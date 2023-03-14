屏東市新開幕Buffet！「鮪吧Way Bar」最低250元享用豐富自助吧：熱食、甜點、霜淇淋統統有

屏東市吃到飽新開幕，就在屏東夜市附近，屏東市民生路上鮪魚家族飯店屏東館１樓的鮪吧Way Bar，提供飯店內地下停車場免費停車，現在試營運還有Google評論或者Facebook打卡＋分享九折活動，下午茶時段只要250元就可以享用豐盛的自助吧吃到飽，午餐、晚餐時段單點排餐、義大利麵、燉飯更只需要360元起，用著親民價格又精緻的方式享受主廚特製料理與澎湃自助吧無限享用，很適合商業聚餐，情侶約會，家庭用餐呢，走吧，跟著貪吃鬼熊熊這篇屏東市美食分享文章，歡喜吃飽飽去。

鮪吧Way Bar地點

Google導航請設定：屏東市民生路255號（點我打開谷哥地圖）

鮪吧Way Bar停車場

鮪魚家族飯店屏東館內則提供用餐免費停車，請記得車高１８０公分內才能安全駛入喔。

如果地下停車場客滿，還可以往旁邊的屏東民生路立體停車場找尋車位喔。

鮪吧Way Bar活動

谷歌五星評論或者臉書打卡＋分享立刻享有九折優惠。

鮪吧Way Bar菜單

鮪吧Way Bar自助吧提供那些吃喝到飽？

冷菜類天天提供八種，天天更換菜色。

聚餐當天，我們吃到的是涼拌菜、泡菜、醋拌海蜇皮、涼拌珊瑚草、涼拌群帶絲、香炒菌菇、鮮味毛豆、冰心地瓜（素）。

麵包類有，可頌、奶油餐包、吐司。

小菜類天天提供四種，也是天天更換菜色。熊熊當天吃到的是滷燻豬頭皮、五味螺肉、鴨賞、無骨鳳爪。熊熊當天吃到的是滷燻豬頭皮、五味螺肉、鴨賞、無骨鳳爪。

不同以往吃過的自助吧吃到飽，這裡還有咱們南部很熱門的關東煮與麻辣燙，冷冷的冬天吃到它們，那是燒呼呼的幸福。

熱食類也是天天更換菜色，一共會提供我們八種可吃，當天我們夾了（高麗菜、四季豆、薑絲五花肉、滷豬腳、豬腱肉、醬燒棒棒腿、椒鹽杏鮑菇、雞米花）

熟食區還有綜合燒賣以及濃湯＋例清湯，當天的主廚例湯是素食可喝的紫菜蛋花湯。

餐後水果一樣會依照季節提供八種種類給我們消費者，熊當天全拿全吃了百香果＋芭樂＋柳橙＋葡萄＋哈密瓜＋小番茄＋鳳梨＋西瓜。

吃飽飽後一定要吃甜點啦，啊不然哩？？很喜歡鮪吧Way Bar關心到小細節，所有的甜點都完整的放置在冷藏櫃裡頭，這樣吃泡芙或者慕斯蛋糕，才不會因為室溫而影響口感（超討厭吃軟趴趴的mousse還有泡芙餡啦）謝謝鮪吧Way Bar。

熱飲則有義式濃縮、美式經典、冰咖啡、拿鐵、冰拿鐵、牛奶。

冰飲提供三種，分別是蜂蜜紅茶、奶茶、柳橙汁。

自己動手擠冰淇淋好好玩，您喜歡香草冰淇淋還是草莓冰淇淋呢？

鮪吧Way Bar影片

鮪吧Way Bar食記

熊熊是午餐時刻前往，與朋友們點了三份主餐搭配自助吧就飽到天邊去了，吃完後真的好羨慕屏東的物價，光是美國牛的霜降牛排或者台灣戰斧豬，這價錢如果是在高雄市，起碼單點都將近千元，更沒有吃到飽的自助吧，不得不說，鮪吧Way Bar設定的價位很親民又佛心。

炙燒霜降羽下牛排（680元）

鮪吧Way Bar排餐與熊之前在五星飯店以及高級牛排館一樣，只提供玫瑰鹽當調味，是沒有供應黑胡椒醬或者蘑菇醬的，或許有朋友們會覺得不習慣，但是熊想跟大家說，只有肉的品質夠好，以及主廚對於廚藝相當自豪才敢將原味肉呈現給我們消費者喔。

真假？？是呀～一吃就知道，這塊油花分布均勻的霜降羽下牛排，主廚選用低溫舒肥法，將美國牛肩胛專屬的美牛香氣完全釋放在口腔哩，僅需要沾附些玫瑰鹽提味，純粹的就能吃到這部位的肉汁香甜絕佳好口感。

稻香放牧戰斧豬（480元）

480元也能吃到兩大塊戰斧豬排必吃推薦（揮手）

不用到頂級餐廳，在鮪吧Way Bar很可以用超親民的價格就能擁有相同享受，主廚的手藝有夠讚，因為低溫烹調加上特製的醃製而讓這塊帶骨台灣豬排口感軟嫩，一咬那多汁與完全沒有豬羶味的表現，讓一起分食的我們不禁大口大口啃咬吃著比讚，更特別的是咀嚼間還有著淡淡的酒香（詢問過現場服務生，面帶微笑與熱情的她說那是主廚在起鍋時淋上少許的Brandy，難怪呀～真的沒想過，這價位居然也有高等級口感享受呢。

江南風味定食－紫蘇梅二弄雞（370元）

定食內還有三樣天天會更換的小菜類（番茄蜜，冰心地瓜，金銀菇鬆），可再選一樣主食（部隊炒泡麵、ＸＯ醬炒麵、櫻花蝦炒飯、鹹魚雞粒炒飯、ＸＯ醬蝦仁炒飯）

紫蘇梅醬＋紅羽土雞腿肉的美麗際遇，迷人滋味又開胃呀（笑），酸甜的紫蘇梅醬融合軟嫩有嚼感的雞後腿肉口感，炒得香氣四溢的在嘴裡迸發出來，好吃到讓我們欲罷不能（偷偷說很下飯喔）。

ＸＯ醬蝦仁炒飯

覺得每個師傅都有自己一套炒ＸＯ醬的小秘方呢，鮪吧Way Bar的ＸＯ醬蝦仁炒飯，有著醇厚的香氣卻又不會過濃郁，大火快炒的鑊氣讓每顆米粒吸收著配料的香氣，同時口感上有著粒粒分明又不會過油，也能吃到不少蝦仁耶，可以說是滿滿海味的炒飯啦。

電話：08 732 1492

住址：屏東市民生路255號

營業時間：午餐11:30-14:00 下午茶14:00-17:00 晚餐17:00-21:00

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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