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景觀餐廳推薦～屏東「琉璃花園餐廳」石板烤肉與原住民風味餐樣樣驚喜

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：琉璃花園餐廳
▲圖片來源：琉璃花園餐廳

▲圖片來源：琉璃花園餐廳
▲圖片來源：琉璃花園餐廳

位於禮納里部落的【琉璃花園餐廳】，鄰近三地門、台灣原住民族文化園區以及山川琉璃吊橋等景點，是當地超人氣的景觀餐廳，主打招牌桶仔雞、石板烤肉與特色原住民風味餐，嚴選當地蔬果野菜、溪魚、山豬肉，結合傳統原住民料理方式，搭配各式香料，呈現出不一樣的山珍佳餚，獨特風味讓人嘖嘖稱奇，卻又忍不住一口接一口。

▲圖片來源：琉璃花園餐廳
▲圖片來源：琉璃花園餐廳

▲圖片來源：琉璃花園餐廳
▲圖片來源：琉璃花園餐廳

戶外有著廣闊的停車空間，還規劃了景觀花園，茶餘飯後愜意的走在花園裡，感受禮納里部落的好山好水好空氣，也是一種慢活享受。

▲圖片來源：琉璃花園餐廳
▲圖片來源：琉璃花園餐廳

▲圖片來源：琉璃花園餐廳
▲圖片來源：琉璃花園餐廳

【琉璃花園餐廳】寬敞的用餐環境適合團體聚會，店內除了單點菜色外，也有提供桌菜、咖啡、簡餐、鍋物、下午茶等，也能預約吃烤肉、桶仔雞、烤乳豬等佳餚，餐點內容豐富多元，滿足每位饕客的用餐需求。

▲圖片來源：琉璃花園餐廳
▲圖片來源：琉璃花園餐廳

▲圖片來源：琉璃花園餐廳
▲圖片來源：琉璃花園餐廳

▲圖片來源：琉璃花園餐廳
▲圖片來源：琉璃花園餐廳

來到【琉璃花園餐廳】用餐，每桌必點的菜色就是「琉璃招牌桶仔雞」，與外頭的桶仔雞不同，店家加入大量的刺蔥、蒜頭等各式香料，表皮烤到金黃酥脆，肉汁都鎖在雞皮內，光聞就讓人口水直流，雞肉鮮嫩多汁，不管是沾雞油還是配胡椒鹽怎麼搭都美味。

▲圖片來源：琉璃花園餐廳
▲圖片來源：琉璃花園餐廳

品嚐原住民特色佳餚怎能少了「石板烤肉」呢？嚴選油花分布均勻的山豬肉，在石板上煎烤到表皮酥脆，把多餘的油脂逼出，吃起來更加清爽，豬肉口感扎實彈牙，越嚼越香，真是人間美味。

▲圖片來源：琉璃花園餐廳
▲圖片來源：琉璃花園餐廳

各種山珍野味匯聚在這盤「排灣族勇士餐」內，其中最為吸睛的莫過於部落粽「祈拿富」，使用假酸漿葉包裹小米、糯米的祈拿富，填入雞肉、豬肉、芋頭等各種餡料，充滿原住民特色的部落粽口味讓人讚不絕口，一旁鹹香酥脆的炸魚與蝦子，還有現炒時蔬以及蔬果野菜，簡單且豐盛的組合讓人大飽口福。

▲圖片來源：琉璃花園餐廳
▲圖片來源：琉璃花園餐廳

▲除了勇士餐外，還有推出「祈拿富風味餐」，多種口味的部落粽齊聚一堂，適合一家大小、團體用餐分食。(圖片來源：琉璃花園餐廳)
▲除了勇士餐外，還有推出「祈拿富風味餐」，多種口味的部落粽齊聚一堂，適合一家大小、團體用餐分食。(圖片來源：琉璃花園餐廳)

走進【琉璃花園餐廳】，品嚐道地原住民料理，山珍野味在精湛的手藝下，料理成一道道令人魂牽夢縈的好味道，獨家口味讓人念念不忘。

【琉璃花園餐廳】

店家地址：屏東縣瑪家鄉220號

店家電話：087991606

營業時間：星期二到星期五 10:00–19:00

星期六、星期日 10:00–20:00 (星期一公休)

停車資訊：附設停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/3Urd0Pl


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