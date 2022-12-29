快訊

半導體碰上地緣政治 曹世綸：台灣要主動掌握話語權

台股早盤挫逾150點 上演萬四保衛戰 台積電股價下跌7元

元月進入盛開期！ 全台最南梅林「六龜賞梅勝地」 不老溫泉、音樂會、假日市集等著你

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：高雄市六龜區公所／提供
圖：高雄市六龜區公所／提供

梅花盛開形成白茫茫的夢幻美景，六龜寶來地區成為全台最南端的熱門賞梅勝地。　圖：高雄市六龜區公所／提供
梅花盛開形成白茫茫的夢幻美景，六龜寶來地區成為全台最南端的熱門賞梅勝地。　圖：高雄市六龜區公所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】近日冷氣團與寒流發威，高雄市六龜區寶來白雪木提前綻放，白色花海充滿浪漫氛圍，令眾多遊客更加關注緊接下來迷人「梅」景的賞梅時機！每年從12月末起至隔年1月正是賞梅的最佳時節，六龜寶來梅園海拔高度介於450公尺至1,200公尺，總面積400公頃，每年10,000多棵梅花盛開，吸引大批遊客泡湯尋梅，為全台最南端的熱門賞梅勝地。

▲歷經寒流冬季梅花齊放，搭上賞梅熱潮，賞花期只有10到25天。　圖：高雄市六龜區公所／提供
▲歷經寒流冬季梅花齊放，搭上賞梅熱潮，賞花期只有10到25天。　圖：高雄市六龜區公所／提供

位於高雄寶來有多處賞梅熱點，包含：浦來溪頭社戰道、竹林休閒農業區、三叉工坊延伸都是靄靄白雪般的網美景色。其中，「賴家古厝賞梅露營區」種植廣大梅園，梅花盛開期預計將近4,000棵的梅樹齊放，茫茫雪白景緻成為遊客追花的熱點，如糖霜白雪覆蓋山頭，美景如畫讓人拍個不停！旅遊達人湯瑪仕大叔觀察，六龜目前梅樹陸續落葉，梅花含苞待放，2023年元月中上旬可望進入梅花盛開期。

▲梅花盛開景色如糖霜白雪覆蓋山頭，遊客紛紛踏上尋梅之旅，元月中旬可望進入梅花盛開期。　圖：高雄市六龜區公所／提供
▲梅花盛開景色如糖霜白雪覆蓋山頭，遊客紛紛踏上尋梅之旅，元月中旬可望進入梅花盛開期。　圖：高雄市六龜區公所／提供

▲百年梅樹軀幹蒼勁，梅花盛開時芳香四溢。　圖：高雄市六龜區公所／提供
▲百年梅樹軀幹蒼勁，梅花盛開時芳香四溢。　圖：高雄市六龜區公所／提供

寶來地區腹地寬廣十分幽靜遼闊，成為高雄最佳賞梅的地點，滿山遍野的梅花花香撲鼻，尋幽訪梅令人心曠神怡。預計要賞梅的朋友千萬要把握寶來一年一度的梅花季，提早揪團安排上山遊賞行程，屆時錯過只能再等後年！

★【六龜之心百年老街音樂會】（免費入場）

 ‧ 地點：六龜池田屋廣場

 ‧ 時間：01.07（六） 16:30-20:00

 ‧ 卡司：金智娟、山狗大後生樂團、尿布樂團、陸軍第八軍團指揮部、兆群表演團、六龜育幼院合唱團、桂格二重唱、主持女神DJ凱莉

★【六龜Chill！假日市集】（免費入場）

 ‧ 地點：六龜池田屋廣場

 ‧ 日期：01.07（六） 13:00-20:00、01.08（日）10:00-16:00

★【寶來不老溫泉季系列活動】（自費體驗）

 ‧ 地點：寶來不老地區溫泉旅宿

★【茂林情人谷溫泉】（整修中）

 ‧ 地點：高雄市茂林區茂林巷6號

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 美景 梅園

延伸閱讀

梅花預估延後10天開花 信義鄉賞梅季「踏雪尋梅」仍於本周末揭幕

玩命！盜採集團颱風天還上山摘牛樟菇 檢方將10人起訴

露營夯！高雄79家非法露營場 僅3家提出合法化申請

這區原生山茶稀少又珍貴 陳其邁：朝台灣精品茶邁進

相關新聞

香港師傅坐鎮！高雄港式餐廳「智勝所」大推必吃涮嘴「麻辣肉燥麵、炸雞腿芝士撈麵」

udn走跳美食／美食好芃友 超低調好吃高雄港式餐廳推薦！楠梓後昌路上的智勝所香港餐廳，是由移居台灣的香港夫妻所開設。除了大部份高雄港式茶餐廳常見的奶油脆脆豬、港式奶茶，港籍師傅將道地港味加入自己

全台最大聖誕禮物盒在高雄！雪花飛舞「光之塔」歡慶伴佳節

【旅奇傳媒/編輯部整理】12月份聖誕佳節將至，高雄街景到處充滿愛與希望的歡樂氣氛，位於愛河上游三民一號公園廣場的「光之塔」，已換上充滿聖誕氛圍氣息的新裝，高雄市政府觀光局將光之塔打造成全台最大的聖誕禮

物超所值！ 小琉球「漁蓅拉麵店」 大片叉燒加厚切豬排 搭上濃郁好湯恰到好處

探訪小琉球從美食開始，除了烤肉、桌菜、小吃以外，現在小琉球也有拉麵丼飯可以選擇！走進【漁蓅麵屋】，從物超所值的價格與豐盛豪邁的餐點裡體驗小琉球的熱情，為你補足一天的活力！

人潮不斷的古早麵攤！一碗相思麵加一勺手工相思辣椒 古早滋味上心頭

燒著柴的紅磚灶台冉冉升煙，勾起一段濃濃的故鄉相思情，在小琉球與一碗相思麵的相遇也是可以很詩情畫意；有著古早味的相思麵，純粹的肉燥香搭配各式小菜，喝完苦瓜封後滿足於心，簡單的組合就能這般感動，是【相思麵】想帶給旅人的日常滋味。

傳香一甲子手路菜！ 小琉球美食蘿蔓蜂巢蝦、魷魚小封肉、手工芋丸必嚐鮮

品嘗小琉球的特色菜餚就來開業超過一甲子的【達欣餐廳】，從家鄉菜、手路菜、宴席料理到新鮮海產通通都有，年銷上萬顆的「手工芋丸」與視覺感爆棚「蘿蔓蜂巢蝦」更是來店必點的菜色，還有多款創意料理等你來嚐鮮，滿足每位饕客的味蕾。

草莓控驚豔！高雄「睿家三輪車手工麻糬」冬季必吃草莓大福、巧克力髒髒草莓大福

udn走跳美食／美食好芃友 草莓季登場啦！！講到草莓甜點，就絕對不能錯過草莓大福啦！這間高雄草莓大福，是我們家每一年草莓季的儀式感甜點，高雄左營的睿家三輪車手工麻糬！每年總是曾台灣草莓季一開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。