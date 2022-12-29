元月進入盛開期！ 全台最南梅林「六龜賞梅勝地」 不老溫泉、音樂會、假日市集等著你

燒著柴的紅磚灶台冉冉升煙，勾起一段濃濃的故鄉相思情，在小琉球與一碗相思麵的相遇也是可以很詩情畫意；有著古早味的相思麵，純粹的肉燥香搭配各式小菜，喝完苦瓜封後滿足於心，簡單的組合就能這般感動，是【相思麵】想帶給旅人的日常滋味。

2022-12-13 10:00