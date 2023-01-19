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拍不停！高雄旗津「星空隧道」：輕鬆漫步海底隧道，閃耀夜空超浪漫

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／Vicky

udn走跳旅遊／Vicky

高雄旗津星空隧道超好抵達的，可以說是一點難度都沒有。話說，這高雄旗津真的很好玩，一路玩可以玩一整天，還可以沿路還可吃美食。不過，有一個景點一定要來，那就是現在要分享給大家的高雄旗津星空隧道。這條隧道其實原本是一條百年戰備隧道，如今搭配上10種不同的光影動畫，走在其中光彩奪目，不僅好好看，也好好拍，所以Vicky才會說到高雄旗津星空隧道是必遊的旗津景點。

高雄旗津星空隧道：要進入隧道嚕

在入口處大家一定都會拍照，因為從外頭往裡面望去真的很美，長88公尺的高雄旗津星空隧道共有10種不同主題，每一區的燈光都一直在閃耀著，超美的。

高雄旗津星空隧道：粉紫色的浪漫

走到這裡的時候呈現的是粉紫色的燈光，仔細一瞧，還可以看到好幾隻水中生物的壁畫，看起來靈活靈現地。

高雄旗津星空隧道：紫色的耀眼

剛才看到的是粉紫色，走到這裡呈現的是真正的紫色，感覺好耀眼啊！

高雄旗津星空隧道：紫藍色的迷幻

到這邊又有點紫藍色，真的是千變萬化，而且不管怎麼拍都好看。

高雄旗津星空隧道：藍色的迷濛

才說是紫藍色，到這邊又是呈現藍色的了。牆壁上有好幾隻類似魟魚的水中生物，果真讓人彷彿置身於海底世界。

拍這一張照片的時間特別久，因為假日期間遊客超多，一批來，一批去，滿滿都是人，所以如果想要拍空景照，還是建議週間來會比較好拍。

高雄旗津星空隧道：可愛海豚在跳躍

在這一區彷彿看到了可愛的海豚和最大的哺乳類動物鯨魚，這條隧道真的是充滿著樂趣啊！

這裡是屬於隧道後段的，比較沒有燈光閃爍的造景，不過也因為隧道本身就精彩，所以也蠻美的。

高雄旗津星空隧道：這水母也太多了

這區應該是水母區，超多水母優游於海底隧道，說真的，高雄旗津星空隧道相當好拍。

高雄旗津星空隧道：隧道口便是旗津灣峽

出了隧道口，便會看到旗後山下的旗津灣峽，這裡有著陡峭的石灰岩璧，呈現出來的就是壯闊的海景。來到高雄旗津星空隧道別忘了也要到旗津燈塔還有旗後砲台看看，因為這些點都是連在一起的，免拉車，一次就可逛好幾個景點超棒的。

高雄旗津星空隧道

電話：07-222-5136

地址：高雄市旗津區廟前路1巷

隧道點燈時間為：每日5:00-24:00

文章來源：Vicky媽媽的遊樂 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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