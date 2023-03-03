快訊

日本超夯感冒藥恐驗出毒品反應！藥師分析代購藥品風險

遭閃電擊中！德航班驚傳「自由落體」下墜 拋飛沒繫安全帶乘客7傷

鄭中基前助理遭爆「助蔡天鳳案被告離港被逮」　社交帳號狂曬大咖合照

南台灣最高的精緻涮涮鍋！「海港現流＋頂級和牛」海陸饗宴

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

美食家點評　胡天蘭

胡姊特愛古月溫雞湯底的鮮香濃郁，以無毒黑羽雞骨加上豬肚熬煮，溫潤古月粉（白胡椒粉）提味， 搭配「豬肉界神戶和牛」盤克夏特選豬，輕輕一涮，香醇甜美！

▲美食家胡天蘭
▲美食家胡天蘭

南台灣最高的精緻涮涮鍋「Smile One」位於高雄福華大飯店30樓，提供絕讚的五星級景觀、餐飲和服務，讓美食家胡天蘭讚不絕口。胡天蘭提到火鍋首先要有好湯底，才能襯出料理美味，「Smile One精緻涮涮鍋」湯頭不加味精，每日以新鮮食材精熬製成。胡姊特別推薦，來到海港城市高雄必吃海鮮，現流時令鮮魚、活跳跳的紅尾蝦、肥美生蠔、頂級北海道干貝，再涮上甜美肉片，完美了海陸饗宴。

▲Smile One位於福華大飯店30樓，環境舒適、景觀絕佳。
▲Smile One位於福華大飯店30樓，環境舒適、景觀絕佳。

▲好湯頭才能襯出料理的美味。
▲好湯頭才能襯出料理的美味。

另外，冬天適合來份麻油紅蟳套餐，搭配主廚私房食補湯頭－麻油藥膳湯底，人參、紅棗、枸杞以溫火熬煮，再加入微量麻油、老薑爆香調和，涮煮紅蟳，鮮美甘甜，吃得到麻油老薑的微辣回甘。Smile One還提供剝蝦及生蠔去殼的桌邊服務，大啖海鮮不沾手，盡享五星尊榮。

▲紹興石頭蝦 ╱ 360元/一份六隻。以高溫石頭加入紹興酒及中藥材特製醬汁燜煮新鮮紅尾蝦， 香氣逼人！肉質鮮甜Ｑ彈，還有五星級專人剝蝦桌邊服務。
▲紹興石頭蝦 ╱ 360元/一份六隻。以高溫石頭加入紹興酒及中藥材特製醬汁燜煮新鮮紅尾蝦， 香氣逼人！肉質鮮甜Ｑ彈，還有五星級專人剝蝦桌邊服務。

▲龍虎石斑海鮮盤╱1400元。選用高雄永安龍虎石斑魚整尾切片搭配生蠔、花枝等，大器呈現新鮮風味，建議以北海道昆布柴魚高湯涮煮，鮮甜Q彈。
▲龍虎石斑海鮮盤╱1400元。選用高雄永安龍虎石斑魚整尾切片搭配生蠔、花枝等，大器呈現新鮮風味，建議以北海道昆布柴魚高湯涮煮，鮮甜Q彈。

　

店家資訊

Smile One

地址：高雄市新興區七賢一路311號

電話：07-2362323轉4301

時間：11:30-14:00、17:30-21:00

網址：www.howard-hotels.com.twTW/HotelBusiness/136

消費：提供套餐或單點，套餐均附開胃前菜、綜合菜盤、主餐、越光米/烏龍麵/雜炊/甜點。古月溫雞湯盤客夏套餐1,120元、麻油湯底紅蟳套餐2,080元、牛小排套餐(昆布湯底)1,360元

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮 火鍋 烏龍麵

延伸閱讀

南台灣旱象 鄭明典曝衛星圖：主要還是迎風面下雨 其他很難

遼寧奶奶手藝傳承冠軍酸菜鍋　海鮮提味酸中帶甘老饕盛讚

海港現流+A5和牛精緻涮涮鍋　還享尊榮剝蝦桌邊服務

情人注意！夏慕尼豪氣請吃鮑魚、THE WANG端米其林和牛

相關新聞

南台灣最高的精緻涮涮鍋！「海港現流＋頂級和牛」海陸饗宴

南台灣最高的精緻涮涮鍋「Smile One」位於高雄福華大飯店30樓，提供絕讚的五星級景觀、餐飲和服務，讓美食家胡天蘭讚不絕口。胡天蘭提到火鍋首先要有好湯底，才能襯出料理美味，「Smile One精緻涮涮鍋」湯頭不加味精，每日以新鮮食材精熬製成。胡姊特別推薦，來到海港城市高雄必吃海鮮，現流時令鮮魚、活跳跳的紅尾蝦、肥美生蠔、頂級北海道干貝，再涮上甜美肉片，完美了海陸饗宴。

超夢幻「海神」現身小琉球！寶藍觸手好像外星生物

「海神」現身小琉球！被稱為「藍天使」、「藍龍」的「大西洋海神海蛞蝓」，近期被水下攝影師Peggy成功以鏡頭捕捉現蹤小琉球...

蔥油餅變薯條！苓雅市場人氣「蔥餅條」酥脆涮嘴，口味超多統統來一根

udn走跳美食／美食好芃友 蔥油餅吃過，但把蔥油餅變成薯條，一條一條的蔥餅條你吃過嗎？高雄苓雅市場人氣小攤-全旺蔥餅條，把蔥油餅切成條狀下鍋油炸，再撒上自家特調口味的調味粉。如薯條般的長型蔥餅條

高雄捷運週邊小吃大集合，7家絕對不能錯過的美食！

來到高雄準備大啖美食卻不知道從何開始嗎？那麼絕對不能錯過這篇高雄捷運周邊小吃，不妨從高雄捷運周邊小吃開始吃起吧！作為高雄的主要交通工具，每個捷運站周圍都有著無數的美味小吃。無論你是想要來點可以墊墊胃的鹹食小點，還是想要甜滋滋的下午茶點心，這次的高雄捷運周邊小吃都能滿足你的需求！

到底有多香？在地人溫補好選擇「香香香山羊肉火鍋」，涼拌、熱炒與羊肉爐真絕配

udn走跳美食／Miss V 過年去了一趟潮州，意外發現好吃的羊肉爐～香香香山羊肉火鍋，不是用肉羊~而是用要養比較久的山羊肉。 剛開店就已經有客人等著入座用餐，香香香山羊肉火鍋的羊肉爐是屬

「禁抖音」餐廳被留言「小心電線走火」 老闆：會報案

位於高雄市前金區的海鮮火鍋餐廳「釣客食堂」，日前因在臉書宣布「即日起本店禁止任何抖音拍攝，及抖音網紅入內」，引發網友狂刷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦