快訊

影／長好像！手足七人相約投票 鄭文燦：投票跟認親一樣

快閃解鎖／選前之夜再下險棋 看見府院黨輸不得的壓力

快閃解鎖／好市多商品堆高、賣場格局讓你花更多錢？

高雄人氣「羊肉全餐熱炒」！嫩薑羊里肌、私房羊排骨多汁嫩口　雞仔豬肚鱉更是招牌

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

「基十二海鮮、羊肉」店面看似小，裡頭空間卻大的寬敞，有著三張大圓桌和多個四人座位；牆上貼了多道店內的招牌菜，以及老闆幫客人搭配好的五人份以上套餐。

若想單點也沒問題，菜單上有著琳瑯滿目的菜色，從羊肉、海鮮熱炒再到平價吃粗飽的飯麵主食都應有盡有，而有選擇障礙的朋友，肯定不能錯過老闆強力推薦、來店必點的嫩薑羊里肌和私房羊排骨，絕對是過去沒品嘗過的好滋味！

羊肉爐

以當歸熬製的湯頭為基底，上頭擺滿了羊肉、高麗菜、金針菇、凍豆腐以及手工魚丸，而羊肉爐最重要的靈魂就是湯頭，而湯頭喝得到當歸和羊肉甘甜醇的味道，喝下去暖心又暖胃，到了寒冷時節最適合用來進補。鍋內的羊肉也別忘了搭配店家特製的醬汁和豆瓣醬，不僅增加風味，又凸顯羊肉本身的甘甜，讓人不禁一口接著一口。

私房排骨

以排骨羊肉和滷包下去熬製，經過兩至三小時入味後便可起鍋。一端上桌香味四溢，一口咬下入口即化、骨肉隨即分離，口口都吃得到獨特熬煮的鹹香滋味和滷包香，非常值得品嚐，是店內的銷售人氣王。

蒜泥羊里肌

羊里肌這部分相當珍貴，每隻羊只有兩條，而店家特別選用此罕見的食材做料理，先將羊里肌以當歸湯燙熟，再加上蔥、蒜和店家特製的酸甜醬攪拌而成。一片片的圓形羊里肌咬下去肉質非常軟嫩，搭配其餘配料一口吃下，清爽又開胃，而羊里肌也是店內的招牌之一。

涼拌羊筋

和羊里肌的做法相似，先用高湯燙熟羊筋和羊肉，再加上蔥、洋蔥、辣椒、特製醬料下去攪拌，讓佐料的味道和羊肉合而為一，吃起來酸酸甜甜，而羊肉肉質依然維持著很高的水準，非常爽口。

羊肉燴飯

燴飯裡頭有羊肉、高麗菜、油菜和些許辣椒，店家以特調的沙茶肉下去和高湯一起燴製，炒到有些許勾芡後起鍋。入口的羊肉帶有沙茶和淡淡的中藥味，而不吃辣的朋友也可請老闆不加辣椒。

老闆從20歲就開始學習料理，至今經營也來到第十二個年頭，從熬湯、備料樣樣都自己堅守，也用大鍋子翻炒過無數道美味的料理，雖然辛苦卻也讓更多顧客品嘗到這樣用心的美味，下回想吃經典桌菜、熱炒、羊肉大餐，來這不會後悔！

基十二海鮮、羊肉

店家地址：高雄市三民區吉林街116號

店家電話：073222289

營業時間：11:30-14:00、17:15-22:00（每週日公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3fNvyJW


延伸閱讀>>高雄火鍋推薦|鄰近文藻，14款風味湯頭任選 還有販售小資鍋物

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮 熱炒 羊肉爐

延伸閱讀

世足賽／美國人氣升溫 舊金山球迷期待下屆主場觀賽

馬來西亞／Nasi&Mee推大頭蝦咖裡麵 深受饕客喜愛

台南羊肉節登場 黃偉哲推廣優質國產羊肉

寒流來港 羊肉爐嚐鮮暖呼呼

相關新聞

高雄人氣「羊肉全餐熱炒」！嫩薑羊里肌、私房羊排骨多汁嫩口　雞仔豬肚鱉更是招牌

「基十二海鮮、羊肉」於高雄火車站不到十分鐘車程的吉林街上，經營超過12年的老闆精通各種海鮮和羊肉料理，對他來說燴飯炒麵只是基本，熱炒也難不倒他，尤其雞仔豬肚鱉更是店內的招牌，也是許多議員、藝人、政商名流常光顧的愛店。

新店開吃！全台首創「手毬壽司」在高雄，一盒滿滿12種滋味超欠吃，圓圓外型一口炫一個

高雄新店報報！全台首創「手毬壽司」外帶專賣店在高雄，這家「一和壽叔」可不是一般常見的壽司，一顆顆圓圓的外型超可愛又精緻，連壽司的靈魂醋飯都特別不同，使用純水果釀製，爽口不膩。販售品項也超多，搭配六種特

景觀餐廳推薦～屏東「琉璃花園餐廳」石板烤肉與原住民風味餐樣樣驚喜

來屏東大啖美食囉！以特色原住民料理聞名的【琉璃花園餐廳】，將各式野菜與野味完美融入料理，讓人一吃成主顧的好味道，就在屏東禮納里部落。

走進童話！國境之南「2022屏東聖誕節」 夢幻冰雪世界浪漫點燈

【旅奇傳媒/編輯部報導】由屏東縣政府舉辦的「2022屏東聖誕節」於11月11日晚間正式點燈，今年以「冰世界・雪國度」為主題，打造出15組主題燈飾，高達12公尺旋轉式的巨大音樂盒，潘縣長帶領著小幫手來到

一日遊計畫～從白天玩到夜晚不間斷的高雄8大必遊景點！

想到高雄你會先想到什麼呢？是愛河畔的夜景？還是文青的駁二文創？其實除了這些地方，高雄這一兩年多了不少秘境與全新的拍照打卡點，無論你喜歡親近大自然，還是喜歡浪漫造景藝術，抑或是文青的享受文化薰陶，來到高雄絕對有適合你的景點。今天的高雄一日遊就要為你安排一趟能夠從早玩到晚的旅程啦！

最好吃的油條在金門！ 百年老店「和記油條」 靠一個窗口在地下交易？ 單賣「這2樣」還只要12元

udn走跳美食／Mika 在金門這趟三天兩夜的行程，美食也吃了快10家，但最讓我們難忘的竟然是油條！這油條真的太不一般了，除了口感很不一樣以外，出場方式也特別，竟然只有窗口，而炸油條的在地下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。