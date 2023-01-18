美食大匯集！高雄「興達港觀光漁市」：花枝丸和海鮮餐盒一定要吃起來

興達港觀光漁市挺好逛的！台灣是島國，四周環海，也正是因為如此，所以海產不僅新鮮，種類也非常多樣化。反正每次到觀光漁市尋寶就是開心。不過這天來興達港觀光漁市是專程來的，因為我們家的妮妮妹超喜歡吃興達港觀光漁市的花枝丸。加上她拜託我好幾次了，所以媽媽我下課後就奔來了。因為時間還早，所以攤販還還在設攤，可是這時已經有超多海產和海鮮食品可以買了，快來看看這天Vicky買了什麼。

興達港觀光漁市：非假日來比較愜意

非假日的正午來真的超好停車的，因為假日來根本一位難求。加上遊覽車又多，真的會很卡關。

興達港觀光漁市：繽紛海岸造景

如果是第一次造訪興達港觀光漁市的朋友，Vicky是還蠻建議到船隻停泊的岸邊走走的，這裡有彩虹造景，挺適合拍照的。

興達港觀光漁市：舒服的購物空間

話說在搜尋照片的時候，意外搜尋到2017年在興達港觀光漁市的照片，那時候沒有疫情，大家都不用戴口罩，市場也很活絡。

雖說現在市場也很熱鬧，不過比起疫情前好像就沒那麼自在。再說，因為這天造訪興達港觀光漁市的時間是正午，所以人潮比較少也是正常的。不想人擠人，大概下午1-2點來會是比較正確的決定。

興達港觀光漁市：買烏魚子的季節

由於現在是烏魚子的季節，所以在興達港觀光漁市場內常會看見曬烏魚子的店家都是很正常的事，如果不想回家自己料理烏魚子，現在有一口烏魚子的包裝很可以，不沾手超方便。

興達港觀光漁市：大樹花枝丸專賣店（地圖編號27）

來了，就是它啦！茄萣大樹花枝丸專賣店，妮妮妹每次都指定要吃這家的花枝丸。

他們家有賣炸的，也就是左邊那包，顏色比較金黃，也有賣水煮的，當然就是顏色偏白，右邊那一包，兩種都好吃，就看大家是要怎麼吃，如果是要煮湯，右邊那包比較合適。

大樹花枝丸的花枝丸真的很大顆，所以一斤約莫有14-15顆左右。價格約略為200-300元，真是不好意思，正確的價格忘記了，反正要買之前先問問才不會出錯。

大家看看這花枝丸，真的可以吃到整塊整塊的花枝，小孩說要吃就要吃這個，這個才是真正的花枝。

這也是2017年的照片，搜尋照片才發現，原來妮妮妹小的時候就很喜歡吃花枝丸了，一臉陶醉的模樣，難怪我們家的女兒奴常常會專程跑一趟買給她女兒吃。

興達港觀光漁市：小玲活海產（地圖編號12）

除了花枝丸，Vicky也會順手買幾盒售價約莫落在百元左右的海鮮回家配飯（買三盒以上有優惠）。這些海鮮都已經是處理過的了，也就是料理好的，著實不用費工夫處理。回家炒個菜，再煮個飯，就是一餐了。

不論是鳳螺或蝦子等海鮮，每盒通通100元，而且還是處理好的，真的很符合現代人的需求。

Vicky記得魚蛋也是每盒售價100元，可是這螃蟹….拍了照回家才發現，也是100元嗎？這也太划算了吧！

這天買了3盒回家，當天晚上就嗑了2盒，另外一盒隔天享用時也沒有變質。不過海鮮的東西還是要儘早吃，除非是有特殊處理過的，不然吃到變質的海鮮可不好。

興達港觀光漁市：歐董魚丸（地圖編號54）

另外一家就是很有名的歐董，他們家的虱目魚丸很有名。不過說也奇怪，文青哥和妮妮妹喜歡吃虱目魚，可是不喜歡吃虱目魚丸，所以來這邊是買甜不辣的。

還記得這樣一包約莫280元左右，其實我每次也都買一斤而已。因為東西真的要趁新鮮吃才好吃，而且小孩吃一種品項太多次也就覺得不新鮮，所以在家煮飯還是要常變換菜色才行。

走著走著，逛著逛著是否會覺得疲憊或口渴。偶爾來一杯百香果蒟蒻很不賴，更何況是滿滿百香果粒和水果的類水果茶，頗為真材實料。

興達港觀光漁市：買海產要多看看

興達港觀光漁市場當然也有許多海鮮可以買，不過Vicky不會每一次都買同一家的海產，反正來到這邊就是要多走走和多看看，也要適時的比價一下才可以。

興達港觀光漁市：超棒的代客料理服務

來到興達港觀光漁市場還有一個好處，那就是這邊有代客料理的服務，也就是說在於市場就可以吃起來了。這樣既不用自己帶冰桶去裝，也不用自行烹調，不失為一個想吃海產，卻又不想自己動手的懶人服務。在這裡就興達港觀光漁市場把分享給大家，之後會再持續更新這篇文章，希望大家會喜歡。

興達港觀光漁市場

電話：0963-563-779

地址：高雄市茄萣區崎漏里大發路一帶

停車：附設收費停車場

文章來源：Vicky媽媽的遊樂 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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