾身不對勁的麵包店」，除了購買香噴噴的麵包外，也別忘記停下腳步欣賞老闆娘精心灌溉的觀葉植物喔！
長腿叔叔的烘焙坊
店家地址：高雄市楠梓區德賢路220巷42號
店家電話：073610227
營業時間：14:00-22:00(每週六公休)
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