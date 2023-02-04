屏東打卡景點+特色咖啡廳　用鐵道、大草原跟海景打卡IG美照吧！

在安排冬季出遊時，怕冷的人經常會將旅行的目的地定在相對比較溫暖少雨的南部地區，這次要介紹的就是台灣最南端的縣市「屏東」。到了屏東，除了逛墾丁大街、和鵝鑾鼻燈塔拍照之外，也可以到枋山郵局、水蛙窟大草原、下淡水溪鐵橋等秘境拍照，或是到勝利星村和幾間特色咖啡廳逛逛！

枋山郵局伯勞鳥特色局屋

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枋山郵局伯勞鳥特色局屋建築外觀漆上了綠色和白色的油漆，外觀相當吸睛。以「郵局便利箱」為主題的彩繪也讓這間郵局成了小有名氣的特色郵局之一。牆上的彩繪除了有便利箱上的送信鴿之外，還有屏東枋山的特產「芒果」，許多人在經過時都會停下來與與它合影留念。

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地址：屏東縣枋山鄉舊庄路47號

郵局營業時間：週一～週五 8:30-12:30、13:00-16:30

水蛙窟大草原

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來到水蛙窟社區旁邊的「水蛙窟大草原」，一整片遼闊、翠綠的大草原令人心曠神怡，猶如到了國外的自然風景名勝般令人嚮往。草原上的白色木柵欄更是最佳取景處，藍天之下，一望無際的草地搭配上綿延的白色木柵欄，得以輕鬆拍出有如風景明信片般的美照！

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地址：屏東縣恆春鎮500巷10號

下淡水溪鐵橋

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下淡水溪鐵橋，又名為「高屏舊鐵橋」，完工於1914年，這座鐵橋也是當時連接高屏的重要交通管道。每年四、五月，到了波斯菊花季，更是能夠看到一整片美不勝收的波斯菊花海，以及後方時不時會從高架鐵路經過的火車，鐵道迷絕對不能錯過這個絕佳的拍照地！

圖／IG@beckhamhong66

地址：屏東縣屏東市堤防路

看海美術館（海口港旅遊服務中心）

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屏東的海口港旅遊服務中心有著「看海美術館」如此浪漫的別名，坐落於海邊的玻璃建築，得以飽覽周圍的海景。除了館內的展示之外，這裡也是2022 屏東落山風藝術季的展區之一，展期可以欣賞到藝術家們的裝置藝術作品在海灘上與周遭地景融為一體的景致。「看海美術館」既能夠飽覽美麗的海景，也能夠欣賞藝術家們的作品，名副其實。

圖／IG@yu_ting86130

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地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號

開放時間：週一～週日 10:00-18:00

勝利星村創意生活園區

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「勝利星村創意生活園區」是台灣目前保存規模最大、數量最多、最完整的日式軍官宿舍建築群。園區目前已有許多店家進駐，包含咖啡廳、餐廳、獨立書店、文創小店等，到了這裡，不只能夠欣賞充滿歷史感的老建築、認識該眷村的歷史，還能夠逛逛園區內的特色店家，感受在地的文化能量。

圖／IG@zhikai_ngoo

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地址：屏東縣屏東市青島街106號

開放時間：週三～週一 11:00-21:00

海上教堂咖啡

圖／IG@kmu_delicacy

今年剛開幕的「海上教堂咖啡」位於大鵬灣國家風景區內，西班牙式的教堂外觀，矗立在大鵬灣，搭配周圍的海景，坐在店內用餐，儼然就像是在海上喝咖啡、吃甜點。選擇靠窗的外置，更會給人坐在船上、漂流在海上的錯覺。不論是想找個地方歇腳，或是來欣賞這座美麗的海上教堂，到大鵬灣附近旅遊時絕對不能錯過！

圖／IG@tracy__152

地址：屏東縣東港鎮大鵬灣環灣道路二段9號

營業時間：週三～週一 11:00-18:50（週二公休）

東邊海風

圖／IG@yuchiaowen

隱身於恆春埔頂大草原置高點，有一間相當神秘特別的冰淇淋店「東邊海風」。今年8月才剛開幕的這間冰淇淋店立刻就吸引了許多人前往，點一杯飲料、一隻冰淇淋坐下來，就能夠吹吹海風、欣賞眼前開闊的海景，享受悠閒的時光。

圖／IG@yuchiaowen

地址：屏東縣恆春鎮鵝鑾里東海路650號

營業時間：11:00-18:00

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