元月進入盛開期！ 全台最南梅林「六龜賞梅勝地」 不老溫泉、音樂會、假日市集等著你
【旅奇傳媒/編輯部報導】近日冷氣團與寒流發威，高雄市六龜區寶來白雪木提前綻放，白色花海充滿浪漫氛圍，令眾多遊客更加關注緊接下來迷人「梅」景的賞梅時機！每年從12月末起至隔年1月正是賞梅的最佳時節，六龜寶來梅園海拔高度介於450公尺至1,200公尺，總面積400公頃，每年10,000多棵梅花盛開，吸引大批遊客泡湯尋梅，為全台最南端的熱門賞梅勝地。
位於高雄寶來有多處賞梅熱點，包含：浦來溪頭社戰道、竹林休閒農業區、三叉工坊延伸都是靄靄白雪般的網美景色。其中，「賴家古厝賞梅露營區」種植廣大梅園，梅花盛開期預計將近4,000棵的梅樹齊放，茫茫雪白景緻成為遊客追花的熱點，如糖霜白雪覆蓋山頭，美景如畫讓人拍個不停！旅遊達人湯瑪仕大叔觀察，六龜目前梅樹陸續落葉，梅花含苞待放，2023年元月中上旬可望進入梅花盛開期。
寶來地區腹地寬廣十分幽靜遼闊，成為高雄最佳賞梅的地點，滿山遍野的梅花花香撲鼻，尋幽訪梅令人心曠神怡。預計要賞梅的朋友千萬要把握寶來一年一度的梅花季，提早揪團安排上山遊賞行程，屆時錯過只能再等後年！
★【六龜之心百年老街音樂會】（免費入場）
‧ 地點：六龜池田屋廣場
‧ 時間：01.07（六） 16:30-20:00
‧ 卡司：金智娟、山狗大後生樂團、尿布樂團、陸軍第八軍團指揮部、兆群表演團、六龜育幼院合唱團、桂格二重唱、主持女神DJ凱莉
★【六龜Chill！假日市集】（免費入場）
‧ 地點：六龜池田屋廣場
‧ 日期：01.07（六） 13:00-20:00、01.08（日）10:00-16:00
★【寶來不老溫泉季系列活動】（自費體驗）
‧ 地點：寶來不老地區溫泉旅宿
★【茂林情人谷溫泉】（整修中）
‧ 地點：高雄市茂林區茂林巷6號
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