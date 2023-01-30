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巨大入口亭模擬圖讓文資委員傻眼 故宮修復再利用破局

多吃蔬菜、莓果類…麥得飲食法延緩失智穩三高！一日3餐建議食譜

別小看小攤販！深入左營自由黃昏市場 挖出6間不為人知的隱藏勁爆美食

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源 / ig @miieat_miifood、@elinaeat_0419
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近期的高雄市，可謂被全球超大勢女團BLACKPINK的暴風席捲，吵的一度火火熱熱！那麼有成功搶到票的大家～既然都準備好要到南部來一趟小小旅遊了，又怎麼能不好好的大肆品嚐一下這邊在地獨有又CP值滿分的超勁爆美食呢？快來一起深入鑽研，同和高雄國家體育場一樣位在左營的「自由黃昏市場」內，到底有什麼必吃的流淚美食吧！

阿嬤油飯

圖片來源 / ig @elinaeat_0419
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潤澤油亮的外觀、顆顆飽滿Q彈的米粒、香濃醇厚的肉絲加香菇，再搭配上一旁小蝦米及芫荽的點綴，已然在味蕾上譜出一首完美動人的樂章，真是令人一口接一口無法驟停！還有超入味又不死鹹的金黃滷蛋白也一定要買來吃吃看，濃濃的茶葉香絕對令你齒頰留香、念念不忘。

圖片來源 / ig @elinaeat_0419
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營業時間：14:00–20:00

狀元滷味

圖片來源 / ig @elinaeat_0419
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這間樣樣都擁有飽滿色澤的超誘人滷味攤，真可謂名不虛傳！豐富的食材選擇性和入口回甘的主要特色，絕對是引人再在回顧的原因，光是不經意路過，就能被那陣陣散發的濃郁滷汁香氣和晶瑩剔透的亮麗光澤吸引目光～狀元滷味攤的計價方式比較不同尋常哦！是採「秤重」計價。

圖片來源 / ig @elinaeat_0419
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營業時間：14:30-售完為止（週一公休）

有利脆皮豬

圖片來源 / ig @miieat_miifood
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小小一塊放入口中輕輕咬下，「咔滋～咔滋～」是什麼聲音這麼清脆動人？那就是不吃會後悔系列的有利脆皮豬啦！焦焦豬皮尬上肥瘦勻稱的豬肉、香氣撲鼻的孜然味，再附上解膩的蒜片和洋蔥，已經太適合來杯啤酒了！這可是許多人慕名而來的超狂必吃美食呀～

圖片來源 / ig @miieat_miifood
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營業時間：11:30-18:00（週一公休）

PiePie

圖片來源 / ig @miieat_miifood
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PiePie是一間顛覆傳統普通鹹派的創新店家，自行獨家研發了許多種限定口味，有：田園蔬菜、蒜香奶油雞肉、奶油菇菇、法式格林、雙味起司牛、三層乳酪蛋糕…等等，豐富多樣的選擇，每款都帶有一點酥酥脆口的邊邊，加上緊密貼合的層層餡料，香而順口不單調，吃完後絕對會意猶未盡～

圖片來源 / ig @miieat_miifood
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營業時間：14:30-售完為止（週一公休）

無名珊瑚糕

圖片來源 / ig @eat.food_tsen
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隱藏在自由黃昏市場內的這間無名珊瑚糕，店家位置雖然看似不太起眼，但販售的這種特色珊瑚糕強烈建議一定要品嚐看看的！放入口中吃起來的口感冰涼Q彈，味道不死甜，再搭配滿滿真材實料的內餡，吃起來格外滿足～店內有6入裝和9入裝的可供挑選，口味都是固定的喲！

圖片來源 / ig @eat.food_tsen
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營業時間：未公佈固定時間

妹夥站

圖片來源 / ig @eat.food_tsen
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可以自由搭配選料的傳統古早味飲料店，有粉粿、粉圓、紅豆、薏仁、布丁、愛玉、奇亞籽、白木耳…等等，超多種類供你慢慢挑選自己所愛，粉粿咬起來Q彈有勁，粉圓吃起來則是香甜又順滑，冰塊和甜度也都可以再自行根據所好進行調整，滿滿一杯，滿足又解渴！

圖片來源 / ig @eat.food_tsen
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營業時間：12:30–20:00

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