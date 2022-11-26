高雄人氣「羊肉全餐熱炒」！嫩薑羊里肌、私房羊排骨多汁嫩口 雞仔豬肚鱉更是招牌
「基十二海鮮、羊肉」店面看似小，裡頭空間卻大的寬敞，有著三張大圓桌和多個四人座位；牆上貼了多道店內的招牌菜，以及老闆幫客人搭配好的五人份以上套餐。
若想單點也沒問題，菜單上有著琳瑯滿目的菜色，從羊肉、海鮮熱炒再到平價吃粗飽的飯麵主食都應有盡有，而有選擇障礙的朋友，肯定不能錯過老闆強力推薦、來店必點的嫩薑羊里肌和私房羊排骨，絕對是過去沒品嘗過的好滋味！
羊肉爐
以當歸熬製的湯頭為基底，上頭擺滿了羊肉、高麗菜、金針菇、凍豆腐以及手工魚丸，而羊肉爐最重要的靈魂就是湯頭，而湯頭喝得到當歸和羊肉甘甜醇的味道，喝下去暖心又暖胃，到了寒冷時節最適合用來進補。鍋內的羊肉也別忘了搭配店家特製的醬汁和豆瓣醬，不僅增加風味，又凸顯羊肉本身的甘甜，讓人不禁一口接著一口。
私房排骨
以排骨羊肉和滷包下去熬製，經過兩至三小時入味後便可起鍋。一端上桌香味四溢，一口咬下入口即化、骨肉隨即分離，口口都吃得到獨特熬煮的鹹香滋味和滷包香，非常值得品嚐，是店內的銷售人氣王。
蒜泥羊里肌
羊里肌這部分相當珍貴，每隻羊只有兩條，而店家特別選用此罕見的食材做料理，先將羊里肌以當歸湯燙熟，再加上蔥、蒜和店家特製的酸甜醬攪拌而成。一片片的圓形羊里肌咬下去肉質非常軟嫩，搭配其餘配料一口吃下，清爽又開胃，而羊里肌也是店內的招牌之一。
涼拌羊筋
和羊里肌的做法相似，先用高湯燙熟羊筋和羊肉，再加上蔥、洋蔥、辣椒、特製醬料下去攪拌，讓佐料的味道和羊肉合而為一，吃起來酸酸甜甜，而羊肉肉質依然維持著很高的水準，非常爽口。
羊肉燴飯
燴飯裡頭有羊肉、高麗菜、油菜和些許辣椒，店家以特調的沙茶肉下去和高湯一起燴製，炒到有些許勾芡後起鍋。入口的羊肉帶有沙茶和淡淡的中藥味，而不吃辣的朋友也可請老闆不加辣椒。
老闆從20歲就開始學習料理，至今經營也來到第十二個年頭，從熬湯、備料樣樣都自己堅守，也用大鍋子翻炒過無數道美味的料理，雖然辛苦卻也讓更多顧客品嘗到這樣用心的美味，下回想吃經典桌菜、熱炒、羊肉大餐，來這不會後悔！
基十二海鮮、羊肉
店家地址：高雄市三民區吉林街116號
店家電話：073222289
營業時間：11:30-14:00、17:15-22:00（每週日公休）
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